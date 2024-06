On n'arrête plus K-vass ! Après avoir ralenti les cadences dans un autre projet (Grief Circle), le leader de Moanaa (un de mes chouchous au rayon post-hardcore) a regroupé quelques amis pour monter un groupe tourné vers la science-fiction et un monde un peu plus industriel : Agima Sun. Et comme d'habitude, le résultat est très soigné, ne laissant pas de place au hasard ou aux approximations qu'on pourrait trouver sur un premier album. Au chant et aux rythmiques lourdes s'ajoutent des sonorités plus claires, des samples, des distorsions tranchantes et une ambiance saturée mais moins oppressante ("Lvster lvx" et "Illusion city" sont superbes). Le combo fait même parfois le grand écart, opposant les rythmes et les sons sur un "Deliverance" très démonstratif et sans concessions. Avec des racines post-métalliques profondes, Agima Sun a une base très solide, mais la couleur des feuilles qui poussent sur ses branches peut surprendre, certaines vont trouver une lumière particulière pour procéder à une photosynthèse qui délivre une énergie inattendue mais captivante.

Oli

Publié dans le Mag #59