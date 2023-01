Au regard de la carrière impressionnante d'ADULT. (une dizaine d'albums, des singles et participations à la pelle), il paraît fou de ne pas vous les avoir présentés plus tôt. Il s'agit de l'une des formations encore en vie qui a porté une scène electro-punk de Detroit trop souvent oubliée (au détriment de la house/techno et du rock), il était donc indispensable de tailler la bavette avec Nicola et Adam, et de parler entre autres de leur excellent nouveau disque, Becoming undone.

Salut Nicola et Adam, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre et de votre premier concert ensemble ?

Oui, Nous nous sommes rencontrés en 1995 dans une galerie d'art à Detroit qui s'appelle The Cement Space. Le premier concert que nous avons fait ensemble était en 1997, Nicola a chanté sur le projet solo d'Adam, Artificial Material, à Berlin en Allemagne. C'était d'ailleurs sa toute première performance en live.



Je crois savoir qu'au début vous utilisiez un autre nom de groupe et on ne savait pas qui était derrière votre projet ? Pourquoi se cacher ?

Oui, notre premier maxi était présenté sous le nom de Plasma Co., c'est sorti sur le label Electrecord basé à Cologne. Au milieu des années 90, il était très populaire de cacher son identité dans sa musique. Des gens comme Mad Mike et d'autres artistes du collectif-label Underground Resistance, comme Drexciya, X-102, Detroit In Effect, Ectomorph par exemple, ont tous fait ça. C'est devenu un jeu amusant d'essayer de deviner qui se cache derrière les différents projets à travers la musique, et nous pensons que cela a incité les gens à écouter la musique de plus près.



Est-ce que vous pensez que le fait d'être marié dans la vie facilite les choses pour créer des œuvres artistiques communes ?

Pour nous, oui. Nous avons fêté nos 24 ans de mariage la semaine dernière. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde.



Cela fait 24 ans que vous produisez des albums avec ADULT., avez-vous toujours la même énergie et la même inspiration qu'au début ?

Absolument. Par exemple, nous avons fait une tournée de trois mois et demi au début de cette année, avec 51 concerts. Spike Hellis, le groupe qui a fait la première partie sur notre tournée nord-américaine, est resté chez nous pendant une semaine après la tournée. Un jour après le dernier concert de la tournée, nous sommes tous entrés en studio et avons commencé à écrire de la musique ensemble.



Vous êtes tous les deux artistes, vous avez exposé dans le monde entier, est-ce que l'on peut dire que vos activités de photographe et peintre sont totalement corrélés avec celle d'ADULT. ? Ou vous faites une distinction entre les deux ?

Un médium se nourrit d'un autre médium. C'est un peu comme un nettoyage de tête, une façon de voir les choses sous un angle différent et une nouvelle manière de trouver des solutions d'expression. Si on utilise un médium trop longtemps, on doit s'arrêter et travailler avec un autre médium. L'une des choses que nous aimons dans la réalisation d'un album, c'est qu'elle intègre la musique, la photographie pour la pochette de l'album, la construction de décors et le travail vidéo pour les clips que nous réalisons.



J'imagine que l'atmosphère de la ville de Detroit, froide et industrielle, a aidé à forger votre son ?

Oui, absolument ! Et puis, la riche histoire de la musique à Detroit, entre la Motown, Iggy and the Stooges et la techno nous inspire pour créer une musique originale et vraie. Les sons costauds, sombres et minimalistes d'Underground Resistance, Rob Hood, Dan Bell et Drexciya ont été une influence majeure pour nous lorsque nous avons commencé le groupe (et le sont toujours aujourd'hui).



Parlons de votre dernier album, Becoming undone. Dans quel état d'esprit a-t-il été composé ? C'était pendant l'épidémie de Covid-19 ?

Oui, on l'a fait pendant la période du Covid. Nous avions écrit notre précédent album Perception is/as/of deception en 2019, il devait sortir en avril 2020 avec une grande tournée de plus de 50 dates. Le problème c'est qu'il est sorti alors qu'aucun disquaire n'était ouvert dans le monde entier, tout était fermé pendant cette période, et bien sûr la tournée a été annulée, ou disons plutôt qu'elle a été reportée quatre fois. Nous avons dû ensuite prendre soin du père de Nicola à l'hospice, qui est mort d'un cancer. Ce fut une expérience magnifique et traumatisante. Tout cela s'est déroulé pendant la folle élection de Biden contre Trump. Une fois celle-ci terminée, nous avons ressenti de l'espoir et nous étions motivés pour recommencer à écrire. Nous avons écrit quelques démos et puis est arrivé l'assaut du Capitole par des pro-Trump. C'est l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvions avant d'enregistrer ce disque, d'où le nom Becoming undone, car nous devions constamment faire face à la négativité et à la dépression.



