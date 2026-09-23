Quelque soit l'univers approché, chaque nouvel album de Carpenter Brut est une mine de références, aussi bien sonores que visuelles (l'artwork du disque comme les clips qui l'accompagnent), Leather temple achève la trilogie (débutée avec Leather teeth) autour d'un anti-héros dont l'histoire nous est contée dans le livret. Après s'être vengé (Leather terror), le voici se réveillant dans un futur dominé par un magnat des technologies habitant le "Temple", dans un monde quelque part entre celui de 1984 et celui de Blade Runner. Chacune des pistes est associée à une partie du script, à nous d'imaginer les images qui vont avec, depuis l'installation du décor, à la rencontre avec Lita, la prison-atelier créant une armée de policiers cyborgs et une des courses de la mort à laquelle participe Bret et Lita avec un objectif plus grand que simplement la remporter... Si c'était un film, ce serait un mix entre Judge Dredd, Akira et Blade Runner 2049... oui, encore, mais Philip K. Dick est le boss du genre et Ridley Scott comme Denis Villeneuve savent mieux que personne transposer ses idées à l'écran ! Et si tu n'es pas fan de cinéma, pourquoi pas lancer le disque pour une partie de Cyberpunk où ton perso serait un Rockerboy ? Voilà pour la présentation générique, maintenant, ouvrons les oreilles.



Retour à la synthwave pure ! Là où l'album précédent faisait beaucoup de places à des invités pour chanter sur la musique (issus de The Dillinger Escape Plan , Tribulation, Sylvaine, Ulver...), ici, on revient à du tout instrumental. Si tu avais manqué le sous-titre ("Original Motion Picture Soundtrack"), le titre introductif ("Ouverture (Deus ex machina)") pourrait être le son qui accompagne la présentation du nom du studio de cinéma (ce classique roulement de tambour...). Les choses très sérieuses commencent avec "Major threat", dès les premières secondes, on sait qu'on tient un nouveau hit de Carpenter Brut, la montée en tension, la déflagration, la rythmique qui s'emballe, les basses qui défoncent tout et l'aspect électro/binaire qui reprend le lead, c'est tout ce qui nous fait danser et kiffer, implacable ! Pas mal de groove et de cassures pour "Leather temple", mais pas la même sensation immédiate de se faire embarquer. Idem pour "She rules the ruins" qui est très travaillé et dont le combo son lourd/notes rapides apporte un côté très metal. Nerveux et dynamique, "Start your engines" est tout aussi plaisant, idéal pour se dandiner comme un dératé... On se calme avec "Neon requiem" qui apporte des sonorités différentes de par ses teintes cuivrées, si la mélodie finale est assez addictive et joyeuse, on retombe vite dans les bas-fonds de Midwichpolis avec "Iron sanctuary", ses ruelles sombres et ses néons fluo pour attirer l'attention. Le dénouement se rapproche, les muscles saillent pour "The misfits / the rebels" qui devrait lui aussi devenir un incontournable en live. Plus aérien et lumineux, "Speed or perish" bénéficie d'une belle rythmique et de nappes envoûtantes, de quoi mettre tout le monde d'accord avant de se quitter avec "The end complete", c'est plus posé, comme pour reprendre son souffle et revenir dans le monde réel accompagné du générique...



Depuis quelques années, on sait que Carpenter Brut est le boss dans le domaine, ses prestations scéniques sont acclamées dans le monde entier, mais loin de se reposer sur ses lauriers, il arrive à se renouveler et donne à chacun de ses albums une couleur particulière et le même goût de la réussite.

Oli

Publié dans le Mag #71