Au cœur de la Grande Halle de la Villette, le Mondial du Tatouage a offert une soirée mémorable, où l'art du tatouage et la musique extrême se sont entrelacés pour créer une atmosphère unique. Le bourdonnement des machines à tatouer se mêlait aux conversations animées des visiteurs, venus admirer le talent des artistes du monde entier. Les stands débordaient de créativité, chaque tatoueur apportant sa touche personnelle à cet événement exceptionnel.

Brujeria C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la halle de la Villette pour le Mondial du Tatouage. Tin-tin a laissé de côté le planétarium de l'année dernière et a enfin récupéré les droits du "Mondial du tatouage". Le temps de se balader dans les allées, regarder les personnes se faire tatouer, mais aussi les différentes expositions qui les agrémentent. Le concours "Best of day" a récompensé les meilleurs tatouages réalisés durant la journée, mettant en lumière des styles variés allant du réalisme au blackwork minutieux. Parmi les lauréats, Claudia Bindi (Italie - Pistoia), Angel Tattoo LC (France - Clermont-Ferrand) et Nat Jimenez (Écosse - Édimbourg) se sont distingués avec des créations exceptionnelles. Le jury, composé de figures emblématiques du monde du tatouage comme Mark Mahoney, Kari Barba, Junko Shimada, Filip Leu et Luke Atkinson, a eu la lourde tâche de départager ces talents. Leur expertise a permis de mettre en avant des œuvres d'art corporel qui ont marqué les esprits par leur originalité et leur précision.



Carcass Le samedi soir, la programmation musicale a pris le relais, attirant une foule avide de sensations fortes. Le groupe finlandais Rotten Sound a ouvert les hostilités avec une énergie débordante, leur grindcore explosif ne laissant aucun répit au public. Keijo Niinimaa, le chanteur, a harangué la foule avec des vocaux abrasifs, soutenu par une section rythmique infernale. Les morceaux s'enchaînaient à une vitesse folle, créant une ambiance électrique dans la fosse. Leur setlist comprenait des titres emblématiques comme "Self", "Power", et "Equality", chacun déclenchant une vague de pogos et de mouvements de foule.



Puis, Brujeria a pris possession de la scène, rendant hommage à leurs chanteurs disparus avec un set puissant et engagé. Le public, conquis, scandait les refrains en espagnol, tandis que le groupe délivrait un groove metal envoûtant. La présence scénique d'El Sangrón et les riffs tranchants d'El Criminal ont marqué les esprits, préparant le terrain pour le headliner de la soirée. Leur performance incluait des morceaux comme "Brujerizmo", "El desmadre", et "Matando güeros", chacun portant un message fort et engageant.



Enfin, les légendes britanniques Carcass ont clôturé cette soirée avec une performance chirurgicale. Jeff Walker et Bill Steer ont enchaîné les solos acérés, rappelant leur influence majeure sur le death metal mélodique. La fosse s'est transformée en un tourbillon d'émotions brutales, chaque morceau déclenchant une réaction en chaîne de pogos et de slams. Leur setlist comprenait des classiques comme "1985", "Buried dreams", et "Heartwork", chacun témoignant de leur longue carrière et de leur impact sur le genre.

Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme une expérience unique, où l'art et la musique se sont unis pour offrir un spectacle inoubliable. Un grand merci à Tin-Tin pour l'organisation impeccable de cet événement, et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures tatouées et musicales ! Merci à Simon, Tin-Tin et Esther.

Photos : JC Forestier.