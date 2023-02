Je ne sais pas si ce sont les animaux sur la pochette ou le fait que Djo - qui m'a donné ce CD quand on s'est croisés lors de l'Xtreme Fest - a été récemment batteur pour Les Rats (c'est aussi un bon bouliste, mais c'est une autre histoire) mais je m'attendais à du punk à chiens ou un truc alterno franchouillard 80's. Rien de tout ça et très agréable surprise donc en écoutant cet EP de 6 titres. D'autant que je trouve qu'on gagne en qualité au fur et à mesure des morceaux. Le punk-rock incisif du début ("All in greys" et "Really happy") avec quelques riffs tranchants à la Good Riddance se montre plus varié qu'il n'y paraît dès "Bam bam" et "No will", avec une basse bien présente et entraînante, agrémentée de quelques chœurs bien sentis. On pense à Down By Law, Ten Foot Pole, les premiers Bad Religion (notamment sur l'intro de "The gladiators"), bref, ce punk-rock mélodique californien début-mid 90's mais pas trop mélo non plus. La production assez brute mais de qualité permet d'éviter que l'ensemble ne sonne lisse ou fade et place le trio parisien dans le même esprit que ce qu'avait fait Permanent Rust, chroniqué dans notre numéro 48. Et on finit en beauté avec "The beauty" (elle est un peu facile celle-là, désolé), mon titre préféré, parfait melting pot de tout ce qui a été décrit précédemment. Allez hop, un nouveau groupe à suivre !

guillaume circus