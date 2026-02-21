Pour la troisième année consécutive, le Motocultor se tenait à Carhaix. Et, une fois n'est pas coutume, il s'est déroulé sans un nuage à l'horizon, ni même une petite bruine bretonne, mais sous un soleil de plomb. 110 groupes se sont relayés pendant ces 4 jours de bruit, de poussières et de douces folies pour offrir des souvenirs inoubliables aux 62 500 festivaliers venus transpirer, hurler, pogoter, slamer et vivre leur passion pour les musiques extrêmes. Quatre jours clôturés par la prestation dantesque de Machine Head.

Motocultor 2025 Comme beaucoup, nous sommes arrivés la veille et nous avons campé sur le parking violet, destiné aux camions, vans et fourgons aménagés. Il est suffisamment spacieux pour installer des tonnelles et des tentes d'appoint, et il est situé à 10 minutes de marche. On regrettera le manque de toilettes, en nombre insuffisant, même si un effort a été fait en ce sens, ainsi qu'un point d'eau. Néanmoins, et comble du luxe, les vestiaires et douches chaudes du stade ne sont pas très éloignés et sont mis à la disposition des festivaliers. Comme l'an dernier, le camping était bondé, et les organisateurs ont dû le faire déborder près de la zone de sortie. Lors de la conférence de presse, Yann Le Baraillec, président du Motocultor, a bien pris en compte cette problématique qui sera travaillée pour l'année prochaine. L'entrée a été rapprochée des différentes zones de camping et une entrée spéciale pour les campeurs a été mise en place, ce qui a considérablement limité les temps d'attente sur le festival qui étaient très importants, surtout lors de la première année à Carhaix.



L'organisation du site a également été repensée pour laisser plus d'espace entre la Massey Ferguscène et la Bruce Dickinscène et ainsi éviter les interférences sonores. L'entrée débouche donc directement sur la Bruce Dickinscène, que nous traversons pour pouvoir accéder aux autres parties du site avec, à droite, la Massey Ferguscène sous chapiteau, un grand bar, le merch artistes - un peu étriqué pour une offre de groupes aussi importante - et celui du Motoc. En poursuivant dans cette direction, la partie restauration nous accueille avec une offre de food-trucks divers et variés, un bar sous chapiteau et, nouveauté bienvenue, des tables et des bancs pour se poser. Pour accéder aux mainstages, il suffit de traverser la Bruce Dickinscène et de poursuivre tout droit. Une sorte de longue et large esplanade, bordée de bars et d'exposants, que j'ai trouvée interminable à arpenter pendant ces 4 jours, débouche enfin sur les mainstages, placées côte à côte, avec l'espace VIP/presse/médias tout au fond. Le terrain en pente douce des mainstages assure une vision agréable des scènes et l'espace est suffisant pour contenir la foule. La double plateforme du VIP, située en bordure de cet espace, permettait aux chanceux de profiter d'une vue imprenable sur les concerts. J'ai trouvé que les points d'eau et les toilettes étaient assez nombreux. L'aménagement et la disposition du site seront appelés à évoluer afin de coller au plus près des attentes et besoins des 17 000 festivaliers par jour que brasse le Motoc. La fréquentation est en effet en forte hausse puisqu'elle est passée de 54 000 à 62 500 festivaliers depuis l'an dernier.



Motocultor 2025 Le Motocultor, surnommé depuis toujours "le petit frère du Hellfest", propose désormais une véritable alternative de qualité aux déçus du festival clissonnais qui ne se retrouvent plus dans son évolution, tant au niveau de certains groupes proposés que du nouveau public. Le Motocultor est moitié moins cher, beaucoup moins vaste et, avec une jauge maximale de 17 000 festivaliers par jour, il reste confortable en termes de densité de population. Une population résolument amatrice de musique metal, d'ailleurs, la ferveur et le plaisir éprouvés par le public étaient palpables tout au long du festival.





Jour 1



Nous attaquons le premier jour avec Dogma, un groupe uniquement féminin de metal symphonique qui a fait une entrée en scène spectaculaire. Une scénographie soignée pour ce groupe théâtral dont l'ensemble des membres étaient grimées en religieuses satanistes et résolument sexy. J'ai poursuivi avec Versatile, groupe de black metal électro/indus à l'univers fantasmagorique très fort, qui s'est matérialisé sur scène dans le soin apporté aux décors et aux costumes très travaillés de chaque membre du groupe représentant un des personnages de leur monde onirique, l'Envers. Un show magnifié par de la pyrotechnie et la présence scénique très forte de la guitariste. Vous pouvez les retrouver en interview dans ces pages. Je me suis ensuite dirigée vers la plateforme du VIP, m'étonnant du nombre croissant de mini festivaliers surexcités, courant vers la Dave Mustage. Ils sont, bien sûr, venus pour Helldebert qui nous a délivré un set bien pensé, très pro, et qui a trouvé son point culminant lorsque Max Cavalera de Sepultura est venu partager sa dernière chanson. Moi, j'ai savouré leur feat avec Dagoba sur "Du (très) gros son" (C'est calme), titre que j'adore.



