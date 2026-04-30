Joueur de clavier et de trompette (entre autres), spécialiste de jazz, musiques africaine et baroque, compositeur pour le cinéma... Si on se contentait de cette partie du CV d'Arnaud Fournier, il était peu probable qu'on le découvre dans nos pages, même si le rock et ses dérivés n'est pas une limite à nos écrits. Mais si ce sont les grandes lignes de son parcours musical, il y en a de nombreuses autres qui l'ont amené sur des terrains bien plus connus de nos services, il a en effet initié les aventures Hint et La Phaze (comme guitariste), on le trouve également en guest chez Portobello Bones, Ludwig Von 88, EZ3kiel, Mary's Child, Carc[h]arias et Tagada Jones (entre autres !). Pour cet album sous son nom, c'est un peu dans toutes ses expériences qu'il est allé piocher, allant chercher des pièces de son 100% black puzzle dans différents univers pour en produire un nouveau, le sien.



De tous les groupes précités, c'est certainement du côté de Hint qu'on trouvera le plus de similitudes (le titre de l'album était déjà un gros indice !), la présence des cuivres (trompette, saxophone) donnant une couleur particulière au projet. Couleur qui devient rapidement un point d'ancrage car ce nouveau projet n'est pas tout à fait "solo", Arnaud ayant invité quelques (vieux) amis à le rejoindre ! Et pas des moindres puisqu'on trouve Herman Düne sur "It's the leaving that'll kill you", Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête, Le Réveil des Tropiques...) sur "Miroirs", et son vieux camarade Hervé (Hint, mais aussi Fragile notamment) sur "Shiny rebirth". Ces trois plages sont marquées par leur hôte, la première par la chaleureuse voix de David (mais aussi celle de Philippine), son timbre reconnaissable et la lente mélodie proposée se fondent parfaitement dans la musique où tuba et trompette se mêlent à une guitare acoustique. Sur "Miroirs", ce sont les distorsions et le dialogue entre le saxophone et la trompette qui signent la rencontre des deux instrumentistes alors que c'est davantage le côté exploration sonore qui ressort de sa nouvelle collaboration (une renaissance brillante !) avec son vieux comparse (et si c'était le point de départ pour un retour de Hint dans les bacs ?). Le projet étant avant tout instrumental, c'est la dénomination "post-rock" qui pourrait s'imposer, l'aspect progressif de certaines parties correspondant assez à l'idée qu'on se fait de ce style ("100% black puzzle"), à d'autres moments, on se rapproche d'un jazz torturé par des samples ("New York Belle île"), mais ce qui semble le mieux convenir à ce projet est l'idée d'une divagation musicale.



Peu importe où et avec qui Arnaud Fournier nous fait voyager, l'expédition vaut le coup, et bien que les titres soient tous différents, il m'est difficile de dire celui que je préfère, chacun a son identité propre tout en étant cohérent et connecté avec les autres. 100% black puzzle est un album réfléchi, posé et bien plus qu'un simple assemblage d'encoches et de languettes.

Oli

Publié dans le Mag #68