Sriracha et W-Fenec, c'était une belle histoire ! On croisait les membres du Possee quand on allait voir Lofofora, Oneyed Jack et Black Bomb Ä, et ces activistes ont toujours été aux petits soins pour nous permettre de réaliser des interviews, des reports ou des photos. Bruno est passé à autre chose mais a accepté de regarder dans le rétroviseur.

Il y a 25 ans, Sriracha Sauce était en pleine bourre, et gérait le management et le booking de pas mal de groupes metal/fusion. L'asso a stoppé ses activités en 2006. Es-tu nostalgique de cette époque ?

Pas du tout, je suis passé à un autre épisode de vie. Et comme tout le monde, probablement, j'ai eu plusieurs vies. Avant, et maintenant après. J'aurai 65 ans dans 3 mois, le monde de la musique m'a compté dans ses rangs de 1990 à 2010, CQFD. Mais j'ai kiffé cette partie de mon existence, avec ses réussites et ses échecs. Je suis persuadé que quand on vit dans son passé, on laisse échapper le présent... être et avoir été... Je suppose qu'aujourd'hui il y a d'autres jeunes exaltés, révoltés, d'autres groupes, d'autres structures. La suite logique de l'Histoire, et ce sont les jeunes qui la font. Gloire à eux !!!



Quand nous avons démarré nos activités en 1998, Sriracha était en passe de se doter d'un site internet qui relayait toutes sortes d'informations. Aviez-vous déjà conscience de la puissance de cet outil, vous qui avez développé vos premières activités "sans"... ce que les moins de trente ans ne peuvent pas imaginer ?

Les djeuns, toujours premiers testeurs d'options, en étaient parfaitement conscients. Ce n'était pas mon cas, en 98 j'avais déjà 40 balais. Mais j'ai suivi...



Vous aviez un lien fort avec les webzines et les fanzines, et vous avez même édité dix numéros d'un fanzine Sriracha. C'était important pour vous de vous exprimer à travers ces médias dits "de niche" ?

Bah ouais, les plus vieux des musiciens et moi-même étions passés, à titre de spectateurs de concerts et buveurs de bières, par le mouvement alterno de la seconde moitié des 80's et les zines étaient importants. On a donc trouvé naturel de copier nos prédécesseurs. Phil de Lofo était un genre de meneur de troupes dans ce domaine, c'est lui qui a travaillé au corps, pas trop quand même, pour qu'on fasse comme nos glorieux aînés... qui, par rapport à moi, n'en étaient d'ailleurs pas.



Quels sont les groupes avec lesquels tu as eu le plus de plaisir à travailler durant les années Sriracha ?

Délicat de balancer des noms, les susceptibilités, tout ça... De plus, quand on a des enfants, on les aime de façon égale. Chaque enregistrement, chaque tournée était un nouvel épisode de la story. J'ai tout aimé. Après, humainement, il y a des musiciens, techniciens, salariés intermittents ou bénévoles avec qui j'ai crée des liens d'amitié et d'autres pas. Je sais, c'est bateau... Allez, je me lance : les histoires humaines les plus fortes je les ai vécues avec Lofo , Oneyed Jack, Watcha, LTNO et Ekova. Sans oublier Les Coquines. Sans elles pas de Sriracha, pas de Bruno.



Il y a 25 ans, lire une chronique était quasi obligatoire tant l'écoute n'était pas toujours possible, aujourd'hui, quel sens donnes-tu à ton métier quand tout est "streamable" ?

Je ne travaille plus dans le métier. Quand j'ai arrêté, on n'en était pas là où nous en sommes aujourd'hui. De l'extérieur, j'ai l'impression que tout a été bouleversé. Un tourneur peut toujours s'en sortir, les concerts ne cesseront jamais, en revanche j'ai la sensation que pour les labels et les musiciens, c'est plus compliqué. Comment Spotify et ses frères paient-ils les ayants droits avec des abonnements à 9.99€ à partager entre millions d'entités ? No comprendo... Ceci dit, pendant des années j'ai sauté de Deezer à Spotify, d'offre gratuite en offre gratuite, car 9.99€ c'était trop cher. Mais j'écoute trop de musique et il y a quand même le désagrément de la pub. Aussi ai-je fait un choix, maintenant je paie.



À l'époque, avoir une connexion personnelle était encore un peu "exceptionnel"....

Je crois bien que je n'en avais pas de connexion personnelle. Je n'ai commencé à utiliser Internet de manière personnelle que très tard, vers 2008 ? Je ne sais plus. Je ne croyais absolument pas à la dématérialisation de la musique. C'est hallucinant, on est passés à la vitesse de la lumière : maintenant, dans mon phone, j'ai des mois de musique à écouter non stop au cas où il faudrait se terrer dans des abris anti-atomiques !!! (rires)



Ta manière d'utiliser Internet a-t-elle évoluée avec le temps ?

Ah oui ! Au bureau, au début, un bénévole tapait mes mails !!! (rires) Jusqu'en... heu... je ne sais plus... le début des années 2000 peut-être...



Quelles ont été tes activités depuis la fin de l'asso ?

