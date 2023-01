Undoing / Undone Our Bodies Weren't Wrong Fools (We Are...) Normative Sludge I Am Nothing She's Nice Looking I, Obediant Teeth Out Pt. II

Si tu aimes les trucs un peu froids et technoïdes accompagnés de voix mi-scandées, mi-parlées voire possédées sur des synthés analogiques et boîtes à rythmes, alors ce Becoming undone risque d'être ton disque de chevet pour un bon petit moment. Écrit et composé par ADULT. - un duo formé en 1998 par le couple d'artistes Nicola Kuperus (photographe) et Adam Lee Miller (peintre), eux-mêmes co-fondateurs du label electro-punk Ersatz Audio, sur lequel sont sortis leur deux premiers albums - ce neuvième disque cultive un côté ténébreux, électro et punk à la fois, avec un peu de folie comme on les aime. Cette potion sonore qu'on appellera "synth-punk" a sûrement dû être nourrie par l'univers historiquement froid et industriel de Détroit (située dans la frost and rusty belt), ville connue aussi pour sa richesse musicale abondante (de la Motown à Eminem en passant par Iggy Pop).



Situé quelque part entre Nitzer Ebb, Cabaret Voltaire et Throbbing Gristle (dont le son des claviers est proche), l'univers d'ADULT. se divise entre des morceaux dynamiques et sautillants ("Undoing / Undone", "Fools (We are)", "I am nothing") et des titres beaucoup plus sombres et mystérieux ("Normative sludge", "She's nice looking", "Teeth out Pt. II") pour appuyer des textes qu'ils le sont tout autant. Les thèmes abordés par le groupe font froid dans le dos : le deuil (le père de Nicola étant décédé pendant l'écriture du disque) prend une part importante, mais également celui de notre monde condamné à sa perte en passant par d'autres sujets comme la psychose. Becoming undone est par ailleurs marqué par l'apport de nouveaux équipements que le duo s'est procuré tout récemment, à savoir une pédale de boucle vocale et des pads de percussion Roland, ce qui renforce le caractère à la fois hystérique et énigmatique de ces huit titres d'une durée de près de 40 minutes qui, je n'en doute pas, ne manqueront pas de vous retourner le cerveau.

Ted