Brain Damage n'est jamais là où on l'attend. Tandis qu'il était affairé à réaliser un album avec Harrison Stafford de Groundation (Liberation time, sorti en 2017), le Stéphanois participait en parallèle à un projet en Colombie entamé en 2016 et dont le point de départ fut sa rencontre avec les membres de l'association socio-culturelle Gatos Negros lors de sa participation au Telerama Dub Festival. L'objectif : partager des sessions d'enregistrement avec la crème des artistes de la scène indé colombienne (Macky Ruff & La Gaitana, Jimena Angel, Kontent Thug et Javier Fonseca d'Alerta Kamarada) mais également avec des artistes issus de quartiers défavorisés et oubliés de Bogota. Le résultat : une agréable combinaison de titres hip-hop latino, de reggae teinté par moments de soul-jazz avec les vocalises de Jimena, et de dub-électro très léger aux charmantes influences sud américaines. Une richesse musicale, justifiée par les couleurs instrumentales du pays (tambour, trombone, congas, harpe, marimba...), que Brain Damage défend bec et ongles depuis ses débuts. Encore un voyage fructueux pour Martin qui vient à coup sûr de nous livrer un album caliente à garder au chaud pour passer un été comme il se doit.

Ted