J'ai continué jusqu'en 2010 en étant manager d'un mec croisé chez un musicien de ma connaissance. Je ne voulais plus entendre parler du métier, mais il était sympa, a énormément insisté et, surtout, accepté mes conditions. Je me suis engagé à chercher un label et à bosser pour lui à la seule condition que quelqu'un veuille le signer et que nous arrêtions sur des conditions financières que j'avais chiffrées. J'espérais ne pas trouver de label, manque de bol, Warner l'a signé. Et le mec a fait un gros tube de variété, genre un des tubes de l'été 2008 ("Un rayon de soleil" de William Baldé, sic !!!). J'ai donc gagné de l'argent pendant 2 ans. Puis le second album n'a pas marché et j'ai arrêté. C'était prévu dans mes conditions. Très trivial, mais je ne voulais plus travailler dans ce domaine, sauf si argent. En outre, le monde de la variété est horriblement puant. Après ça, je me suis imaginé auteur. J'ai écrit 5 romans, dont aucun n'a trouvé preneur... Les 4 premiers étaient faibles, je le savais mais j'imaginais trouver un éditeur genre Sriracha qui m'aurait aidé, corrigé, etc... Le dernier, j'y ai passé 3 ou 4 ans je crois, il a été corrigé notamment par un oncle qui est docteur en littérature française et agrégé de français, Je pensais donc qu'il avait le potentiel d'être publié. Rien de rien, zobi. J'ai perdu espoir et ai arrêté d'écrire avant le COVID. J'ai écrit pendant 10 ans, de 2010 à 2020, quasiment 4 à 5 heures par jour tous les matins ou presque... avec les années qui passent, les moindres 3/4 bières bues en soirée mettent 2 jours à s'éliminer. Peut-être suis-je nul, tout compte fait. Sinon, je fais du bénévolat. Depuis 10 ans, 2h/jour chaque soir pour de l'aide aux devoirs pour les gosses de primaire de mon quartier. Depuis 2 ans, 4h/semaine d'alphabétisation pour adultes. Depuis cette année, je fais de la saisie comptable pour une asso de mon quartier dont je suis membre depuis des années, c'est du DIY en plusieurs domaines, l'atelier autoréparation de vélo étant la plus importante.



Quelle est aujourd'hui la place de la musique dans ta vie ?

J'ai eu la chance d'avoir un oncle, en plus mon préféré, qui a fait des études d'anglais en Grande-Bretagne au début des années 60. J'ai découvert le rock par le biais de sa discothèque quand j'avais 8/9 ans, vers 1966 ou 67: Stones, Kinks, Beatles, Hendrix, Who, Joplin, etc, pour les noms les plus connus. Puis, il a passé 2 ans en Jamaïque de 70 à 72 et a ramené des tas de 45t de sound system et des tonnes de 33t de classiques ska, reggae dont les premiers Marley, lorsqu'il avait encore des locks courtes. En 73, mon meilleur ami d'internat, d'origine gabonaise, m'a fait découvrir James Brown, Stax, la Tamla... Et enfin, un autre copain d'internat m'a fait connaître Yes, et c'est le premier groupe que j'ai vu en concert, en 74 au Palais des Sports de Paris... pour la petite histoire, en surfant durant le confinement, j'ai trouvé sur YouTube, un enregistrement audio du concert... dont je me suis refadé les 2 heures et quelques, avec un son à avoir mal aux chicots ! J'ai beaucoup voyagé en Afrique et en Amérique du Sud, j'ai donc découvert de nombreuses musiques de la planète, dont la salsa. J'ai toujours écouté de la musique. J'en écoute toujours tous les jours, essentiellement le matin au lever ou quand j'écris, comme maintenant : en plus de ce que j'ai déjà cité, j'écoute du metal/hardcore, du classique, du jazz, de la techno... Par quel biais ? Essentiellement Spotify.... avec ou, avant, sans abonnement, je coupais le son quand il y avait de la pub... mais tu les baises en écoutant des morceaux très longs, ils ne les coupent pas en général. Pour éclairer les lanternes, ma playlist du matin: Heretik System, System Of A Down, Caméo, Carl Craig, Sha Na Na, Bad Brains, Rammstein, Bad Religion, Lofofora, Noir Désir, Escola De Samba Da Mangueira, Queens Of The Stone Age, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Los Van Van, The Who, Pete Rodriguez, Led Zeppelin, et ça continue...



À l'heure du numérique, ça a toujours du sens pour toi de glisser un vinyle dans une platine ?

Oui, j'ai toujours des vinyles, des K7 et des CD, des trucs qui n'existent pas sur Internet, ou alors faut se lever tôt. Mais en vinyle, c'est le classique que j'écoute surtout.



Il existe une page Sriracha sur Facebook, avec pour illustration la photo illustrant le poster du Sriracha Tour 2 ? Si je te dis, plus de 20 ans après, que je suis l'auteur de cette photo, on peut dire que le monde est petit ?

Je te répondrai qu'en effet, tu as parfaitement raison, le monde est très petit, j'en ai d'innombrables preuves. Et encore plus depuis que les réseaux sociaux permettent de retrouver des gens d'autres contrées que l'on n'a pas revus depuis des dizaines d'années. Qui aurait songé à ce monde il y a 25 ans ? Nobody ? Et toi, apparemment toujours sur le pont ? C'est cool ça, il faut encore et toujours des combattants de l'extrême, des niches, du différent. Alors félicitations, car toi aussi tu as vieilli et tu es toujours sur le pont.

Merci Bruno, merci Olivier At(h)ome.

gui de champi