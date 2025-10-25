L'édition hivernale du Rock à Block s'est tenue à Le Girouard en Vendée le 1er mars. Nous avions pu assister cet été à ce festival convivial dans un charmant cadre bucolique au milieu duquel coulait une rivière. C'est dans la salle des fêtes de la commune que nous avons retrouvé une bonne partie du fidèle public de ce festival, sans prétention, mais de belle qualité.

Rock A Block Rorschach TV Rock A Block Kube Nous sommes arrivés quelques instants avant que Rorschach TV Show n'entame son set. Ce groupe de stoner nous a propulsé du Nord Vendée directement au sud des USA. Respectant les codes du genre (chemises à carreaux, casquettes estampillées US), le quatuor a réalisé une prestation de belle facture, très appréciée du public. Un bon son, une belle technique, le tout sublimé par la voix grave et chaude du chanteur qui n'est autre que le batteur. Une jolie performance. On regrette, par ailleurs, l'absence d'un réel frontman pour bousculer le public et une voix qui s'affaiblissait à la fin du set. La soirée commence donc très bien et nous attendons avec impatience la suite à l'aide d'une bonne bière locale.





Kube a pris le relais avec un rock bien français, old school et survitaminé dans la veine de Téléphone. C'est très rythmé, ça pulse et tu te mets à hocher frénétiquement la tête et à taper du pied sans même t'en rendre compte. C'est frais, léger et joyeux. Puis, dès le deuxième morceau, le groupe nous a propulsé dans un rock punk so british des années 70. J'avoue avoir moins apprécié, mais ce n'est qu'une question de goût car le public, lui, était bien au rendez-vous.









Rock A Block the Dislockers Rock A Block White Sofa Le volume est monté d'un cran avec le metal indus de White Sofa qui a déchaîné le pit. C'est un groupe prometteur, doté d'une très belle énergie. La technique instrumentale est à améliorer ainsi que le chant, mais leur performance a reçu un très bel accueil des festivaliers.





Nous terminons en beauté avec un groupe de deathcore récent, The Dislockers, qui est une véritable tuerie ! Récent mais pas novice car le chanteur n'est autre que Saymon, ex-chanteur de Karma Zero, qui a annoncé récemment sa dissolution. Un concert court car le groupe compte encore peu de morceaux mais la rage, la violence et la puissance développées par The Dislockers nous ont donné un goût de trop peu. Nous attendons avec impatience la suite !

Ainsi se termine l'édition hivernale 2025 du Rock à Block que nous retrouverons cet été avec Locomuerte à l'affiche ! Merci au Rock à Block pour leur invitation et leur super accueil avec des bénévoles au top !