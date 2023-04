À l'époque des activités de Yelen Musiques, Nico était chargé des relations promo avec notre webzine. C'était toujours fluide, clair et précis. Plus de vingt ans après, Nico est toujours dans le game. Sympathique et réactif, comme avant !

Nous nous sommes rencontrés il y a presque 25 ans quand tu étais attaché de presse pour Yelen Musiques. As-tu une certaine nostalgie de cette époque où les médias Internet commençaient à apparaître sur la toile et où les budgets promo étaient plus importants qu'aujourd'hui ?

En effet, j'ai beaucoup de plaisir à me remémorer cette époque. Je ne pense pas que ce soit de la nostalgie mais comme tu le dis, l'époque était bien différente. Les maisons de disques avaient plus de budgets et on était aux balbutiements des médias web. Il y avait une certaine fraîcheur et insouciance peut-être... avec la vision d'aujourd'hui avec du recul. Beaucoup de projets différents étaient développés et on était un peu plus sans doute dans le contact humain.



Nous fêtons nos 25 ans, et ça fait quasiment autant de temps que tu es attaché de presse, aujourd'hui en indépendant. Que s'est-il passé pour toi, à la fin de l'aventure Yelen ?

À la disparition du label, avec mon collègue attaché de presse chez Yelen, Stéphane Merlin, on s'est mis en indépendant en louant des bureaux chez nos potes de Sriracha Sauce, un collectif qui faisait à la fois tourneur, management et où il y avait un local de répétitions pour les groupes du collectif, à tendance "metal" : Lofofora, Watcha, Pleymo, Black Bomb A, Oneyed Jack... Que de bons souvenirs aussi de l'ambiance et de l'état d'esprit "Do It Yourself" là-bas. Je ne travaillais pas pour eux car je bossais sur d'autres artistes mais on suivait leur évolution et j'ai énormément apprécié de côtoyer ces équipes et groupes. J'en croise encore certains maintenant de cette époque. Et très vite, j'ai pu goûter au plaisir du travail en indépendant en choisissant les artistes avec lesquels je souhaitais travailler.



Être attaché de presse en indépendant ou au sein d'un label, qu'est-ce que ça change ?

En indépendant, on choisit les artistes avec lesquels on travaille, ça change tout. Je les choisis sur une base artistique bien sûr, mais de plus en plus avec le temps pour leur valeurs humaines, leur professionnalisme. Je vais privilégier le travail avec des artistes qui ont un entourage : management, tourneur, label... avec lequel j'ai plaisir à travailler, où il y a une confiance mutuelle et un respect du travail de chacun. Donc par rapport à un label, il peut y avoir plus de "turnover", je vais travailler parfois sur des missions courtes de 2-3 mois puis ne plus suivre l'artiste par la suite... Mais c'est plaisant, on se laisse séduire par un nouvel artiste, il y a l'excitation de travailler un nouveau projet, de le défendre auprès des médias...

Et bien sûr, il y a les artistes, souvent indépendant, avec lesquels j'ai créé des liens forts, et avec qui je travaille régulièrement sur chaque sortie d'album ou sur les tournées.



Quels sont les groupes avec lesquels tu as eu le plus de plaisir à travailler ces 25 dernières années ?

Le premier artiste avec qui j'ai travaillé en indépendant est sûrement celui qui m'a le plus marqué, il s'agit de Nosfell. Je ne pense pas avoir ressenti depuis lui une telle "claque" artistique lorsque je l'ai vu pour la première fois en live il y a près d'une vingtaine d'années. C'était si atypique et percutant... Nous avons travaillé de longues années ensemble car en plus de son niveau artistique, il est difficile d'avoir autant de qualités humaines que lui.

Mais il y en a d'autres, je citerai aussi de suite Wax Tailor, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, où là aussi je suis en phase totalement avec sa ligne artistique et ses qualités humaines. J'ai une tendresse particulière pour l'époque de Yelen Musiques, lorsque je travaillais avec La Rue Kétanou, des artistes si chaleureux et qui ne calculaient rien, se laissaient guider par leurs envies et leur musique. Aussi le duo Mansfield.TYA avec lequel j'ai collaboré à leurs débuts et pu les suivre sur plusieurs albums. Même chose, des qualités artistiques et humaines conjuguées, un plaisir incommensurable de les côtoyer !



