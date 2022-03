Est apparu un jour sur le Super Pizza Club de Kim cette pochette et l'envie insoutenable d'écouter ce disque. Jorge Bernstein connu avec ses "Piou Piou fuckers" pour avoir sorti un album sonore avec le sus nommé Kim a troqué ses Fuckers contre des "Silky birds of love" et c'est également un point qui attire l'attention. Comment se renouveler en changeant de nom et en gardant la même équipe. Quand les Fuckers se transforment en soie, cela attire forcément l'attention...



Revenons à cet opus éponyme et à sa pochette pleine de nostalgie. La cigarette, le walkman, l'ombre des arbres et le regard ailleurs de l'héroïne. La pochette de Rudy Spiessert donne sa tonalité à l'ensemble de l'album qui donne dans un folk légèrement nostalgique. Le premier morceau "A school trip to Wales" nous entraine avec nostalgie dans les voyages scolaires et renvoient mille images qui seront propre à chaque auditeur sur les souvenirs adolescents transnationaux. Le titre "Birds ot love" est également attachant tout en faisant écho au nouveau nom de la formation. Jorge Bernstein est également auteur de BD ce qui fait que ces chansons sont construites comme des petits tableaux comme ce "Silly song" qui parle de rupture tout en étant extrêmement chantant ou un "Time for rain" sur l'absence. La voix fait également penser parfois a des anciennes productions de Married Monk .



L'auteur ironisait sur les réseaux sociaux de l'édition limitée de cet album en vinyle et poussait même le suicide commercial à n'avoir pas prévu d'interview ni de photo promo. C'était mal nous connaitre pour éviter que cet album viscéralement indé dans sa composition et sa production ne le reste. Une sorte de succession de madeleines de Proust de nostalgie onirique a diffuser largement.

JC Forestier