J'ai un souvenir très précis de ce vendredi 31 mai 2024. En traversant le pont reliant Dommartin-lès-Toul à Toul pour rejoindre mon (presque) tout nouveau boulot, et en jetant un coup d'œil sur la droite, je vois encore ces terrains inondés de flotte suite à des semaines quasi-ininterrompues de pluie tombées dans le secteur. À l'endroit même où l'édition 2024 du festival Le Jardin du Michel devait se tenir. Quelques heures plus tard, l'équipe annoncera, la mort dans l'âme, l'annulation du festival. Un sacré gâchis, et une déconvenue XXL pour un festival qui n'était déjà pas en grande forme financière. Pour moi (et pour quelques personnes du cru avec qui j'ai pu échanger à ce sujet), c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. L'image n'est pas joyeuse, certes, mais avec ce pétard mouillé, ça sentait le roussi pour un festival existant depuis 2004

FOURNAISE Comment arrive-t-on à se relever d'une annulation comme celle-ci ? Comment vit-on encore aujourd'hui avec ce souvenir ? Comment l'équipe a-t-elle fait pour que l'aventure continue ? Marion Portevin, chargée de communication du festival, nous apporte quelques réponses.



"On a eu les politiques d'assurances qui ont pu rembourser l'intégralité des billets. Le festival vit aussi grâce aux partenariats, au mécénat et aussi aux subventions. Nous avons eu la chance que l'annulation soit bien accueillie sur le plan humain avec beaucoup de retours de soutien, des gens qui ont compris la réalité en constatant que cela n'était pas de notre ressort. On tient grâce au public qui nous suit depuis plusieurs années."



Étrangement, je n'y suis allé qu'une fois, sur le site historique (c'est-à-dire les terrains du fameux Michel à Bulligny), et ce pour y accompagner les Flying Donuts en 2012. Et l'annonce d'une édition dite "d'hiver" avec une affiche résolution punk rock en ce début février a attiré mon attention. Et en tant que travailleur toulois, il m'était difficile de faire l'impasse sur cette belle soirée (sur le papier, mais aussi en vrai !). Et pourquoi une telle affiche d'ailleurs pour un festival qui brasse beaucoup de styles ?



"Car on sait que nous avons un public qui demande beaucoup de punk rock et que le festival Le Jardin du Michel est un festival qui se veut très éclectique. Cette soirée, c'est aussi pour rendre hommage à ce public qu'on a envie de choyer. On sait aussi qu'on est sur une période fin mai/début juin où les étudiants ont moins investi les lieux, ils commencent à être en vacances et l'idée est aussi de se faire connaître à l'année par un public plus jeune et qui n'est pas forcément celui que l'on vise, mais de dire qu'on fait des choses "à l'année". Et cette année, du fait de l'annulation de l'édition 2024, on avait vraiment envie d'organiser quelque chose en plus et de retrouver notre public."



Ce sera donc punk rock ce soir, mais il faut s'attendre à brasser large durant l'édition d'été qui se déroulera non pas sur trois, mais bien quatre jours !



"C'est pour pallier la frustration de l'annulation de l'an dernier, mais aussi par ce que cette année, c'est les vingt ans. Ça tombe le jeudi de l'Assomption qui est férié. La volonté est de marquer le coup et de faire une édition hors du commun. La programmation est éclectique, et s'ajoutent aux têtes d'affiche des artistes comme Riles, Odezenne, Carbone, Superbus, Perceval, Ultra Vomit, Tagada Jones et Vulgaires Machins pour ne citer qu'eux."



Il est environ 18 heures quand je rejoins la belle salle de L'Arsenal, au centre de Toul. Une salle dans laquelle j'ai eu l'occasion d'assister à une soirée déjà organisée par l'équipe du JDM avec notamment Les Sheriff, Les Ramoneurs de Menhirs et Les Sales Majestés. Ce soir, les concerts auront lieu dans la salle principale, mais également dans une salle annexe (qu'on rejoint par une sorte de patio extérieur) pour permettre au public d'écouter les deux concerts des Raymond Court Toujours et les DJ set punk rock de Pinky Bloody Mary pendant les différents changements de plateau de la salle principale. Seul hic : il fait froid, très froid même, et j'imagine facilement que les musiciens (et les gens qui tenaient les stands de merch et le bar) ont dû en baver avec ses températures polaires dans un lieu ouvert à grand vent.



