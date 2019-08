Passage dans un monde (retro ?) futuriste avec ce Compiler optimization techniques, quatrième disque du DJ, producteur et guitariste Rémi Gallego aka The Algorithm. Futuriste car sa musique est composée de tout un ensemble de programmations électroniques influencées par la culture SF et notamment ses bandes sons 80's et l'univers cyber 90's. Décrite à tort comme du métal progressif, seule la guitare et ses riffs destructeurs représentent l'élément commun à ce style, même si certains rythmes ou parties sonnent métal (la fin de "Cluster" en est un bon exemple), la musique de Rémi est plutôt proche de la synth-wave couillue. Par contre, le caractère progressif n'est absolument pas usurpé, c'est un véritable voyage sonore que nous offre ce garçon dont le niveau d'inspiration est élevé. Son nouvel album propose de longues plages évolutives (entre 7 et 11 minutes), des récits sonores majoritairement complexes et techniques qui laissent notre imaginaire en constante action, à l'image de ces artistes de la nouvelle génération électro-transe que sont Perturbator ou Carpenter Brut, qui eux n'ont absolument rien de métal soit dit en passant. Accroche-toi bien car cette nouvelle livraison de The Algorithm va t'assommer sans concession.

Ted