Entre février 1976 et mars 1977, de jeunes Italiens émettent depuis Bologne, c'est radio Alice, une radio "pirate" puisque (comme en France) l'État a le monopole sur les ondes. Le 11 mars, lors d'une manifestation opposant la gauche à un groupe catholique d'extrême droite, la police tue Pierfrancesco Lorusso. Le lendemain, elle débarque dans les studios de la radio, interrompt les émissions et arrête toutes les personnes présentes. Dans le contexte des années de plomb qui voit s'affronter les extrêmes avec une rare violence, l'État italien, alors dirigé par le démocrate chrétien Andreotti, pense que la radio libre a soufflé sur les braises.



Près de 50 ans plus tard, Andrea Stillacci est à l'origine d'un collectif qui sert la Mémoire autant que l'Histoire. Il exhume les bandes de l'époque et demande à plusieurs artistes italiens de travailler sur ces samples en y ajoutant d'autres voix, des rythmes et quelques instruments. Le résultat est assez disparate, entre musique expérimentale, industrielle, noise et rock. Entendre aujourd'hui l'intervention policière comme si on était en direct fait toujours froid dans le dos, à ce titre "Shattered reality" (par Distorsonic) et peut-être le meilleur extrait de cet EP. Musicalement, "Fantasmi interrotti" (de Julinko) est plus accessible, plus harmonieux mais chercher l'harmonie n'est certainement pas le propos de cet album. Non, The infamous broadcast défend des idées, rappelle qu'il faut lutter pour la liberté, et fait résonner l'histoire avec le présent ("Strategia della tensione" par G.A.Z.A). C'est un disque qui vaut certainement plus pour son intérêt historique, voire politique, même si on n'est pas obligé de souscrire à tous les messages de l'ultragauche ("ACAB" par Alos), que par ce qu'il propose musicalement, à moins d'être passionné par la mouvance bruitiste et de déjà connaître les groupes dont sont issus les auteurs de cette "compilation" comme Afterhours, Sigillum S, Distorsonic, Bosco Sacro ou encore Buñuel et OvO que tu retrouveras en parcourant nos archives...



Notons enfin que le nom de la radio fait référence à "Alice au pays des merveilles" et fait écho à d'autres radios aux prénoms féminins comme Radio Veronica ou Radio Caroline, porte drapeau des radios pirates qui ont permis la diffusion du rock à une époque où il était encore très rebelle...

Oli

Publié dans le Mag #62