Rares sont les œuvres plus fortes par leur idée directrice que par ce qu'elles proposent musicalement. Avec Forces, le duo Arca nous présente une galerie de personnes marquées par la Méditerranée et ses conflits au travers de treize pistes d'une musique rock-électronique minimaliste. Auteurs, réalisateurs, photographes, artistes engagés, issus du Liban, de Syrie, d'Israël, de Palestine, de Bosnie, de Turquie, victimes et/ou combattants, juifs, musulmans ou chrétiens, ils sont réunis dans ces paysages en ruine superbement capturés par Francis Meslet (déjà illustrateur pour Geins't Naït & L. Petitgand ou Manyfingers). Ces voyages de l'esprit nous propulsent dans un monde où les rythmes se disputent la vedette aux petits sons, à des samples percutants qui illuminent par leur vivacité une trame binaire, souvent grave. Difficilement comparable, ce travail peut faire penser à une version politisée de Chapelier Fou, il n'est pas facile à appréhender et nécessite un réel investissement de l'auditeur pour en comprendre tous les arcanes et profiter autant des ambiances musicales que de la paix que nous offre notre pays. Attention à ne pas confondre avec le Arca vénézuélien...

Oli