Puis, les rouleaux de PQ se sont mis à voler pour se dérouler gracieusement sur le pit enragé, agité de brosses de toilettes tenues par d'innombrables mains lorsque la brigade du caca de Gutalax est venue retourner la Supositor Stage qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Des bouées en forme d'étrons volaient par-dessus tout cela, j'ai même vu un mec slamer dans une poubelle, pendant que le chanteur de Gutalax, accompagné de riffs rageurs, grognait dans son micro. Ce n'est pas de la grande musique bien sûr, mais un moment de déconne assez incroyable et qui a fédéré les festivaliers. Depuis 15 ans, Gutalax fait de la musique de merde et c'est, tout bonnement, improbable, mais vrai ! Nailbomb et Max Cavalera ont fait ensuite leur entrée très attendue pour nous délivrer un très beau set de thrash metal industriel pour ce groupe qui se produit rarement et qui en a donc ravi plus d'un. On a enchaîné par les inventeurs du post-rock, la légende Mogwaï ! Un set engagé sous les bannières palestinienne et transgenre qui a conquis la foule amassée en masse devant la mainstage. Les amateurs du genre se sont laissés emmener par leur musique hypnotique et sans fioriture. Un joli moment. Bien que les concerts ne soient pas terminés pour cette première journée, c'est sur cette note de poésie que nous avons terminé ce jeudi, car il restait encore trois jours de festival.





Motocultor 2025 Jour 2



Après un petit-déjeuner à la boulangerie du coin, nous nous sommes préparés pour ce deuxième jour qui a débuté avec le groupe de black metal prog Houle, que nous avons déjà eu le plaisir de voir se produire plusieurs fois. Les thèmes abordés sont ceux des gens vivant de la mer, de leurs rudes conditions de vie, de leur désespoir, etc. Un show toujours prenant, très émotionnel. Pour rester dans l'émotion, mais en y ajoutant un côté plus atmosphérique et, d'un certain point de vue, plus optimiste, je suis retournée voir les jeunes blackeux de Vestige qui ont fait salle comble sur la Massey Ferguscène. Vous pouvez également les retrouver en interview dans ce mag. J'ai, de nouveau, traversé le site pour rejoindre la plateforme du VIP et me faire asphyxier par l'homme aux pieds nus de Benighted qui a balancé des parpaings et une énergie dévastatrice pendant près d'une heure à un public en extase qui suffoquait sous la chaleur et la poussière soulevée par le pit déchaîné.



Nolive reprend la main pour ce report : Gab me laisse la plume pour la suite car, fatiguée par cette chaleur accablante, elle est partie rejoindre les copains au campement. J'ai donc poursuivi seul cette journée du vendredi.



C'est en plein air, sous une chaleur digne de l'ouest désertique des plaines américaines que Wayfarer nous a gratifiés de son black-country. Ça sentait la rudesse de la ruée vers l'or avec la noirceur typique du black metal, parfaitement à propos pour parler de cette époque rude et brutale qu'est la conquête de l'Ouest. Un groupe à voir et à revoir. J'ai ensuite voulu retenter Imperial Triumphant, mais encore une fois, je n'accroche pas, je ne comprends pas leur musique. Mais force est de constater qu'ils ont trouvé leur public vu l'accueil enthousiaste de la foule présente. Derrière se profile une belle ligne droite sur les scènes principales avec, tout d'abord, les Italiens de Lacuna Coil puis ceux de Fleshgod Apocalypse. Les transalpins charbonneux étaient très attendus et ils n'ont pas déçu. Cristina Scabbia est toujours aussi présente sur scène avec un chant incroyable, appuyé par Andrea Ferro sur les parties gutturales et growl. Fleshgod Apocalypse enchaîne avec brio, imposant son death mélodique. Cette alternance de genres est vraiment des plus agréables, on voyage sans cesse d'un style à l'autre, parcourant toutes les facettes de la scène metal. S'en est suivi Kerry King, que l'on ne présente plus, puis les papes norvégiens du black metal symphonique Dimmu Borgir. Les Norvégiens ont fait forte impression avec un son et lumière de haute facture qui a plongé son auditoire au plus profond d'une messe à la fois noire et incroyablement colorée.



