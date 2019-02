Un monde post-apocalyptique, une musique à la Fear Factory et une ambiance à la Shaârghot, Cypecore donne dans le cyber-core ou le death industriel et pas content de se cantonner à leur Allemagne natale, le quintette passe la vitesse supérieure à l'occasion de leur quatrième album pour conquérir le monde. Au moins le leur car ils se plongent dans un futur où The alliance semble la seule solution pour la survie (cf le titre éponyme). Entre riffing djent et blast death, chant growlé et scandé, ils ne choisissent pas et apaisent même l'atmosphère avec quelques temps calmes et mélodies musclées (et pas seulement sur la très belle "Outro") et si tout cela se retrouve sur le même morceau alors on obtient un gros gros tube en puissance ("Dissatisfactory" ou "Remembrance" qui n'est pas une reprise de Gojira). Il est pourtant difficile de sortir un morceau de cet ensemble massif et homogène où, si rien n'est franchement nouveau, tout est sacrément bien ficelé, que ce soit l'utilisation des effets, la gestion de la dynamique ou le choix des samples. Tout est millimétré et si le Motocultor les a acclamés, c'est certainement que ça ne plaisante pas non plus en live. Deutsche qualität !

Oli