Le public est déjà assez nombreux quand Fournaise monte sur scène tandis que l'équipe organisatrice est aux petits soins avec le public. Fournaise, c'est un duo composé d'Hélène à la basse et au chant, et Benjamin à la batterie. J'ai plaisir à retrouver ce groupe sur scène, dans des conditions scéniques confortables et avec un son aux petits oignons, après une découverte à Nancy dans un bar (avec Pink Flamingos et Last Mile en 2022) et sur une péniche (avec mes chouchous //LESS). Petit historique avec Hélène :



"Avec Ben, on a plusieurs groupes en commun, dont un projet bien actif, commencé en 2018 et qui s'appelle I -ii- I (en phonétique : iitwoeyes). Le duo Fournaise existe quant à lui depuis fin 2021 et le premier concert a eu lieu en février 2022, quasiment 3 ans jour pour jour."



Le groupe, qui bénéficie de lumières simples et efficaces, est accueilli par un public aussi curieux que connaisseur. Hélène en impose en captivant son auditoire, tant par un son solide que des textes percutants et chantés en français...et en créole. Quant au style, le groupe ne renie pas d'être catalogué comme un duo noise, même si cela peut sembler réducteur comme le dit si bien Benjamin.



"Je dirais plutôt qu'on joue du riot grunge pour le coté riot grrrls et grunge, parce que finalement, ce n'est pas de la noise comme je peux personnellement la définir, même s'il y a de ça aussi. Les étiquettes sont chiantes à trouver, donc finalement, on fait du rock"



Voilà, du rock. Et au sujet du mélange des langues, donc.



Hélène : "J'ai grandi sur l'île de la Réunion. Quand on a créé le groupe, le nom est venu assez rapidement, et on s'est dit que quitte à s'appeler Fournaise, il y avait un truc à faire en créole qui est une langue percussive. Ça me tenait à cœur de mettre en lumière ma culture, celle dans laquelle j'ai grandi."

Benjamin : "On savait qu'on voulait faire des textes en français, venant à la base de groupes anglophones. Les gens pensent que c'est plus facile d'écrire en anglais, alors que c'est faux. Et les gens pensent aussi que c'est difficile d'écrire en français alors que ça aussi, c'est faux ! Ça marche, et c'est intéressant d'incorporer du créole. C'est finalement venu presque naturellement. Il y a pas mal de groupes de différents styles à la Réunion, et ça permet de tisser un lien avec ces univers dans laquelle Hélène a grandi."



Fournaise, en plus de présenter une musique puissante et presque oppressante, impose son univers froid et pesant. Une caractéristique complètement assumée par Hélène.



"Il y a effectivement cette idée d'incarner un personnage sur scène, et avec Fournaise, ce coté froid et rentre dedans, ça va avec. Vus les textes rentre dedans, je ne suis pas là pour rigoler. Il y a des trucs à dire, et des trucs à faire, alors on le dit et on le fait !"



Tout au long des 40 minutes de set qui lui sont alloués, Fournaise enchaîne les uppercuts de son premier album sobrement intitulé Lang fanm (le langage des femmes). "La Fournaise", "Mové zerb" et "Pas envie de parler " font partie des morceaux qui m'ont fait le plus d'effet. Percutant, rageur, mais aussi attachant, Fournaise est assurément le groupe qu'il conviendra de suivre de très près. Dans les clubs et, je leur souhaite, sur les grandes scènes comme ce soir. Une grande scène plutôt bien appréhendée par Hélène.