Il y a 25 ans, lire une chronique était quasi obligatoire tant l'écoute n'était pas toujours possible, aujourd'hui, quel sens donnes-tu à ton métier quand tout est "streamable" ?

Je reste un "passeur", je vais faire découvrir ou faire écouter un projet, mettre en avant une tournée à des journalistes qui vont, ou non, adhérer au projet et ainsi donner envie à des gens d'aller écouter le projet, d'aller voir un concert... Mon travail dans ce sens n'a guère évolué, ce sont juste les outils et la manière de bosser qui ont évolués.



À l'époque, avoir une connexion personnelle était encore un peu "exceptionnel". Ta manière d'utiliser Internet a-t-elle évoluée avec le temps ?

Oui, évidemment. Je me rappelle les débuts où il n'y avait pas de mails, où l'on envoyait les communiqués de presse par fax, les dossiers de presse par courrier. C'est surtout les mails "internes" qui n'étaient pas très développés. Aujourd'hui, on garde trace de tout grâce aux mails et outils web, c'est notre mémoire... Et on peut toucher simultanément beaucoup plus de personnes. Mais bien que les outils aient changé, il faut toujours marquer, toucher un journaliste que l'on va contacter, quelque soit l'outil utilisé, et encore plus aujourd'hui, il faut être précis, toucher la bonne personne au bon moment...



Imagines-tu ton activité sans Internet ?

Ce serait impossible aujourd'hui. Mais ce serait un réel défi de revenir 25-30 ans en arrière. On s'adapterait à nouveau. L'être humain est fait pour s'adapter après tout...



Tu es nostalgique de cette époque où les contacts étaient plus "vrais" ?

Oui et non. Les contacts aujourd'hui sont vrais aussi. On a plus la sensation d'avoir plus de contacts aujourd'hui, des amis virtuels mais on reste comme il y a 25-30 ans avec des vrais contacts et avec le même nombre de personnes à peu près. Ce n'est pas parce qu'on va avoir contacté 100 personnes dans une journée, via différents outils, qu'on aura eu de "vrais contacts". Peut-être que ces "vrais contacts" aujourd'hui sont plus rares mais ils peuvent être aussi plus forts. Le COVID a pour ça été une réelle chance, nous a permis d'avoir un peu de recul et nous rappeler que l'être humain est fait pour être en "bande", qu'il a besoin de se réunir avec d'autres semblables... Et la culture, tout comme le sport d'ailleurs, est un formidable moyen de se réunir !



À l'heure du numérique, glisser un CD ou un vinyle dans une enveloppe destinés à un média, c'est pas has been ?

Si, c'est totalement has been mais certains journalistes l'apprécie encore, donc on s'adapte. On envoie à ceux qui le souhaitent encore. Pour d'autres, c'est une contrainte le support physique donc on s'adapte à l'interlocuteur qu'on a en face de nous...



Tu es attaché de presse du festival Le Cabaret Vert depuis de nombreuses années, un festival que tu as vu grandir. À l'heure où la situation écologique de notre planète est préoccupante, c'est important de prôner ces valeurs de protection de l'écologie ?

Oui, je travaille pour le Cabaret Vert depuis la première édition, en 2005. Je l'ai vu bien grandir donc, mais les valeurs que le festival défend étaient déjà présentes dès la 1ère édition, à une époque où le "greenwashing" n'existait pas. Je me retrouve pleinement dans les valeurs du festival. En effet, à l'heure actuelle, c'est encore plus important. L'idée est simple, de mettre en avant un territoire, de travailler avec des producteurs locaux, de faire réfléchir les gens sur leurs actions, l'impact qu'elles ont sur leur environnement. Mais le tout dans un esprit de fête et d'échange, pas en donnant la bonne parole et en l'imposant. L'expérience Cabaret Vert est fantastique. Je ne suis pas objectif certes mais pour moi il n'y a pas de meilleur festival. C'est mon idéal de festival, celui que j'aimerai vivre en tant que festivalier !

Merci Nico.

gui de champi