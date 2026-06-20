Atomique Flav est le projet solo de Flavien Légland, le frontman de Jim Ballon. Forcément, les passerelles entre les deux univers sont facilement décelables, à commencer par la voix. La même, évidemment, avec ce Sprechgesang singulier immédiatement identifiable, qui n'est pas sans rappeler certains morceaux de Sensations, dernier disque en date du combo rock tourangeau. On retrouve aussi ce désir immodéré pour l'évasion, cette manière de poser des ambiances spatiales, parfois suspendues, qui invitent à l'introspection.



Mais là où Jim Ballon s'appuie sur une dynamique de groupe, Atomique Flav opte pour un dépouillement reposant essentiellement sur des programmations électroniques expressives, régulièrement enrichies par une guitare et un synthé qui, eux aussi, à leur manière, ont des choses à exprimer. Dit comme ça, on pourrait croire que l'ensemble paraît minimaliste, voire simpliste. Pourtant, il n'en est rien, les compositions de ce premier EP sont finement travaillées. On navigue ici sur un trip à mi-chemin entre electronica contemplative et clubbing 80's voire 90's.



Derrière les textures et les beats se glissent de véritables messages, parfois politiques, parfois plus personnels, toujours suggérés plutôt qu'assénés. L'ensemble, porté par une voix peu familière, donne une impression de musique hors du temps, intrigante, et qui peut par moments déstabiliser. En somme, ce 1er EP d'Atomique Flav est le genre d'œuvre qu'on n'attendait pas forcément à la rédaction, mais qui nous a ensorcelés, comme ça, sans qu'on soit vraiment prêts. Et ça, ça fait plaisir !

Ted

Publié dans le Mag #69