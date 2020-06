Allez, on change un peu d'horizon, de temps en temps ça fait du bien. On réchauffe les cœurs de rockers à l'âme trop sombre avec Beep It qui, par leurs rythmes et mélodies electro-disco vintage et synth-pop, vont te faire trémousser et dandiner à merveille. Beep It, c'est un duo formé par Gabriel et Nicolas, deux des membres de Twin Apple, un groupe toulonnais d'indie-pop chroniqué sur nos pages. Produit par le duo lui-même, son premier album intitulé 1976 (en rapport avec l'année de naissance de Gabriel, pour les curieux) est un bon moment de nostalgie disco-pop-funky 70's quasi instrumental (seul "At time" comprend du chant, sans compter quelques tentatives de vocoder) avec une petite touche de modernité dans la production qui fait du bien là où ça passe. Les 11 titres proposent une variété de sons et de styles, passant sans aucun complexe d'un titre à la Moroder à de l'afrobeat ou bien à une ballade électro mélancolique ("Return"). Une vraie réussite pour une première qui nous laisse à penser que le duo risque de faire parler de lui quand sera abordé l'état de la scène électro française actuelle. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Beep It a déjà partagé les planches avec Agar Agar, L'Impératrice ou Martin Solveig.

Ted