"Personnellement, c'est le concert où j'ai été le plus chill. D'habitude, j'appréhende beaucoup plus. Là, c'était "super, on va s'amuser". On a passé un super moment, d'autant que la salle était déjà bien remplie."



Au plaisir de vous revoir, Fournaise. Et quand je les interroge pour savoir sur quels plateaux les musiciens se sentent le mieux, le groupe est unanime :



DIRTY FONZY Hélène : "Il n'y pas forcément une scène avec laquelle je suis plus à l'aise. C'est plus le côté humain qui m'intéresse. On peut jouer avec des groupes avec qui nous n'avons rien à voir esthétiquement, mais on va quand même passer une super soirée."

Benjamin : "Je n'ai pas l'impression qu'on soit dans le délire "scène". Les scènes sont normées en France, à la limite du cliché et on espère justement ne pas rentrer dans cette normalité. Ce qui fait que l'on n'a pas la sensation d'appartenir à une scène. Par contre, on fait des concerts avec des gens, et quand ça se passe bien humainement, c'est super. Je prends l'exemple là où j'ai eu le plus la sensation d'appartenance, c'est quand on a joué à Tournai avec deux groupes anglais The Battery Farm et The Pagans S.O.H jouant un post-hardcore à la Viagra Boys et pour le coup, on se sentait appartenir à ce truc !"



Changement de délire avec Dirty Fonzy. Autant Fournaise a imposé à merveille une ambiance pesante et feutrée, autant les cinq punk-rockers du sud-ouest l'ont joué en mode "musique américaine et ensoleillée". Un set dans la lignée de celui auquel j'ai pu assister dix mois auparavant lors de la Tournée du Siècle à La Laiterie de Strasbourg. Avec toujours ce bon vieux Nestor le pingouin faisant son one-man-show sur fond de "Come on" de The Hives avant que les Albigeois n'investissent la scène pour une heure de bonheur communicatif avec un public très vite acquis à sa cause. Julien, le batteur, était enthousiaste en sortie de scène :



"Toul ? Le feu ! Toul la maxi fougue ! (NDLR : jeu de mot complètement involontaire, Toul étant très proche d'une petite commune appelée Foug) Tu me dis qu'il y a une expression qui dit "Toul les boules", eh bien moi, je dis que Toul, c'est la boule de feu ! Merci aux bénévoles et à l'orga du festival, ainsi qu'au public qui était au RDV. Ça fait plaisir, c'était bien rock.»



Julien est dithyrambique. Et quand je l'interroge sur la différence du public du nord et du sud, il n'en démord pas.



"On ne va pas démarrer un "chocolatine versus pain au chocolat", mais y a un truc en plus dans le nord, du moins sur cette date et celle de Strasbourg pendant La Tournée du Siècle dont tu me parlais : les gens ont l'énergie dès le début du show. J'ai l'impression qu'il y a un terreau rock plus présent et une grosse culture rock, peut-être due à la proximité des pays étrangers (Allemagne, Belgique, Suisse)."



Le show est rodé, le groupe ayant passé pas mal de temps sur les routes depuis la sortie de Full speed ahead paru en décembre 2023, et tandis que les désormais "classiques" s'enchaînent à la vitesse de la lumière ("Here we go again", "Radio n°1", "What the fuck", "1977" et le génial "Dirty Fonzy" terminé par David dans le public), le public mange dans la main du groupe ultra communicatif (et sachant poser à la perfection pour les photos). On sent une réelle joie pour les zicos de partager ses chansons jouées à mille à l'heure, et Julien est tout aussi enthousiaste d'évoquer le futur proche de Dirty Fonzy, savoir la sortie imminente de Classic stories best memories chez Kicking Records.



"Classic stories best memories est un disque de B-sides avec un concept : quatre titres qui en forment finalement un. On ne voulait pas faire un The decline, on souhaitait nous-même les écouter par pistes séparées, mais ce sont bien quatre titres pour un total de 11 ou 12 minutes et qui racontent une belle histoire. Une sorte de métaphore de la vie : l'amitié quand on est gamins, qui se poursuit au collège et au lycée, avec les premières déconvenues suivies de rabibochage, de fâcherie, avec un message fort : vivons Full speed ahead to the unknown avec des classic stories qui sont souvent les best memories. Un single est présenté chaque vendredi depuis le 7 février, pour une sortie du disque le 7 mars 2025."



