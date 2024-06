Godzilla vs Superman. Quand deux énormes beatmakers français se retrouvent une nouvelle fois pour un projet commun, ça envoie toujours de l'épais, du lourd, du surabondant. Senbeï et Al'Tarba ressortent les machines pour Rogue monsters II, 4 ans après Rogue monsters, livré en 2019. En bons créateurs sonores, riches de leurs univers respectifs, japonisant pour Senbeï, atmosphères cinématographiques pour Al'Tarba, les deux gugusses t'emmènent dans un long voyage musical à travers 13 tracks. Un voyage, une épopée, tellement foisonnant et surprenant, qu'à côté Frodon et son anneau, il a fait un tour dans son jardin, ou que Luffy a fait un tour de pédalo. Ouvre tes oreilles et fais de la place, car ils vont te les farcir avec du premier choix.



Ça débute avec "King's head", comme un générique qui t'annonce le film. Bruits de sabres, de batailles, instrumentations lourdes et épiques, mélodie enfantine, atmosphère sombre, musique à cliffhanger. Le combo se présente, ça va partir. Morceau "Dum dum" purement abstract hip-hop, avec quelques vagues sombres sur lesquelles un sample léger et mélodique vient se poser. S'ensuit "Monsters" featuring Bekay, rappeur new-yorkais. Eminem a son "Godzilla", Al'Tarba et Senbeï ont leur "Monsters". On enchaine avec "Wanna be bad", à la double ambiance gros drum'n'bass vs comptine k-pop. On va ensuite "Tourner la page", avec un hymne solaire, kawaï au refrain chantant, accompagné de sons joyeux... qui bascule soudain quand la page se tourne et le titre passe du clair à l'obscur, le vernis s'est écaillé, le soleil s'est éteint. Pour le morceau suivant, baptisé "Interlude part 2", on va le décrire en mots-clefs : batteur lutin (un ballutin ?), envie pressante, montée sur scène, forêt magique, qui finira en track punk-rock. Un rapport dans tout ça ? Eh bien oui, à écouter pour se marrer et pour se rappeler l'aussi bon "Interlude" du premier Rogue monsters. Et quitte à faire parler les guitares, s'ensuit ''Back again", pur hardcore NY oldschool, Sick Of It All est passé dans le studio ? On relâche la pression avec la collaboration des Jamaïcains Bella Blair et Blackout Ja, pour un morceau évidemment reggae dub ; entre la voix douce de Bella Blair et le flow ragga et accrocheur de Blackout Ja. Rogue monsters II fait toujours dans la rencontre, qu'elle soit opposition ou duo, à l'image des gaziers aux manettes. Je pourrai continuer à décrire brièvement les cinq derniers titres, tant chacun mérite une attention particulière, mais il ne plait qu'à toi de continuer le voyage. Et puis, si je continue de tout décrire, ça ne va plus être une chronique, ça va être une saga. Je rajouterai quand même que pour la fin du LP, le rappeur français Swift Guad est aussi du voyage, il y aura des gros beats, des samples toujours surprenants, des sons venus de nulle part ou de l'autre côté du globe.



Une orgie de musique avec Al'Tarba et Senbeï et ce Rogue monsters II. Oui, ils sont monstrueux, monstrueux de talent.

Eric

Publié dans le Mag #59