Retour au Girouard, charmante petite bourgade de Vendée, pour une nouvelle édition hivernale du Rock à Block !!! Un beau succès pour ce petit festival sans prétention qui affichait quasiment complet et qui désormais, attire en plus des fidèles familles du village, la population métalleuse des alentours.

Rock A Block Fletan Nous sommes accueillis, dès l'entrée, par une jolie et facétieuse petite abeille de 3 ans qui passera une bonne partie de la soirée à virevolter entre les groupes de métalleux barbus. Car, la force et le succès du Rock à Block, c'est de fédérer les familles et les aficionados purs et durs. Les festivaliers sont donc très hétéroclites : des enfants, parfois très jeunes, affublés d'un t-shirt Ultra Vomit, des ados venus en bande, des jeunes, des moins jeunes et même des personnes âgées, parfois très âgées ! Tout ce petit monde cohabite dans une ambiance détendue et bon enfant.





Nous commençons la soirée avec Flétan, groupe de rock médiéval, qui a eu la lourde tâche de lancer la soirée. Si le public s'est fait un peu timide au départ, il a très vite adhéré à ce groupe à la scénographie très soignée : costumes travaillés, crânes d'animaux, décos, le tout porté par une mise en scène très bien réalisée et drôle. Et cela joue, bien, très bien même. Le groupe est porté par le chanteur qui joue de son charisme, de sa forte voix qui sonne juste. Il alterne également violon et mandoline qui apportent cette sonorité "mediévale" aux textes évoquant sorcières et croyances moyenâgeuses. Les rythmes sont joyeux, entraînants et on se surprend à taper spontanément dans les mains.



Rock A Block Cougar Toyboy Sans transition, on passe au glam des Cougar Toyboy. Tout est dans le titre ! Groupe composé de jeunes trentenaires qui affichaient tous les attributs du genre : legging léopard flashy, pantalon en cuir moulant, foulards enroulés autour de perruques exubérantes... Sans oublier la chanson "pour les mamans !". Bref, on s'y croirait ! Et les Toyboy ont mis le feu à la salle ! Certes, le groupe est dans la caricature grossière, outrancière propre au glam, mais musicalement et vocalement, leur prestation a été de grande qualité avec une forte présence scénique.



Hannibal, groupe de heavy metal, fait ensuite son entrée. Groupe se revendiquant du thrash, on sent bien l'influence de groupes comme Metallica, Trust, No One Is Innocent. Ça joue dur, très dur, très fort, très grave. La batterie est omniprésente et joue de la double pédale. Le chanteur possède une réelle présence et une voix très grave, rauque et juste, qui accompagne merveilleusement la lourdeur des guitares. Les chansons, en français, permettent d'apprécier leur engagement et la profondeur de leur texte. Avec Hannibal, le niveau est encore relevé : musicalement, techniquement et vocalement, c'est très solide.



Ce n'est donc pas évident pour une jeune formation comme Attic Of Temple de passer après un groupe avec une aussi belle maîtrise. Et pourtant, le neo metal et le deathcore sont mes styles de prédilection. Ce fut un bon moment pour Attic Of Temple qui a su faire bouger la salle et qui a réalisé les premiers wall of death de la soirée. Le groupe est jeune, il y a une belle énergie, maintenant, il faut travailler et je ne saurai que trop recommander aux chanteurs des jeunes groupes d'échauffer pleinement leur voix avant de monter sur scène.



Rock A Block Hyro the heroe Cerise sur la gâteau, pardon, cherry on the cake, puisque le chanteur du groupe qui a clôturé la soirée est américain : Hyro The Hero !!! Chanteur de rap venu au metal, il fusionne les deux genres et donne naissance à un son puissant, survolté, porté par son flow incroyable de maîtrise et de justesse. Si une bonne partie de la salle s'était vidée au vu de l'heure tardive pour les familles, les plus jeunes et les plus acharnés se sont lancés dans des circle pit et des wall of death bien vénères ! On rappelle que Hyro The Hero a réalisé des feats avec des artistes comme ROTNS ou Corey Taylor.



Encore une édition très réussie pour le Rock à Block dont le succès repose sur une programmation hétéroclite et toujours de qualité, pour les petits comme pour les grands, les connaisseurs comme les néophytes.

Un grand merci au Rock à Block pour leur invitation et leur accueil chaleureux. Merci aux bénévoles pour leur sourire, leur disponibilité, la bière bonne et pas chère, les croque-monsieur maison. Nous avons hâte de vous retrouver cet été dans votre clairière du bonheur !

Photos : Nolive