Julien a le sens de la formule. Aussi à l'aise en interview (qui plus est quand cette dernière est impromptue) que sur scène (son jeu de batterie vaut carrément le détour.) Navigant entre la salle et les backstages pour mener mes interviews, je n'ai pas pu assister à tout le concert, mais au vu de la réaction du public, on dirait bien que le boulot a été fait. Et bien fait. Décidément, Dirty Fonzy est à son aise. Et outre le concert, c'est l'atmosphère générale de la soirée qui donne du baume au cœur aux membres du groupe. Et alors que David (le guitariste chanteur) fait partie intégrante, rappelons-le, de l'organisation de l'Xtreme Fest, j'interroge Julien sur d'éventuelles similitudes avec Le Jardin du Michel.



Elmer Food Beat "Carrément. On a la chance de tourner dans ces fest' plus familiaux et de jouer dans de plus gros festivals comme le Hellfest ou le Garorock, mais c'est pour nous important de participer à des fest familiaux où il y a une ambiance, quelque chose qui est véhiculé et où on sent une passion avec tous ces bénévoles qui sont là, les groupes qui ont le smile,... On est toujours bien accueillis. Hier, on a joué à Aubiat où se déroule tous les ans le Gros Tonneau Festival et où on a joué l'an passé, et c'était un plaisir de revoir l'orga. On n'avait vu cette équipe qu'une fois mais on était contents de les revoir, au point que si on est dispo, on irait bien faire un tour dans l'orga en tant que bénévole durant le festival ! Le Jardin Du Michel, l'Xtreme Fest, le Crashmusette, le Gros Tonneau Festival, le Baillarock Festival, tous ces fests sont importants, et ils ont besoin que les gens viennent, les soutiennent. Ils ont besoin de public, de nouveaux bénévoles, et les groupes ont besoin de jouer dans ces festivals. C'est pour ça qu'on fait de la musique : pour rencontrer les gens ! Je t'ai connu par le biais du W-Fenec et ta proximité à l'époque avec les Unco, et j'ai été content de te rencontrer un jour en vrai ! C'est ça aussi la mentalité punk rock, les connexions, les amitiés qui se forment.



Et pendant qu'on y est, un peu de promo pour l'excellent deuxième groupe de Julien, Ben & Fist : "Nous sommes toujours en train de composer un nouvel album qu'on veut enregistrer au Chipolata Framboise avec Fabien (Justin(e), Ultra Vomit) et sortir tout ça l'an prochain. En attendant, ça joue le 29 mars au Punk Off' de l'Arsenal Rock, puis un weekend avec les Charlie Fiasco et quelques dates en avril et mai avec Enloc."



Le temps de se cailler un peu du côté de la salle annexe, de croiser les copains et de continuer les interviews que le show d'Elmer Food Beat a déjà commencé. Tout le monde connaît les tubes qui a connu son apogée au début des années 90 et qui s'est reformé il y a quelques années autour de son charismatique chanteur. Pour le coup, je n'attendais pas grand-chose de ce concert, et j'avais plutôt l'appréhension de retrouver sur scène un groupe un peu poussif, surfant péniblement sur ses belles années dans un univers un peu franchouillard. Je me suis trompé dans les grandes largeurs. Je n'ai pas assisté au concert du siècle, mais j'ai tout de même passé un agréable moment à entendre défiler les tubes comme "Daniela", "Caroline", "La caissière de chez Leclerc" ou "Le plastique c'est fantastique" (devenu "Le plastique c'est dramatique") dans une ambiance bon enfant et avec des musiciens qui font le boulot. Elmer ne remercie que les filles, il porte toujours son emblématique casquette et son indémodable marcel, joue du air guitar avec une épuisette et a toujours la classe en slip malgré les années qui passent. Elmer Food Beat, c'est un peu les Europe français : on pourrait mater le concert dans le but de se moquer, mais finalement, on prend goût au concert et on chante à tue-tête quand le groupe suédois lance son fameux "The final countdown". Bon boulot les gars !



