Il y a 15 ans, deux semaines avant mon mariage, ma future femme et moi étions dans la citadelle d'Arras pour assister au concert de Pearl Jam, mais aussi à ceux de Ben Harper, Julian Casablancas ou Coheed and Cambria présents ce jour-là. La programmation proposait déjà de l'électro (David Guetta, Vitalic), des artistes très grand public (Pink, Black Eyed Peas, Jamiroquai), mais conservait une majorité de rock sous toutes ses formes (Pony Pony Run Run, Rammstein, Gossip, Stereophonics, Skip the Use...). Aujourd'hui, la prog' consensuelle délaisse clairement le rock, préférant ratisser large en attirant davantage un public familial que les descendants de Chuck Berry. C'est donc avec ma fille que je me rends dans la préfecture de mon département pour lui faire vivre son premier festival et vivre un choc générationnel.

MainSquare 2025 Hamada Dernier jour de collège amputé de quelques heures "pour la bonne cause", nous avalons la route pour en rater le moins possible. JolaGreen23 n'a pas attendu notre entrée sur le site, mais on entend ses sons depuis le boulevard, le temps de faire un petit tour pour fixer des lieux de rendez-vous "au cas où on se perd" et on découvre Le Bastion, une troisième scène (inaugurée avant le COVID) qui met en avant les artistes régionaux dans un superbe cadre (normal, tous les cadres sont superbes au Main Square). Dans le calme et sous un agréable soleil, Hamada prend place et délivre un rock tempéré dans ses mesures, mais extraordinairement chaleureux. Les Lillois bénéficient d'un son très pur particulièrement bien équilibré, invitant au voyage, on embarque avec eux et on se retrouve vite à Ibiza en 1969 avec les héros de More à qui font écho les sonorités de "Mirror". Moins psychédélique, mais tout aussi dépaysant, le titre interprété en cambodgien par la chanteuse qui y évoque ceux qui ont disparu mais dont nous gardons un héritage. Le concert est très court (pourquoi seulement 30 minutes ?), mais on passe un beau moment, assis sur ce talus d'herbe, tranquilles.



MainSquare 2025 Dasha Le cœur de la Citadelle est encore clairsemé quand déboule Dasha qui débute un set qui coche de nombreuses cases au bingo de la country actuelle, une musique assez formatée où la tête de gondole prévaut sur le reste, la demoiselle charme les premiers rangs en envoyant des œillades et des cœurs, ça s'écoute facilement mais ça ne sonne pas très vrai. Et après quelques titres, ce qui peut sembler être une carapace s'effrite, la Californienne prend une guitare et la parole, elle évoque ses amours, les fêtes, l'ivresse, les erreurs d'une jeune femme qui donnent de bonnes chansons ("Way too drunk"). Elle continue d'arpenter la scène, s'y met même à genoux, elle ne lésine pas sur l'énergie, apporte de la lumière sur ses musiciens (dont une violoniste qui ramène de la fraîcheur tout comme le fait le banjo en fin de concert), le show devient bien plus rock, elle reprend "Here for the party" de Gretchen Wilson et enchaîne les titres plus entraînants dont "Bye bye bye" repris par le public, "Not at this party" et le titre qui a changé sa vie et qu'on se doit de chanter pour que son ex l'entende même au Tennessee. Visiblement ravie de l'accueil, Dasha termine "Austin (boots stop workin')" dans le public pour achever sa mission séduction.



Juste à côté, sur la Green Room dont la taille est proche de la grande scène, c'est Wunderhorse qui commence son set. Mais si musicalement, ils sont bien plus dans mes goûts que Dasha, la sauce a bien du mal à prendre... Et pourtant, avec une voix qui ressemble à celle de Thom Yorke et des idées qui oscillent entre les éraflures de Radiohead et les élans de Nirvana (même si ceux-ci sont rapidement freinés), les Britanniques ont de quoi m'embarquer facilement. Mais voilà, ils restent assez froids, ne se lâchent pas vraiment, évitent toute forme de communication et finissent par donner l'image d'un groupe prétentieux alors qu'ils sont simplement... Anglais ! Dommage de devoir attendre le dernier titre pour allumer une véritable étincelle, le feu aurait pu prendre bien plus tôt.