La journée s'est ensuite terminée par l'un des maîtres du synthwave, le Français Carpenter Brut. Des jeux de lumière sombres et hypnotiques pour une musique synthé fortement influencée par les années 80. Ce mélange synthwave avec une guitare électrique et un batteur présent sur scène est du plus bel effet. "Pas très metal", me direz-vous, et pourtant, c'est presque devenu un incontournable des festivals, tellement l'univers créé est parfaitement raccord avec le monde du metal. Il est maintenant temps d'aller se coucher.





Motocultor 2025 Jour 3



Le troisième jour reprend avec Ni, mélange de noise metal jazz et de math rock, qui nous a délivré une musique innovante, énergique, complète, à ne pas manquer s'ils passent près de chez vous. On a enchaîné avec Loudblast, 40 ans de death metal, les patrons du genre en France. Assommés par la chaleur, nous sommes allés dans la zone de restauration parce que manger, ce n'est pas tricher, mais durer ! Un poulet thaï pour moi, un bœuf sénégalais pour Nolive, et nous sommes repartis pour Slope. Ce groupe de hardcore allemand nous a redonné toute notre énergie et a retourné la Bruce Dickinscène. Et leur set fut une excellente entrée en matière avant d'aller se faire atomiser par le deathcore dévastateur de Paleface Swiss. Leur concert fut aussi beau, aussi intense que brutal qu'au Festival 666. Ils ont, de nouveau, conquis la foule qui a enchaîné les circle pits et les walls of death. La poussière soulevée masquait presque la scène et j'ai pu apercevoir, outre le circle pit principal, plusieurs d'autres se créer et se reformer sans cesse dans la foule qui était comme possédée. Couverte de poussière, dégoulinante de sueur, secouée sporadiquement par une petite toux sèche et après un litre d'eau ingurgité pour me remettre, je suis allée, aussi avenante qu'un punk à chien par temps de canicule, rejoindre Nolive pour le concert du dernier punk français : Didier Wampas et son groupe éponyme. Il a toujours la forme, Didier. Il a, comme à son habitude, slamer sur une chaise jusqu'à la plate-forme PMR et est resté un bon moment à chanter et à prendre dans ses bras les festivaliers les plus fragiles. Vraiment un très joli geste, plein d'humanité et de solidarité. Les Wampas, c'est du rire, de la joie, mais aussi de la dérision, de la satire, c'est appuyer là où ça fait mal tout en donnant le sourire.



La soirée se poursuivit avec les Japonais d'Envy et leur post-hardcore envoûtant. Plongés dans le noir, troué par une ambiance lumineuse monochrome, les Nippons nous ensorcellent. Envy est, depuis plus de trente ans, un incontournable qu'il faut voir au moins une fois. Niveau groupe de légende, le Motocultor a mis la barre haut cette année, notamment avec Snot qui est venu enflammer la Bruce Dickinscène. Le groupe se fait rare. Il est vrai qu'ils n'ont sorti qu'un seul album en 1997. Mais le destin a fait de ce groupe californien à la fois une légende du nu-metal, mais également un martyr avec la mort de Lynn, leur chanteur, en 1998 alors qu'il était promis à un destin céleste. Depuis 2008, le groupe de Santa Barbara a repris du service avec Tommy Vext au chant, puis ensuite Cark Bensley depuis 2014 et enfin Andy Knapp en 2025. Il semblerait même qu'un nouvel album soit dans les tuyaux. En tout cas, Andy s'est montré à la hauteur et Snot montre qu'il est bel et bien de retour, avec une énergie folle pour le plus grand plaisir de tous. Quoi de mieux pour finir cette journée qu'un concert de Cult of Luna ? Les Suédois sont sans conteste les maîtres incontestés du post-metal. Un concert sombre et lourd, une rythmique lancinante, profonde et tellement enveloppante. C'est sur ces notes envoûtantes que se termine ce troisième jour.





