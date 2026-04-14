Vallet, petite bourgade ligérienne entourée de vignes. Capitale du muscadet, vin légendaire de la Loire-Atlantique qui accompagne souvent l'apéro local et les huitres. Cependant, tous les ans, ce n'est pas le spiritueux local qui est mis à l'honneur, mais le black et le death metal avec le Muscadeath. Autant dire que l'on n'est pas dans un festival grand public. Et avec le temps, ce festival est devenu un incontournable de la scène autant death que black, c'est tellement vrai que les stands de merch et le public sont largement renouvelés entre les deux soirs. On est donc ici, noyé au milieu d'une foule d'adeptes inconditionnels des deux genres musicaux mis à l'honneur.

Muscadeath Versatile Le site a tout ce qu'il faut pour te faire vivre un moment agréable. Des bars intérieurs et extérieurs, de quoi manger, avec des tables en nombres et sous tentes pour éviter de se retrouver sous le déluge des pluies fréquentes à cette période de l'année, et une salle, parfaitement sonorisée et éclairée. Si l'on rajoute le lieu dédié aux exposants pour les amateurs de vinyles, tee-shirts et babioles estampillés metal, ainsi que le merch artistes, tout est réuni pour vivre un moment parfait de fureur et de noirceur. Le premier soir se présente sous le signe du black metal. Comme toujours, la programmation est de qualité avec des artistes confirmés et des étoiles montantes. C'est ainsi que Belphegor, mastodonte made in Autriche de cette scène musicale, s'est retrouvé à asperger son auditoire de son black metal anti-clérical. C'est un show puissant, sombre et ténébreux qui a ravi l'assemblée. On n'en attendait pas moins de la part de la tête d'affiche.



Muscadeath South of Hell L'intérêt des festivals n'est cependant que rarement dans les têtes d'affiches, dont on ne doute pas de la qualité du show, et que l'on vient voir les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes. En effet, un festival, c'est avant tout des découvertes. C'est ainsi que nous avons pu apprécier quelques prestations particulièrement marquantes de jeunes groupes qui méritent une attention particulière. Personnellement, deux groupes sont sortis du lot lors de cette soirée. Tout d'abord Versatile (interviewé dans notre hors-série de cet été). Les Suisses confirment leur statut d'étoiles montantes de la scène black avec leur touche indus qui fait mouche. À chaque prestation, on ne peut que constater l'engouement du public pour ce style black-indus tout nouveau qui apporte de la fraicheur à la scène. Il transporte sans problème le public dans leur dystopie post-apocalyptique. Les interactions entre les musiciens et l'audience sont nombreuses et donnent de la vie à leur show qui est déjà, sans cela, dynamique et très ténébreux. L'ambiance de violence et de destruction de leur univers accapare le pit, le retourne, le transcende. On vit le moment avec intensité.



Le deuxième groupe qui nous à marqué, c'est Usquam. La jeune formation parisienne joue un black metal mélo qui s'affranchit des barrières et des codes du genre. On ressent toute la richesse de leurs inspirations dans la musique qu'elle nous délivre. La frontwoman nous a fait l'étalage de ses qualités vocales, alternant avec brio entre chant clair et scream ténébreux. Usquam est là pour s'imposer avec une identité musicale forte et originale qui est rafraichissante dans un monde où les sorties sont nombreuses, souvent de qualité, mais rarement originales. Je vous conseille leur premier album que nous avons chroniqué dans le mag #64. La soirée est complétée par Villes Ardentes, Death Code Society et Asagraum. Ces groupes permettent un voyage très varié dans la galaxie black metal et laisse entrevoir pour les néophytes, toute la richesse et la multiplicité musicale qu'offre le genre.



Muscadeath Usquam Le samedi, place à un autre univers. Le death metal investit le territoire. Il vient même en force avec toute la violence brute qu'impose le genre. C'est pas moins de neuf groupes qui se retrouvent au programme avec la présence de quelques légendes du genre. À commencer par Massacra, qui a fait saigner les oreilles des fans de 1986 à 1997, le groupe francilien est de retour avec l'appellation Massacra Legacy. Bon ok, le line-up a pas mal changé. D'ailleurs, ce changement de musiciens est plutôt bien accueili, vu le caractère plus que controversé de certains des anciens membres dont l'attitude sur scène laissait plus qu'à désirer. Le groupe ne se considère ni comme une reformation ni comme un tribut, mais comme un revival basé sur les trois premiers albums. Leur set était d'une incroyable puissance. La foule était hystérique et des baffes ont volé de manière gratuite et douloureuse dans le pit. Un joyeux chaos qui a su rester dans la maitrise, mais tout juste. Ceci dit, l'ambiance de dingue qui régnait à ce moment là n'était pas un hasard. Avant Massacra Legacy, c'est Kanine qui a fait son set. Seul groupe de deathcore de la programmation, les Alsaciens ont complètement ravagé la salle. Le public est complètement rentré dans l'ambiance et la fureur cathartique du quatuor. Le deathcore est souvent critiqué et même boudé par les fans de death de la première heure. On aurait pu s'attendre à une ambiance au mieux passive, voire hostile de la part d'un public pur fan de death. Eh bien que nenni ! Ça été une explosion de violence, le pit a moshé avec énergie. Kanine a assommé le festival à coups de bass drops puissants et de breaks ravageurs sous la présence solaire et énergique de leur frontman Jason. Un super concert qui s'est fini avec la prise d'assaut de leur stand de merch.



Muscadeath Avulsed Lors de cette soirée, on a aussi été conquis et convaincus par les sets de South Of Hell et Devangelic. South Of Hell, groupe originaire de Savoie, nous propose un death metal solidement ancré dans les classiques du genre, mais qui n'hésite pas à apporter des notes plus moderne avec une thématique basée sur l'écologie, la nature et la spiritualité. Devangelic, groupe de brutal death italien, développe un son brutal, presque primal, riche de blasts et de riffs assassins. Un joli moment qui s'appuie sur les valeurs sur du genre. Les autres groupes de l'affiches ne sont pas en reste. Tous ont contribué à faire de cette soirée un moment fort de la scène death et un rendez vous incontournable pour les fans du genre. C'est l'esprit plein d'images et de sons, le corps meurtri et vidé, que la foule finit le dernier concert et quitte la soirée, vidée, pour retrouver un lit et une belle nuit de sommeil tant désirée et méritée après ce cathartique déferlement de violence bon enfant.

Merci à toute l'équipe du Muscadeath pour son accueil et à Alex Saba de M&O Music pour son formidable travail.

Photos : Nolive