MainSquare 2025 Dalaidrama En quelques pas et sans souci, on rejoint des amies et la grande scène qui fait le plein pour Clara Luciani, une des nombreuses têtes d'affiche "variété" de cette année. Dans un joli décor et entourée de musiciens talentueux (le bassiste !), la chanteuse préférée de notre JC a préparé une setlist assez équilibrée qui alterne tubes, titres moins connus de son répertoire et reprises. Alors que je ne pensais pas connaître grand-chose, il se trouve que pas mal de titres qui passent un peu partout sont d'elles (j'aurais été incapable d'en citer un autre que "La grenade" avant le Main Square). Elle danse, elle tambourine, on effeuille la marguerite "Amour toujours", on chantonne son amour pour Françoise Hardy avec un petit bout de "Tous les garçons et les filles" incrusté dans "Comme toi", on s'excite un peu pour l'énorme intro de "La grenade" que le public chante plutôt bien. Un public parfois composé d'une jeune fille, sa mère et sa grand-mère, le festival réussit alors son objectif de réunir plusieurs générations autour de la musique ! Clara prend la guitare pour sa version francisée de "The winner takes it all" d'ABBA et laisse poindre une jolie émotion en évoquant son tonton, présent ce vendredi, un des premiers à l'avoir écouté et encouragé. La basse claque encore plus fort pour l'autre adaptation ("The bay" de Metronomy) et on se retrouve obligé de chanter "Tout pour moi". Elle taquine l'auditoire, mais la Citadelle lui montre qu'elle est encore loin d'être fatiguée en l'accompagnant chaudement pour "Le reste" et transpire un peu plus pour "Respire encore"...

T'en a pensé quoi Alexia ? L'ambiance était incroyable, qu'on connaisse les paroles des musiques ou pas, on se faisait entraîner par le rythme des chansons. Une décoration importante a pris place sur scène et faisait briller Clara et ses musiciens. Sa bonne humeur ajoute quelques chose dans ses morceaux tout comme sa présence sur scène. Parfois, elle nous donne des informations par rapport aux titres qu'elle allait chanter, d'où vient la musique, son inspiration ou même le lieu, etc... C'était intéressant et on pouvait remarquer qu'elle était heureuse de nous partager ses anecdotes. Que du positif à dire !



MainSquare 2025 Wunderhorse Nouveau passage au Bastion, après l'achat d'un plat de pâtes carbo' pour déguster Dalaïdrama, les tout jeunes Lillois n'ont qu'un EP sous le bras mais de l'énergie à revendre ! Avec de faux airs de Freddie Mercury, tant pour son dynamisme que dans son look, Marvin apparaît comme un leader charismatique si l'on s'en tient au rock, mais aussi comme un leader bien flippant quand il se met dans la peau d'un autocrate lambda ("All the good ones" si j'ai bien compris le titre qui devrait être sur le prochain EP). Y'a un esprit assez punk, le quatuor se plaît à organiser son petit bordel sur scène ("I have got it", "Neat") et à transmettre ses bonnes ondes au public. Des idées, de l'humour, de la maîtrise, de l'énergie, pas de souci Dalaïdrama donne entière "Satisfaction" !



