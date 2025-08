Au nom du corps évidemment ! Comment intituler un best of de The Dead Sexy Inc. autrement que par une référence au body, à celui qui se trémousse sur des sons électro, celui qui vit, qui vibre, qui s'anime et prend le pas sur l'esprit quand lui parvient la musique de ce rejeton des Tétines Noires. Pour célébrer leurs 20 années de services, les bricoleurs musicaux ont rempli au maximum un CD (79 minutes !) avec des titres issus de leurs productions précédentes (Breakme, Kamikaze, Rodeo boys et Têtes à claques et quelques pépites).



Difficile de faire le tri ? Pas forcément, si tu pars du principe qu'il faut que ça bouge et que ça pulse durant 1h20 quasi en non stop ! Dans ces cas-là, tu envoies tous les morceaux qui ont le plus l'allure de tubes, peu importe qu'ils soient marqués par l'électro ou le punk ("Born to lose", "Kamikaze rock'n'roll", "Black box baby", "Selfie gluten free", "God save the queer"...), tu en places quelques uns qui te rappellent des rencontres sympathiques (Mickey Blow, Kenzo A, James Leg, Maurice G. Dantec, Boris Jardel, Sue Combo, Shanka, Aude Lemoigne, Giorgio Handman... y'a du monde !) et pourquoi pas quelques remix savoureux qui apportent une autre lecture à la piste d'origine ("Afterhours", "Span me"). Et pourquoi pas ajouter quelques raretés ? Parmi un choix assez vaste, les Dead Sexy Inc. remontent à la surface leur "Ça plane pour moi" (Plastic Bertrand) paru sur un double album partagé avec LTNO en 2006 (Hellywood Sons - The french kiss sessions), beat marqué, ton un poil désabusé, on peut faire ce qu'on veut avec ce tube, ça fonctionne toujours ! Bien dans leur esprit, on a aussi leur version très rock de "Paris" qu'ils avaient enregistré en 2013 à l'occasion d'un Tribute to Daniel Darc & Taxi Girl. Le groupe anticipe aussi un peu et nous tease un EP à paraître avec l'inédit "A kiss", lascif et mélodieux, porté par une jolie guitare, il est partagé avec Oli le Baron qui est bien plus qu'un simple invité...



S'il faudra retourner sur chaque album pour retrouver tous les excellents titres de The Dead Sexy Inc. ("Baby's got a crush" ou "She's driving me home" ne sont pas sur cette compil et pourtant ils sont très bons !), In nomine corpus permet de couvrir (déjà) 20 ans de carrière pour un combo qui n'a de cesse que de vouloir te faire bouger avec ses rythmes et ses idées et qui ne démontre ici qu'une partie de son talent.

Oli

Publié dans le Mag #65