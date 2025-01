L'inénarrable frontwoman de Duchess Says et PyPy a pris son envol en solo sous son propre nom et a délivré un premier essai en avril dernier au nom étrange : Les manières de table. Ce dernier, dont la composition a démarré pendant le confinement il y a quelques années et qui au départ n'avait pas l'intention d'être rendu publique, a pris du temps à se formaliser, à arriver à maturation, le temps qu'Annie-Claude se familiarise et expérimente le potentiel de ses séquenceurs, boites à rythmes, et autres échantillonnages. En effet, ce qu'elle propose musicalement a un goût connu d'electro pop dansant, hypnotique avec quelques niaiseries qu'on aiment bien dans le terrier, tels que des bruits d'interférences de téléphones portables accompagnés de sons d'envois de courriels dans "Phones", ou cette prise de réservation de table pour un restau avec une voix artificielle. Situé quelque part entre la new wave de New Order, la cold wave de Cabaret Voltaire et la synth pop de Kraftwerk, ce premier album questionne sur le rapport qu'ont les individus à l'art de la table et la gastronomie. Un concept projeté sur scène dans lequel Annie-Claude Deschênes sert à son public des plats expérimentaux qu'elle a préparé minutieusement, où même les ustensiles peuvent se manger (ou pas). Elle nous aura tout fait en termes d'idées, mais on ne s'attendait pas à celle-là !

Ted

Publié dans le Mag #62