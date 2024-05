Après 35 ans d'existence, le Fuzz'Yon a fermé ses portes pour laisser place au Quai M. Le Fuzz'Yon, c'est une histoire de coeur pour beaucoup d'entre nous, j'ai grandi avec, et nombres de mes camarades de lycée (entre autres) se sont retrouvés mêlés à un moment ou un autre à la vie et au développement de ce superbe projet. La scène rock a pu vivre dans le pays yonnais durant de nombreuses années grâce au Fuzz'Yon... Aujourd'hui, le Quai M a déjà soufflé sa première bougie et ce premier Quai Metal s'annonce superbe avec une incroyable programmation. Disons-le, la salle est superbe, bien pensée et joliment conçue. Un bien bel écrin pour de beaux moment musicaux. En espérant pouvoir y retourner régulièrement, je vous laisse pour le moment avec le live report de Gab. (Nolive)

Quai Métal - HARUN DEMIRASLAN Quai M est la nouvelle salle de concert de la Roche-sur-Yon dont nous avions pu découvrir la plus petite des salles il y a quelques mois lors du concert de Regarde les Hommes Tomber. Ce vendredi, nous nous y rendions pour le premier festival de metal organisé dans ce lieu. Et l'affiche était à tomber : Shaârghot, Lord Of The Lost ou Punish Yourself pour ne citer que les têtes d'affiche. Malheureusement, la veille, Lord Of The Lost annule suite à une extinction de voix de son chanteur et Punish Yourself a annulé sa tournée d'adieu après 30 ans d'existence suite aux agissements du chanteur qui a reconnu être l'auteur de violences sexistes et sexuelles. Je ne commenterai pas, mais je t'invite à faire un tour sur la page de Punish Yourself qui a fait un communiqué spécial.



C'est donc un peu déçus que nous sommes arrivés au Quai M. Beaucoup d'amis avaient annulé leur venue et nous espérions que le public serait quand même au RDV ne serait-ce que pour soutenir l'organisation dont c'est le premier festival du genre. Et nous avons été rassurés : la foule était bien au rendez-vous. Le parking était plein et nous pouvions voir les gens déambuler sur l'immense terrasse en bois de l'étage. Le lieu est très agréable et spacieux. Il y a également deux bars avec suffisamment de bénévoles qui proposent un choix varié et sympa de bières artisanales en pression ou bouteilles avec des tarifs corrects. On profite de ces quelques instants avant le premier concert pour découvrir la grande salle. Et cette salle est superbe ! Spacieuse, bien pensée avec une fosse vaste, la régie qui est encadrée par deux rangées de gradins circulaires et une zone surélevée derrière qui permet également d'accéder à l'étage supérieur. Un balcon en bois surplombe la salle. Nous montons par les escaliers en bois pour y accéder. C'est cette infrastructure qui donne une odeur très agréable de bois coupé qui vous enveloppe dès que vous pénétrez dans les lieux. Outre les balcons, nous découvrons de grandes rangées de gradins avec des accès directs à l'étage. La salle est pensée pour que chacun puisse bien voir la scène. Nous ne doutons pas que l'acoustique de la salle sera aussi qualitative que dans la petite.



Harun Demiraslan arrive. Petite particularité, la présence d'un saxophoniste. J'ai hâte de découvrir. Mon enthousiasme va vite être calmé. Pas de chant, des chansons très longues, un saxo qui entre en dissonance avec les autres musiciens. C'est certainement l'effet recherché mais je n'adhère pas. Les deux guitaristes sont mis en avant et jouent entre eux, sans interaction avec le public qu'ils ne regardent pas, ni avec les autres musiciens. C'est froid, sans âme. Ceci n'est que mon avis, bien sûr. Je pars au bout de trois interminables chansons et préfère reprendre une bière avec quelques amis.



Quai Métal - The Old Dead Tree Maintenant, direction la petite salle pour découvrir Bad Situation. Formation de deux musiciens à la White Stripes, un guitariste principal chanteur et un batteur. Ils nous ont partagé un rock n' roll survolté, énergique qui a mis le feu à la salle ! De belles qualités musicales, un joli timbre de voix, de l'énergie, de l'envie. Ils aiment ça et ils le transmettent bien. C'était génial de voir cette foule un peu timide au départ, se mettre à bouger puis à pogoter gentiment des sourires sur le visage et des étoiles de bonheur dans les yeux. La salle était comble ! Et pour cause, hormis le talent de Bad Situation, nous en avons compris la raison en quittant les lieux. La salle était trop petite pour accueillir tous les festivaliers. Nous nous sommes retrouvés devant des personnes qui attendaient que certains quittent la salle pour pouvoir y pénétrer. Ça a fait râler et avec raison.



