En plus de 20 ans de W-Fenec, on a reçu pas mal de trucs qui sortent de l'ordinaire pour assurer la promo d'un album mais jamais un groupe n'a été aussi loin que 1Kub qui a mis tous les atouts de son côté pour qu'on parle de son French kiss. Et c'est réussi. Le sensuel glaçon de l'artwork a beau être émoustillant, leur indus-disco a beau être dansant, Alexandre Lambert a pensé qu'envoyer l'album dans une petite boîte en bois entourée d'un cocon de carton où sont collées des photos et y adjoindre une rasade d'alcool (une mignonette emblématique de 5 cl, c'est forcément bu avec modération), des cacahuètes, deux verres et des kub de glace en granit pourrait marquer les esprits. Et un petit carton explique comment profiter du tout... Alors soit mon alcoolisme est connu, soit il faut être un peu bourré pour apprécier 1Kub ! Je penche plutôt pour la deuxième solution car cet électro-indus là a beau avoir quelques côtés froids, il cherche clairement à faire la fête. Pour me voir en train de me déhancher, il va falloir plus qu'un verre et les quelques watts de mon système hi-fi mais je me tiens prêt à jumper et à gueuler "Ensemble" au fin fond d'une cave ou dans un after show juste avant l'apocalypse car entre EBM et cyber-hallucinations, French kiss embrasse plusieurs genres et démontre que des machines peuvent exciter des hommes.

Oli