J'ai cru comprendre que vous avez testé de nouvelles machines ? Comment cela s'est passé ? Est-ce que cela a fait évoluer le son du groupe ?

Nous ne dirions pas que cela a changé le son, mais plutôt l'approche. L'utilisation de pads de batterie et des pédales de looper Roland nous a permis de trouver des solutions à l'écriture des chansons avec des techniques différentes. L'évolution du son est venue des situations extérieures décrites juste avant.



Peux-tu nous raconter l'histoire derrière cette photo de la pochette ? Comment a-t-elle été réalisée ?

C'est en fait la chambre dans laquelle nous nous sommes assis pendant que nous nous occupions du père de Nicola, qui était en train de mourir dans la chambre voisine. Nicola regardait cet espace et elle a eu cette idée. Il a été réalisé à l'ancienne avec des lumières gélatineuses et de vraies machines à brouillard. Nous avons ensuite pris cette image et l'avons utilisée comme modèle pour le clip de "Our bodies weren't wrong".



Cette année, vous avez sorti un bel objet en édition limitée, un double vinyle accompagné de 40 pages d'archives sur le groupe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son contenu ?

En 2001, nous avons sorti notre premier album Resuscitation sur notre propre label Ersatz Audio. Il s'agissait d'une collection de nos quatre premiers 12" sur CD. Nous avons été choqués par le succès de l'album, qui s'est finalement vendu à plus de 30 000 exemplaires. En 2012, le label Ghostly International nous a contactés pour rééditer l'album CD en double vinyle, nous avons accepté, et quelque temps après qu'il ait été épuisé, Ghostly nous a de nouveau contacté pour faire une deuxième réédition. Nous avons à nouveau accepté et avons décidé de faire notre propre édition spéciale qui contiendrait une "capsule historique" limitée à 100 exemplaires. Cette dernière est un document de 40 pages de matériel d'archives (des éléments très personnels et informatifs liés à la réalisation de toutes ces chansons - des choses comme des pages de carnet de notes originales de l'écriture des paroles de Nicola, ou des diagrammes des réglages du synthé analogique pour certaines chansons). Chaque édition est estampillée, numérotée et signée à la main par nous-mêmes. 27 minutes après sa mise en vente en ligne, les 100 exemplaires étaient déjà tous vendus.



Revenons à nouveau en arrière dans le temps, si vous le voulez bien. J'ai vu que vous aviez travaillé avec Death in Vegas sur le titre "Hands around my throat" en 2002. Comment s'est passé cette expérience à l'époque ?

À cette époque-là, nous étions dans un moment important de notre carrière. Les membres de Death in Vegas nous ont contactés pour nous dire qu'ils voulaient un remix, mais pas seulement, ils voulaient aussi une collaboration. Ils nous ont donc envoyé des tonnes de parties d'une chanson inachevée (dont une piste qui contenait plus de 20 minutes d'idées de guitare) et nous ont demandé de faire un "remix" à partir de toutes ces parties, puis de nous envoyer les voix séparément, avant de terminer la version officielle. Nous avons adoré cette approche non conventionnelle. Nous sommes toujours amis avec Richard Fearless du groupe à ce jour et cette chanson a été utilisée sous licence pour un film la semaine dernière, ou plus exactement, nous avons signé l'accord de licence la semaine dernière.



Comment abordez-vous les collaborations avec d'autres artistes en général ? Est-ce qu'on bosse de la même manière avec Death in Vegas que Michael Gira des Swans par exemple (je pense à l'album Detroit house guests sorti en 2017) ?

Detroit house guests qui est sorti chez Mute Records était une sortie très spéciale car nous avions obtenu une subvention pour créer cet album conceptuel. Nous nous sommes demandés ce que cela ferait d'inviter d'autres artistes chez nous, de vivre et de travailler avec nous dans notre environnement domestique. Les chansons de cet album ont donc toutes été écrites sur place avec chaque collaborateur. L'album comptait six invités : Douglas J McCarthy de Nitzer Ebb, Michael Gira de Swans, Shannon Funchess de Light Asylum, Robert Aiki Aubrey Lowe aka Lichens (qui vient de faire la BO du nouveau remake de "Candyman"), la théréministe autrichienne Dorit Chrysler et l'artiste multidisciplinaire Lun*na Menoh (Adam a produit quelques années plus tard un album de son groupe Les Sewing Sisters).