Nous avons enchaîné avec The Old Dead Tree dans la grande salle. Petite mise en scène avec de fausses branches sur les micros et des points lumineux. Cela conférait une atmosphère à la fois douce et un peu mélancolique, romantique aux musiciens vêtus de chemise noire. Groupe de metal gothique originaire de Paris, leur style se rapproche du death métal progressif. J'écoute, j'écoute mais je n'adhère pas, surtout la voix du chanteur que je ne trouve pas toujours juste. Nous discutons avec quelques amis puis nous décidons de faire le pied de grue devant la petite salle pour avoir une chance d'assister à la performance de Carbon Killer. Et nous ne sommes pas les seuls. La salle se remplit vitesse grand V.



Des écrans nous accueillent avec de la fausse pub et des images décalées. Le set commence et je me prends de grands flashs de lumière blanche qui m'aveuglent et me vrillent le cerveau. L'artiste est vêtu de noir, un masque noir faisant penser à un insecte recouvre entièrement son visage. Ne restent visible que les lumières de sa guitare noire. L'effet, combiné aux images diffusées en arrière-plan et aux jeux de lumière est très visuel. La musique techno mélangée aux riffs de l'artiste se déversent à flots dans la salle. Je sens les prémices d'une migraine ophtalmique arriver et je préfère laisser ma place à ceux, nombreux, qui attendent d'entrer dans la salle.



Quai Metal - shaarghot Petite pause sur la grande terrasse où se sont massés ceux qui attendent les stars de la soirée : Shaârghot. Les t-shirts à leur effigie, sans compter ceux qui ont adopté leur total look black pullulent. Ce sera la quatrième fois que nous les verrons et j'avoue être impatiente de les revoir.



Nous nous rendons dans la grande salle. Nolive se poste devant et je choisis un endroit stratégique dans les escaliers avec une vue surplombante et proche de la scène. Et j'ai bien fait car, au cours du set, je me retrouve aux côtés de Aziz Bentot, chanteur/guitariste de Bad Situation. Impossible de discuter bien sûr mais cela me donne l'occasion de le remercier pour sa prestation et de lui proposer une interview à distance. Les lumières s'éteignent, la musique d'entrée retentit et les membres du groupe grimés de noir, vêtus de leur tenue apocalyptique à la Mad Max rejoignent un par un leur place devant leurs micros customisés de tuyaux rouillés. Chacun est accueilli par les clameurs du public qui gagne encore en ferveur à l'arrivée du chanteur. Shaârghot commence son show, leur metal indus est violent, puissant, impressionnant. Ils nous entraînent avec furie dans leur univers des ombres. Le chanteur est un showman incroyable qui communie avec la foule qui se déchaîne dans le pit. Certains vont souffrir demain... je vois Nolive se faire chahuter sur le devant pendant qu'il prend ses photos. Et cela continue pendant une bonne heure. Le show atteint son apogée avec "Break your body", suivi de "Azerty" et de "Shadows" pour terminer. La foule est en transe, on la sent vibrer. Le set est terminé et les mains se tendent pour serrer avec gratitude celles des musiciens qui se prêtent au jeu avec humilité et plaisir. Shaârghot, c'est du très très grand spectacle, ce show est encore meilleur que les précédents. Le groupe est jeune, il va continuer à évoluer. Des futurs grands, on a hâte d'assister à tout ça dans les prochaines années Shadows !



Fin de cette première soirée au Quai M pour leur premier festival de metal. Je remercie sincèrement l'organisation d'avoir tenté ce pari. La foule était au rendez-vous malgré les remboursements suite à l'annulation de Lord Of The Lost et de Punish Yourself. Les salles sont parfaites en terme d'acoustique et d'atmosphère, les bars bien achalandés, les bénévoles nombreux et sympas, la grande terrasse est très conviviale. Le seul bémol restera le problème de place pour les concerts dans la petite salle dont la capacité est bien inférieure aux places vendues. Nous espérons que Quai M réitérera ce festival l'année prochaine car nous viendrons sans aucun doute.

Merci au Quai M et Frédéric Charrier de nous avoir accueilli pour cette première édition du Quai Métal.

Photos : Nolive