S'il peut y avoir des inimitiés stériles entre villes/départements proches, c'est aussi parfois l'occasion de collaborations bienvenues, comme avec ce split album, réunissant à ma gauche Left Bank ! de Nantes (Pays de la Loire) et à ma droite Heads Up des Herbiers (Vendée). Les deux groupes partagent cette même passion pour le punk-rock mélodique des 90's, chacun y apportant des nuances personnelles. Batterie à 200 km/h, petit solo de basse, riffs tendus (aidés par trois guitares !), ça commence très fort du côté de Left Bank ! avec "Clouds". "Hog" (reprise d'un vieux morceau de Heads Up) poursuit sur la même intensité et efficacité, et si le tempo ralentit un poil par la suite ("No shallow" m'évoque No Use For A Name), les quatre titres des Nantais filent tout droit dans l'ensemble et donnent envie de ressortir sa planche de skate. Les Vendéens démarrent sur les chapeaux de roue eux aussi ("Right to freedom"), avec chœurs à gogo, mais agrémentent ensuite leur punk rock de touches reggae/ska et brouillent les pistes. Leur reprise de "Fear" rappelle "Seed" des Sublime Californiens et ses nombreux changements de rythmes, quand "You're not alone" lorgne du côté Opposite des Burning Heads, voire de RX Bandits (si t'as la réf). Disque hautement recommandé pour les nostalgiques des labels Fat Wreck Chords et Epitaph.