Mamadou Konkobo, connu sous le blase Art Melody, est un MC burkinabé qui compte déjà sept albums à son actif (huit si on considère celui réalisé avec son groupe Waga 3000) depuis 2009. Découvert par le public français il y a une dizaine d'années via le label Banzaï Lab (Al'Tarba, Senbeï, Too Many T's), c'est à Bordeaux qu'il a façonné et mis en boîte son dernier disque, Artemisia, avec le beatmaker/producteur Redrum. Et c'est avec ce nouvel album que nous faisons connaissance avec cet artiste au flow unique et à la voix robuste et assurée qui sait s'ajuster en fonction du terrain musical sur lequel elle se pose. Inspiré par les incantations des poètes-musiciens africains, par la soul 70s ou encore le rap New-Yorkais (Wu-Tang Clan, Mobb Deep, Busta Rhymes), Art Melody nous embarque dans un monde multicolore et riches en sonorités où le groove est assurément le point commun de ces 12 titres passionnants. Agriculteur dans la vie, Mamadou est un explorateur et, en terme musical, il sait parfaitement séparer le bon grain de l'ivraie. Et bien choisir ses invités, dont un certain Rudeboy (Urban Dance Squad) qui vient poser son phrasé sur un "Zink drapowan" bien old school comme on aime.

Ted

Publié dans le Mag #58