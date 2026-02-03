Rock à B L O C K !

Rock A Block Mind Driller Bucolique. Nous nous sommes retrouvés pour la deuxième année consécutive dans la clairière enchantée du Girouard pour le festival familial Rock à Block. Quel plaisir de repasser ce petit pont de bois, d'entendre le chant de ce petit ruisseau avant de déboucher dans cette jolie clairière ombragée par de grands arbres et que termine une scène où vont se déchaîner 5 groupes metal pour notre plus grand plaisir !





Loco. Fous. Cinglés. Complètement barrés. Locomuerte, ce groupe enflamme depuis plus de 25 ans les scènes avec leur chicano thrash. Quel groupe déjanté ! Quelle énergie ! Elle semble inépuisable. Je ne compte plus les circle pit enchaînés tout le long de leur set jusqu'à l'apparition des bouées crocodiles pour que les festivaliers puissent slamer. Un show incroyable qui a vu son apogée lorsqu'ils ont fait monter sur scène tous ceux qui le pouvaient. Loco, ça, c'est sûr. Mais mort, sûrement pas !





Rock A Block Locomuerte Organisation. Le Rock à Block, c'est environ 1200 festivaliers, une atmosphère familiale car les habitants du Girouard s'y retrouvent en famille, en voisins, en copains, de 3 à 90 ans. On s'y sent bien et en sécurité car toute la clairière est clôturée de palissades décorées. Et la décoration est soignée : des fresques, des oriflammes, des graffitis soignés jusqu'à un cercueil suspendu dans les arbres. Le confort n'est pas non plus oublié : 2 foodtrucks, des tables, des bancs pour se restaurer, mais aussi des mange-debout, des sièges et canapés en palette disséminés sur tout le site. L'organisation est tout simplement parfaite, les bénévoles aux petits soins avec les festivaliers.





Rock A Block Parallyx Circle pit. C'est fou le nombre de circle pit qui peuvent se produire au Rock à Block ! Des circle pit bon enfant, mais très toniques qui permettent aux plus jeunes de s'initier à la pratique, aux plus âgés de profiter encore. C'est à la fois drôle et émouvant de regarder un grand-père et son petit fils de 12 ans courir côte à côte, bouches hurlantes et des étoiles pleins les yeux, de voir des enfants hilares juchés sur les épaules de papas suants et manifestement éreintés mais qui refusent d'abandonner le pit.





Kaléidoscope. Pour le jeu de lumières exceptionnel pour un festival de cette taille ! Mais également pour l'éclectisme des groupes, car le but du Rock à Block est de faire découvrir les différents genres dans le metal. C'est ainsi que le festival a débuté avec Dead Leaf, groupe de rock aux sonorités parfois un peu blues pour enchaîner avec les pères de familles de Kavapunk. Le niveau s'est élevé avec Locomuerte, puis les Espagnols de Mind Driller, tous vêtus de blancs, exploitant à fond les jeux de lumières qui nous ont entraîné dans les sonorités très electro de leur metal indus. Pour terminer, Parallyx, groupe de metalcore et sa talentueuse chanteuse Lina, nous a conté l'histoire des sectes.

Un grand merci au Rock à Block de nous avoir invité une nouvelle fois à partager leur petit festival qui n'a rien à envier aux plus grands de par son organisation, son ambiance, la qualité des groupes, la technique sons et lumières. Merci aux bénévoles et au village du Girouard qui se mobilisent pour faire connaître la musique metal et la partager en toute simplicité.



Photos : Nolive