Les stars du jour sont toulousaines, BigFlo & Oli ont pris possession de la grande scène associant leur nom à celui du festival sur leur énorme décor, débarquant avec de nombreux musiciens, ils prennent quelques temps des instruments (trompette pour l'un, percus pour l'autre), mais c'est avec le micro qu'ils sont le plus efficaces. D'abord en lançant un gimmick qui reviendra tout au long du show "Ici c'est le Main Square", puis en interpellant des spectateurs (les fans de Deftones scotchés au premier rang à qui ils font un coucou amical, à cette dame en rouge à sa fenêtre, à ceux qui ont des pancartes ou des maillots du TFC...). Ils n'hésitent pas à aller au contact ("Mexico en Janvier" version très longue car mixée avec d'autres comme "J'étais pas là"), à tester - involontairement - la rivalité avec Lille, à laisser de la place à une bestiole gonflable, à un DJ ou à un pro de la beat box, font frissonner la foule avec quelques mesures de "Freed from desire" de Gala ou de "Around the world" des Daft Punk, assurent le fan service pour les gens comme moi qui ne connaît que peu ("Dommage", "Coup de vieux"), nous font croire que c'est terminé, invite à reprendre "Ici c'est le Main Square" et dépasse un peu le temps imparti pour qu'Oli escalade la régie et en assure une "Dernière".

Tu en gardes quels souvenirs Lexi ? L'entrée de Bigflo et Oli était vraiment spéciale, en premier il n'y a que les musiciens présents sur scène, puis ils rentrent sur une de leur musique en ajoutant quelques touches personnelles pour ensuite se présenter et parler au public : « Bonjour Arras j'espère que vous allez bien ce soir et que vous êtes prêts !!! ». Ils mettent l'ambiance avec une mélodie qui évoque le Main Square. Sur scène, il y avait une "mascotte" violette qui est apparue vers la 20e minute du concert. Les mouvements de foules étaient impressionnants et la chaleur était présente. Ils ont fait un show de fou et ont réveillé le festival entier avec la "Dernière" et quelque chose d'inattendu est arrivé : Oli est descendu dans la foule pour arriver vers la régie et a ensuite escaladé la structure construite pour l'événement puis a continué de chanter en hauteur en plein milieu de la foule.



MainSquare 2025 Last Train En guise d'échauffement avant les Deftones, les programmateurs ont choisi Last Train, bon choix musical, mais les faire jouer sur la Green Room juste avant les Américains en a déçu certains (ceux qui sont collés aux barrières depuis BigFlo & Oli), moi-même je ne verrais pas la fin du concert pour pouvoir profiter des Deftones. Les Alsaciens attaquent avec un des gros morceaux de leur dernier album ("Home") et en donnent une version live, assez épurée, les arrangements et bidouillages très NIN dustriels disparaissent pour laisser la place à la rage et au gros son. La deuxième scène est d'ailleurs bien plus agréable sur ce point, bordée par des arbres, on étouffe moins sous les basses et même en prenant un peu de distance, on conserve une excellente qualité d'écoute là où sur la main stage, il ne fait pas bon s'éloigner du centre de la place ou de la scène. Le groupe en profite et se délecte dans l'alternance de passages instrumentaux torturés et de bravades rock, aussi efficace dans la débauche d'énergie que dans la construction d'ambiances électriques. En une heure, Last Train fait le tour de son répertoire et de presque 15 ans d'activités, remontant jusque "Way out" (2016) et ne dévoilant finalement assez peu de son petit dernier (3 titres).



