"Nonette, c'est chouette !" Plus que la devise du festival, le festival de Nonette égaye les étés d'Auvergne depuis 15 éditions (avec le covid, on ne compte plus en années...). Festival familial, la programma éclectique bien que taillée au cordeau permet dans un lieu sympathique de passer de belles soirées.

No Money Kids Découvert il y a quatre ans grâce à Lionel de Nawak Posse, le festival bien que "à taille humaine" (l'euphémisme qu'on utilise pour éviter de dire "petit") n'a pourtant rien à envier aux grosses machines qui font des dizaines de milliers d'entrées. A l'heure où les gros festivals perdent leur public historique, il est bien de revenir aux racines. Nonette c'est une vraie fête de village. Ils sont su remettre le clocher au milieu du village et poser la scène devant l'église.



Une tente ouverte sur les côtés, des bars dans la rue et un DJ, en l'occurrence DJ Crok de Watt, pour ambiancer les changements de plateaux et finir la soirée pour que la danse remplace les pogos. Le festival a vu passer Karpatt, Eiffel, Kaolin, No One is Innocent, Lofofora, Mass Hysteria, La Phaze, Tagada Jones, Merzhin ou encore Marcel et son Orchestre. Cette année deux soirées, la première rock et une plus familale (avec Cali et Babylon Circus). Nous n'assisterons qu'à la première mais nous savons par des indic' sur place que la seconde soirée était également excellente.

Au menu : No Money Kids, Howard, Deportivo et Opium du Peuple. Alors que les deux derniers ne sont pas des perdreaux de l'année, les deux premiers commencent à faire leur place dans le circuit indé...



Howard No Money Kids s'élance sur scène et cette année pas de back drop, le fond de scène est l'entrée de l'église ce qui donne un sacret cachet aux prestations de la soirée. Le groupe lance son "Shuffle blues", avec ses guitares rageuses et teintes d'électro et permet progressivement au bar de se vider au profit de la fosse, la soirée peut commencer. Le set sera épileptique dans tous les sens du termes, Félix (guitare chant) nous expliquant que quand il joue, il peut avoir, et a eu ce soir-là, des crises d'épilepsie. Il a d'ailleurs eu une crise en studio qui l'immobilisa six mois à cause d'une chute et d'une épaule brisée. Le groupe plus habitué à une imagerie clair-obscur apparait dépouillé avec juste quelques écrans qui diffusent des images derrière le groupe qui nous livre ses titres le pied au plancher et séduit le public.



Un public qui se disperse au bar, DJ Crok de Watt aux platines permet aux plus téméraires de danser puis il est temps d'accueillir Howard. Le groupe officie dans un registre rock agrémenté d'orgue hammond, de fuzz et d'éléments électroniques. Le trio parisien cite comme influences Deep Purple, Wolfmother ou les Doors. Groupe plus renommé ne serait-ce que par le travail acharné de son attachée de presse, Angie qui les avait fait jouer à la NRV Party du Petit Bain pour les 5 ans de son agence. Le groupe fait monter le thermomètre de quelques degrés et le public répond au quart de tour. Ils ont envie d'en découdre tant il est vrai que les concerts leur manque, ayant consacré leurs derniers temps à la composition et l'enregistrement d'un nouvel album. Seule parenthèse live, le festival de Nonette en paie les frais avec un set somptueux qui réunit tous les fans de rock, depuis le retraités qui voient les influences de leur jeunesse jusqu'aux plus jeunes qui voient la fougue.



Deportivo Nul n'est besoin de présenter Deportivo. Le groupe qui a retourné cette année le Trianon joue ici une de ces dernières dates de la tournée avant de repartir avec notamment un Olympia en ligne de mire. Le groupe qui vient de sortir un live de 2005 n'est pas là pour faire de la figuration, il n'a rien perdu de sa verve et gageure, ses titres sont toujours d'une grande efficacité. Découvert lors de son passage sur la scène du Fair en 2004 ou 2005, c'est toujours un plaisir de réécouter leurs chansons en live. Plus qu'une madeleine de Proust où un comeback pour quarantenaires friqués, le combo joue dans l'urgence comme à leur début, comme si leur vie se jouait sur chaque morceau n'ayant n'a rien perdu de sa candeur adolescente, allant même jusqu'à piéger Arnaud (du groupe Hint) leur manager lorsqu'ils changent la setlist pour venir lui faire jouer de la trompette sur un morceau au pied levé. Jérôme et Julien le batteur ont su s'entourer de musiciens carrés pour nous en mettre plein les yeux et les oreilles. "Ivres et débutants", "10000 moi-même" ou encore "Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement" sont forcément des temps fort de ce set.



Opium du Peuple Place à Opium du Peuple (sans le " L' ") qui est là pour clôturer la soirée de manière festive. Slobodan a laissé un peu plus de place aux opiumettes sur le dernier album et ce sont elles qui débarquent sur scène avec un mash up de NTM, elles sont rejointes par le chanteur en fin de chanson. Le groupe maltraite les standards de la chanson françaises en mode punk et cela n'est pas pour déplaire au public. Ce qui est fou c'est que le spectacle se joue également dans les costumes et les changements d'atmosphère, du fais-moi mal en tenue de GestaPo, au Cabrel en robe rouge tel un derviche tourneur, le groupe sait mettre l'ambiance. Un bon point à Gilles de la Tournante qui avant "Voyage voyage" se frappe le front avec le micro jusqu'au sang. La soirée se termine par un "Rock collection" avec des reprises de Blondie ou des Breeders, de quoi sceller cette belle soirée et un festival qui a su réveiller les volcans d'Auvergne.

Merci à Patrick et toute l'équipe pour ce beau festival. Un bisou à Mathieu "le mec sympa qui a bon goût". Jérôme, nous prenons la photo de groupe à l'Olympia comme nous n'avons pas pu la faire à Nonette ? Merci à Arnaud. Big up aux amis d'Opium du Peuple pour la confiance renouvelée.