Samedi 27 juillet avait lieu, au Girouard, la cinquième édition du festival Rock à Block. Dans ce petit village vendéen, nous avons découvert une scène nichée dans un écrin de verdure, en bordure d'un petit ruisseau. Sous de grands arbres, entourés de palissades en bois décorées, 1200 festivaliers se retrouvaient dans une ambiance bucolique et confortable autour de grandes tablées alimentées par les foods trucks ou bien installés dans des salons de jardins. Une ambiance très conviviale car c'est un festival où l'on vient en famille de 7 à 77 ans, entre amis, entre voisins. Pour autant, l'organisation est au top, le lieu confortable et sécurisé. La grande et unique scène, bien située en bas de la clairière offre une grande visibilité jusqu'au bar situé à l'opposé qui proposait des bières traditionnelles et locales. Une belle qualité de son et de lumière, décidément, ce festival n'a rien à envier aux plus grands, l'ambiance bon enfant en plus. Vous l'aurez compris, nous étions sous le charme dès notre arrivée.

Cartoon Machine Oliver Light, groupe nantais de pop rock créé en 2004, a ouvert le festival avec son rock résolument british alliant une guitare aux riffs rugissants, une basse mélodique, une guitare percutante qui vous invitent à reprendre des refrains entraînants. Les festivaliers, qui commencent à arriver en grand nombre, sont séduits. Le festival débute sous les meilleurs auspices.



Parpaing Papier Puis, ce fut aux grands enfants de Cartoon Machine et à leurs morceaux revisités des grands succès de Disney d'enflammer la place. Depuis 2020, ce quatuor héraultais propose aux petits et aux grands leurs remix dans un registre diversifié mêlant métal, punk, reggae. Survitaminé, parfois violent, parfois doux, leur show ne laisse pas indifférent et a su s'imposer dans ce contexte familial. Voir une foule de tous âges s'agitant gaiement mais sérieusement dans un wall of death au son de Star Wars après un rugissant "quand on l'attaque, l'empire contre-attaque!" m'a fait exploser de rire. J'avoue, cependant, avoir trouvé ce set bien long. Si les trois premiers morceaux m'ont amusée, j'ai plutôt subi le reste du concert.



Dans les Pays de la Loire, on ne présente plus Parpaing Papier, groupe nantais créé en 2019 et son légendaire frontman, Martin. Vêtus de leurs habits clinquants et entraînés par leur leader, le groupe vous fait vivre un voyage émotionnel. Parfois poétique et doux, parfois violent ou bien encore dans l'autodérision, Parpaing Papier vous interroge dans votre rapport à la nature, au monde et à l'autre. Dur comme du parpaing, fin comme du papier, tout est dans l'intitulé du groupe.



Tsar Tsar, nos chouchous, ont fait leur entrée sur scène. Nous étions impatients de les faire découvrir à certains de nos amis qui ne les connaissaient pas encore. Ne partageant pas toujours les mêmes goûts en matière de métal, à chaque fois que nous faisons découvrir ce groupe, les retours sont dithyrambiques. Les nouveaux "adeptes " (nom donné aux fans de Tsar) n'hésitant plus à avaler les kilomètres pour les revoir. Le groupe créé en 2018, mais qui s'est réellement révélé en 2022 avec le changement de line-up, est organisé autour du Baron (Kyrian, le chanteur), figure représentative du pouvoir, critiquant nos mœurs et de ses fidèles acolytes, serviteurs dévoués ou manipulateurs insoupçonnés. Rock fusion avec une pointe de métal, Tsar, c'est une musique puissante, transcendante, envoûtante emmené par un frontman talentueux, charismatique maniant aussi bien le crowl que le chant clair et ses non-moins talentueux musiciens qui font corps autour de lui. Dès les premières notes, j'ai pu entendre les rires de certains de mes voisins festivaliers peu accoutumés du chant guttural. Rires qui se sont subitement tus, lorsque le chant puissant, pur et clair du baron s'est fait entendre passant d'une tonalité chaude et rauque à des pointes plus aigus ou s'envolant en tirade puissante. J'ai vu le public s'agglutiner, envoûté par la prestation de haut vol des Nantais. Nous aurons le plaisir de vous reparler plus longuement de ce groupe en septembre, lors de leur passage au Ferrailleur à l'occasion de la sortie de leur nouvel album.



Rise To Fall Le festival s'est conclu avec le set de Rise to Fall, groupe de métal industriel aux teintes métalcore venu en droite ligne de Bilbao, en Espagne. Fondé en 2006, le groupe réalise des tournées internationales et s'est produit dans les festivals aux côtés des plus grands. Rise to Fall, qui puise son inspiration dans le death métal mélodique suédois, nous a offert un set violent, lourd, pulsé, entrecoupé de moments plus calmes et mélodiques faisant entendre le joli timbre de voix claire du chanteur. Les festivaliers, moins nombreux, le public familial ayant commencé à quitter les lieux après 1h du matin, ont pu laisser libre cours à leur énergie dans ce show cathartique.



Comme vous avez pu le constater, l'enchaînement des groupes a été réalisé pour permettre au plus grand nombre et pas à une fan base de métal d'apprécier le festival, tout en les entraînant en douceur vers des groupes plus métal, plus percutants, plus violents. Un festival idéal pour vous initier en douceur au métal et qui vous proposera une musique non diffusée par les médias traditionnels. Le tout orchestré de main de maître par une organisation de niveau professionnel, dans un cadre bucolique, pensé pour le confort et la sécurité des festivaliers. A faire et à refaire sans hésitation et sans modération.

Merci infiniment au festival Rock à Block de nous avoir permis de découvrir leur petit paradis du métal. Nous avons hâte de tester l'édition hivernale et, bien sûr, de revenir l'année prochaine.

Photos : Nolive