MainSquare 2025 Deftones Soit le temps passe vite, soit j'oublie des concerts, mais ça doit faire 15 ans que je n'ai pas vu les Deftones en live ! Ils sont assez rares en France, leur venue à Arras relève donc de l'exceptionnel ! Un adjectif qui convient pour évoquer leur prestation du soir tant ils ont su répondre aux attentes des fans présents. La moyenne d'âge du public est bien plus élevée que dans l'après-midi et sans étude mathématique, on sait rapidement que ce sont les "vieux" fans des Américains qui se sont déplacés, les moindres débuts de titres issus des trois premiers albums étant acclamés comme des tubes planétaires tandis que les plus récents (à savoir "Genesis" et deux morceaux de Koi no yokan) n'ont pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Le Main Square voulait du old school et a donc été servi ! D'entrée, Chino envoie "Be quiet and drive (far away)" et "My own summer (shove it)", c'est incandescent et le bougre est en forme, circulant de droite à gauche ou sur les escaliers installés pour surélever Abe Cunningham et Frank Delgado, il garde assez de souffle pour chanter et nous transpercer de sa voix si remarquable. Le mix en façade balance un peu trop de basse dans ses premiers titres, mais c'est vite corrigé et on profite du spectacle à tous les niveaux avec un superbe light show ! Des barres verticales sont installées sur scène et en foutent plein la vue, la palme revenant à "Change (in the house of flies)" (ovationné dès la première note) et son lever de soleil rougeoyant sublime. Problème technique ou volonté du groupe ? Sur toute une partie du concert, aucune image n'est projetée sur les écrans latéraux, les vidéos étant incrustées dans les images projetées sur le backdrop. Les Californiens déroulent pendant 70 minutes et font plaisir à leurs fans, Chino nous dit que c'est son concert préféré sur cette tournée européenne, peut-être dit-il cela tous les soirs, mais c'est vrai que le cadre du Main Square est particulier avec la chapelle et les bâtiments qui encadrent la Main Stage. Il descend même quelques minutes de cette belle scène pour aller chanter sur les premiers rangs. Alors, certes, on n'aura pas eu le droit à "Bored", mais tous les autres classiques y sont passés avec un départ tonitruant et une fin en apothéose qui enquille "Around the fur", "Headup" (mais quel riff ! Certainement un des plus emblématiques du néo metal !!!), "Minerva" et "7 words" histoire de bien s'égosiller une dernière fois. Respect !



MainSquare 2025 Deftones Ne connaissant pas même son existence quelques mois avant le fest, Luidji clôture une Green Room où la moyenne d'âge est plus proche de 20 ans que de 40... Deux salles, deux ambiances ! Le rappeur est venu avec un guitariste, un clavier et un batteur pour donner un peu de punch à son set, il est bien mis en lumière, mais c'est surtout le public qui fait le show en reprenant tous ses titres d'une seule voix. Le mec n'a qu'à dire "Quel métro" pour qu'on se retrouve dans n'oubliez pas les paroles où aucun candidat ne ferait de fautes. Ces milliers de jeunes n'ont peut-être jamais entendu parler de Deftones, mais ils passent une excellente soirée, tout comme les amateurs de metal qui découvrent le mec qui chatonne dans la pub SNCF.

Lexi est bien plus experte que moi sur le sujet... Luidji est arrivé sur "Myskine" mixée avec "Marie Jeanne" et accompagné de lumière blanche, et a ensuite continué sur "Système". Beaucoup de monde était présent, surtout des gens entre 14 et 25 ans. Beaucoup d'adolescents qui mettent toute leur âme sur les musiques de Luidji, même s'il ne joue pas la deuxième partie de "Pour deux âmes solitaires". Vers la 40e minute du concert, Luidji sort le fameux "quel métro" qui entraîne toute la foule à chanter son titre le plus connu issu de l'éponyme Foufoune Palace. Pendant plus de 4 minutes, la foule chante sans s'arrêter. Entouré de flammes, Luidji assiste bientôt à son propre concert ! Il nous a dit qu'il adorait faire des concerts dans le Nord car apparemment on est les meilleurs ! Il n'avait jamais fait de concert au Main Square ou à Arras, donc c'était sa première. Il nous a remercié : « Merci encore Arras, vous avez été superbe. J'ai passé un merveilleux moment à vos côtés ». Il a fini son concert avec "Monde" et "Alexis", il a disparu dans la fumée... Le concert s'est déroulé à une vitesse folle, même pas le temps de cligner des yeux. Bref, c'était mon premier festival et ce ne sera pas le dernier !



On quitte le festival sur les sonorités électro de Rüfüs du Sol dont les lumières ne sont pas dingues sur le début de concert, la fatigue de la journée et la route du retour qui nous attend font que nous ne saurons pas s'ils feront mieux par la suite...

Merci à Myriam, Quentin et l'accueil en général du Main Square Festival, l'organisation en amont ou sur place est vraiment au top !

Coucou à Elo, Apo et Zazou.

Photos : Oli