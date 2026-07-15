La fragilité et l'humanité d'un violon peuvent-elles faire face à la brutalité et la froideur des machines et des percussions ? C'est cette dualité qu'Animø Virile souhaite confronter dans ce premier album de 7 titres, baptisé 1.2. Ce duo est composé d'Amélie et Elvina, deux lyonnaises qui combinent donc l'électro des machines et de la batterie, avec la douceur d'un violon et leurs voix, plutôt discrètes, qui lâchent parfois quelques phrases chuchotées, parlées ou scandées en français. Cette combinaison originale produit par conséquent une musique atypique. Si l'univers est majoritairement électro avec un penchant un poil indus dans les sonorités ou les rythmes, le violon et les voix d'Amélie et Elvina contrebalancent cette froideur métallique avec une certaine volonté de surnager et sortir des boucles électroniques hypnotiques, et semblent finir parfois par gagner le combat lorsque le violon termine en solo sur certains tracks. Pour ce premier essai, Animø Virile se distingue des autres bidouilleurs de machines avec ce supplément d'âme, grâce à ses cordes, qu'elles soient vocales ou jouées. À découvrir, car comme elles disent : « On est là pour vous en foutre plein les sens ! ».

Eric

Publié dans le Mag #70