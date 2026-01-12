Que retenir du vingtième anniversaire du festival le Jardin du Michel ?

Jardin du Michel Nova Twins Jardin du Michel Silmarils - L'annulation en dernière minute (en vrai, 48 heures avant) d'Ultra Vomit, remplacé en un rien de temps par Silmarils qui délivrera un set de folie sur la grande scène pendant la finale de la Ligue des Champions !

- La célébration en grande pompe des vingt ans d'un festival devenu grand.

- La présence de plus de 24000 festivaliers tout au long des quatre journées (format inédit) du festival.

- L'annulation (décidément !) en dernière seconde (pour le coup, c'est vraiment ça) de Carbonne pour cause de matériel défaillant, mais vite oublié par un show fédérateur de La Fonky Family.

- L'accueil royal réservé au public et à la presse et la gentillesse des nombreux bénévoles.

- Une météo qui aurait pu rappeler des cauchemars aux organisateurs et aux festivaliers (l'annulation de l'édition 2024) mais qui, même capricieuse, n'a pas enrayé la belle machine qu'est le JDM.

- La présence (encore et toujours) d'une radio live diffusant notamment, sur les ondes FM, les interviews des artistes présents.

- La présence de la famille De Champi lors de la journée du samedi !

- Les relents électro pop de Vendredi Sur Mer ouvrant avec douceur et certitude la journée du samedi.

- Le set tonitruant des punks anglaises de Nova Twins enflammant la grande scène à l'heure du journal télévisé.

- L'excellente découverte du duo Sweet Mad, un batterie/guitare bien de chez nous (du 5.4 quoi !), proposant un rock qui sent le soufre, lent et vigoureux, lourd et tenace.

- L'énorme concert des Vulgaires Machins qui achevaient une tournée française (avec une incursion par la Belgique) et qui a retourné la scène de La Cabane !

- La bonne humeur des festivaliers, prêts à faire la fête tout au long du weekend.

- La présence, une fois encore, de Michel, celui qui a inspiré le nom du festival et chez qui se déroulaient les premières éditions.

- L'enchaînement (osé) Superbus/Kyo/Tagada Jones !!!



Oui, mais pas que. On retiendra surtout un festival électrique, éclectique et généreux. Un festival où il fait bon être, sans prise de tête et toujours animé, agité et agréable. Tout ce qu'on aime, finalement ! Alors, à l'année prochaine !!!

Mille mercis à Tiffany, Victoria, Marion Portevin et toute l'équipe du JDM, Thib, Damien et les Vulgaires Machins, Benjaminmin, Nico Muscu, Jérémimie et Isabelle, et bien naturellement à Marie d'Emm.

Photos : Marie d'Emm