Motocultor 2025 Jour 4



Le jour se lève avec au menu météo de ce dimanche un soleil de plomb ! J'ai mal partout, j'ai chaud. Je rêve d'une douche, de mon lit, d'un repas équilibré, de toilettes propres. À bas les festivals de 4 jours ! Puis, je pense aux concerts à venir de Machine Head, à Kanonenfieber, aux cinglés de Locomuerte..., et je me décide à ouvrir les portes du van pour affronter cette dernière journée. C'est Thrown qui nous accueille à notre arrivée sur le site. Les Suédois délivrent un punk hardcore qui arrive encore à faire monter la température déjà démentielle. J'ai l'impression que la poussière ne se repose plus au sol, mais qu'elle reste en suspension dans l'air. Locomuerte entre à son tour dans l'arène, je les entends hurler : « Lococultor ! Tu es prêt ? » Et les festivaliers étaient prêts ! Comme si chacun jetait ses dernières forces dans cette dernière bataille, emportés par la folie du chicanos hardcore. Les Finlandais d'Ensiferum ont ensuite fait une belle prestation malgré leurs déboires. En effet, Air France a "juste" égaré l'intégralité du matériel du groupe. C'est donc avec des instruments et du matériel glanés auprès des autres artistes qu'ils ont fait le show. Le folk metal finlandais a fait mouche dans son plus simple appareil. Pas de chichi, juste du riff et du chant guttural pour bien rappeler que les Vikings, ça n'a peur de rien. Fear Factory, superstar du metal indus américain, ont fait un très beau concert. Milo Silvestro qui a remplacé Burton C. Bell depuis 2022 montre des qualités vocales vraiment solides et indispensables au vu du registre musical du groupe. La mayonnaise a bien pris et la foule s'est faite de plus en plus dense sur les scènes principales.



Motocultor 2025 Je joue des coudes pour pouvoir assister au show du groupe actuellement "à la mode" et en pleine ascension, Landmvrks. La file d'attente s'étirait bien au-delà du chapiteau lors de leur signing session. La foule s'est amassée en nombre et je ressens la ferveur des fans qui hurlent leurs chansons. L'ambiance est démente et le public survolté. J'apprécie leur prestation et certains passages me touchent, mais je ne suis vraiment pas une fan de metalcore et je trouve certains moments un peu mièvres... comme tout set de metalcore. Kanonenfieber restera mon plus beau concert de l'été. Le groupe de black allemand base tout son show sur la Première Guerre mondiale, faisant défiler la guerre dans les tranchées puis la guerre marine. C'est une véritable scénographie qui se déroule sur scène : des canons, des sacs de sable, des barbelés, la proue d'un navire apparaît comme par magie en plein milieu du set pendant que les membres du groupe troquent leurs tenues de l'armée de terre et leurs casques à pointe contre des costumes de marins. Le visage toujours caché pour amplifier l'immersion et dénoncer l'anonymat des soldats de base, de la piétaille envoyée à la boucherie. Le tout est magnifié par les jeux de lumière, les coups de canon, les flammes de la pyrotechnie sans oublier le véritable talent d'acteur du chanteur. C'est grandiose, bouleversant, effrayant, émouvant, poignant. Un grand moment d'émotion qui n'a laissé personne indifférent.



Arrive le moment tant attendu du concert apothéose : Machine Head ! La foule, déjà dense pour Kanonenfieber, se fait encore plus compacte. L'excitation monte dans la masse des festivaliers, l'attente devient impatience, l'air semble vibrer devant la Dave Mustage. Et, enfin, ils sont là ! La grosse voix rauque et puissante de Robb Flynn retentit dans tout le Motocultor. Le groupe tourne depuis 30 ans et semble doté d'une énergie inépuisable ! J'ai vu tellement de groupes jeunes pendant ces 4 jours sortir lessivés de scène, et eux, rien, ils déroulent leur show dantesque avec une facilité déconcertante et un plaisir évident. On aura même droit à 15 minutes de rab. Les jeux de lumière, la pyrotechnie, les confettis sont bien sûr à l'honneur et les gros ballons carrés que se renvoie la foule, sont bien évidemment de sortie. Cette heure et demie a filé à toute vitesse, ils ont bien sûr joué leurs plus grands morceaux à une foule qui scandait les paroles. Un très beau moment de communion et de partage. Les festivaliers ne voulaient pas partir et les membres de Machine Head n'avaient manifestement pas envie de nous abandonner, tellement les adieux ont duré longtemps. Mais, toute bonne chose a une fin, le groupe quitte la scène sous les vivats, les applaudissements s'épuisent, les lumières s'éteignent une à une, nous rejoignons la longue file du public qui quitte le site. Il est bientôt 2h du matin. Je conduirai tout le long du retour, des images, des sons et des émotions plein la tête pendant que Nolive, épuisé, dormira à côté, grognant par moments en rêvant certainement de Gutalax. 5h30, nous arrivons à la maison. Mes vœux sont exaucés : une douche chaude, un bon lit et des toilettes propres.

Merci au Motocultor de nous avoir conviés à cette nouvelle édition. Merci, tout particulièrement, à Angie, Élo et Tom pour leur accompagnement envers les médias et leur gentillesse. Merci aux groupes qui ont accepté de se prêter au jeu des interviews, à ceux qui nous ont émus, qui nous ont fait vibrer, hurler, rire, sur scène. Merci aux bénévoles pour leur travail, leur patience, leur gentillesse car, faut-il le répéter, un festival n'est rien sans eux.



Photos : Nolive