Vous avez été un trio au milieu des années 2000, pourquoi n'avez-vous jamais retenté l'expérience ?

En 2005, nous avons sorti le EP D.U.M.E (chez Thrill Jockey Records) qui était lourd avec la guitare et la basse d'Adam. Quand le moment est venu de partir en tournée, nous avions besoin de quelqu'un pour jouer de la guitare. Pour combler ce manque, nous avons recruté Sam Consiglio de Tamion 12 Inch, un groupe que nous avons sorti sur notre label Ersatz Audio. La tournée s'est bien passée, alors quand nous avons commencé notre troisième album Gimmie Trouble, nous lui avons demandé s'il voulait écrire avec nous sur certaines des chansons de l'album. Il a accepté et a co-écrit les deux tiers de l'album avec nous. Nous avions prévu une grande tournée de 58 concerts (37 en Amérique du Nord et 19 en Europe) et nous nous sommes rendus compte pendant la tournée nord-américaine que la vie en tournée ne lui convenait pas. Alors, avant de partir pour la tournée en Europe, nous lui avons demandé s'il voulait quitter le groupe et la tournée. Il a dit oui, et nous sommes redevenus un duo. On est toujours des amis proches aujourd'hui, son projet actuel, Stallone Thee Reducer, est brillant.



N'avez-vous jamais pensé à passer en formation classique de type rock ?

Gimme trouble est l'album signé par ADULT. qui s'est rapproché le plus de cette formule avec une basse et une guitare.



J'aimerais avoir votre point de vue sur la scène musical électronique de nos jours. Et sur son évolution depuis vos débuts.

C'est une période passionnante ! Il y a tellement de bonne musique inspirante, que ce soit des groupes qui existent depuis plus longtemps que nous aux nouveaux artistes qui n'existent que depuis quelques années : Swans, Nitzer Ebb, The Locust, Xeno & Oaklander, Plack Blague, Silent Servant, Light Asylum, Ritual Howls, Spike Hellis, Kontravoid, Void Vision, HIDE... il y en a tellement à énumérer ! Et être sur Dais Records est une source d'inspiration totale ! Il est assez amusant de constater que nous avons toujours fait notre truc et qu'au cours des 25 dernières années, notre description n'a cessé de changer, de l'électro old school au synthpunk en passant par l'EBM, la darkwave, le techno-punk et bien d'autres choses encore !



Votre label Ersatz Audio semble de plus être en activité depuis 2013 ? Y a-t-il une raison à cela ?

En réalité, nous avons cessé de sortir d'autres artistes que nous sur notre label en 2005, car aucun de ceux que nous avons signés ne partait en tournée, ce qui rendait la vente de leurs disques très difficile. Nous avons alors décidé de ne sortir que des éditions limitées d'ADULT. sur Ersatz Audio, tandis que nos albums paraissent sur Thrill Jockey Records, parce qu'on les aime et avions besoin d'aide avec nos calendriers de tournée chargés. En 2013, nous avons en effet sorti la référence EZ-038, il s'agit d'une collaboration avec The Mattress Factory (un grand musée de Pittsburgh) dans laquelle nous avons créé là-bas une grande installation. En 2021, nous avons ajouté une nouvelle sortie : celle de Les Sewing Sisters. Elles n'avaient pas de labels, Adam a produit le disque, on voulait filer un coup de main et puis on a du respect pour leur travail. En 2023, notre label sortira un album en collaboration avec Three One G Records, il s'agit d'un 7" qui est une création écrite en commun entre ADULT. et Planet B, le groupe de Justin Pearson (The Locust, Dead Cross) et Luke Henshaw.



Est-ce qu'il y a des choses que vous refuseriez de faire dans le cadre d'ADULT. ?

Nous ne jouerons JAMAIS DE LA VIE à un meeting politique de Trump !



Nous terminons cette interview avec une dernière question : quels sont vos projets à court, moyen et long terme ?

Court-terme : Nous avons cinq festivals (à Mexico, Bogota, Lima, Chicago et Los Angeles) à l'automne 2022 pour lesquels nous sommes impatients de jouer. Nous avons également un album en collaboration avec Planet B au début de 2023, comme je te disais juste avant.

Moyen-terme : Nous travaillons sur une collaboration avec le groupe Spike Hellis, ainsi que deux projets de collaboration secrets que nous prévoyons de commencer début 2023.

Long-Terme : Porter la parole de l'étrangeté et du bizarre au monde aussi longtemps que nous pouvons respirer.

Merci à Sébastien de Modulor

Photo : © Nicola Kuperus

Ted