LES SHERIFF Le temps de se rafraîchir (au sens propre comme au sens figuré) et de discuter avec les membres de Fournaise qu'il est temps de rejoindre le côté de scène pour assister en bonne place au concert des Sheriff . Ça aide de connaître le technicien plateau, n'est-ce-pas ? À vrai dire, je prends un énorme plaisir à chaque fois que je vois en live le groupe de Montpellier (d'autant plus quand il s'agit de les chambrer au lendemain d'une victoire de Lens sur les terres héraultaises), et j'apprécie de regarder le concert à jardin du côté de Richie Buzz. Ce groupe est une machine à tubes, un rouleau compresseur avec ses riffs aiguisés et ses refrains qui squattent le cerveau. Le groupe égrène sa généreuse setlist concoctée pour la tournée anniversaire des 40 ans. Une tournée qu'Olivier, le chanteur, semble avoir apprécié :



"La tournée des 40 ans s'est bien passée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de dates. On fait d'habitude une vingtaine de dates par an, et là, quarante dates en 2024 ! Maintenant qu'on est vieux, on ne veut pas trop condenser, et je craignais d'enchaîner trois jours d'affilé, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Surtout moi pour la voix. Mais tout s'est bien passé. Avec toujours du monde aux concerts !"



Une setlist quasi identique à celle déroulée à Strasbourg l'an dernier, avec son lot de nouveaux titres issus de Bombardement tardif, l'album paru en 2021 ("Soleil de plomb", "A Montpellier", "Du rock 'n roll dans ma bagnole"). Et sinon, du nouveau de prévu ?



"On commence à en parler. On a un morceau et demi. Mais on est très lents."



De mon poste stratégique, je constate que les quadra et quinqua, aux premiers rangs, connaissent les paroles des hits et de la dernière production en date. Le public du nord est-il d'ailleurs si différent que celui du sud ?



"Non. Je dirais plutôt qu'il faut parler de différences régionales, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Par exemple, dans le sud-est, de Marseille à Nice, il n'y a rien, ni pour nous, ni pour les autres groupes de rock. Il n'y a pas de public. On s'arrête à Marseille, tu vois ! De l'autre côté par contre, dans le sud-ouest, c'est super, il y a plein de concerts ! En gros, tout le côté ouest genre la Vendée, la Bretagne, et le nord, c'est super. C'est vraiment par régions. Le centre, il n'y a pas grand-chose."



Les morceaux s'enchaînent, Les Sheriff remportent tous les suffrages et je ne m'en lasse pas un instant de voir cette solide formation sur scène. Ce n'est pas le premier report que j'écris sur le groupe, et je pense avoir déjà tout dit, même si, au final, c'est toujours le même constat : Les Sheriff, c'est franc, direct et impeccable, comme quand tu cries 1, 2, 3, 4 ! Quand je pense qu'il y a une bonne dizaine d'années, le groupe ne devait envoyer que quelques dates pour le fun... ça aurait été un beau gâchis de ne pas poursuivre l'aventure.



Mine de rien, deux "monuments" du punk rock et du rock alternatif se sont succédé sur la scène du Jardin Du Michel d'hiver. Et si c'était dans les vieux pots qu'on fait la meilleure mayonnaise (à gogo) ? Olivier se rappelle la première rencontre tardive avec Elmer Food Beat :



Gérard Baste & The Slip Squad "On avait joué en 2014 avec eux dans le Nord, et eux avaient déjà recommencé depuis quelques années alors que nous, c'était notre première année. On avait du coup retrouvé des similitudes. Pour le coup, on ne les avait jamais rencontrés auparavant car ils ne jouaient pas beaucoup, d'autant que ce n'était pas vraiment le même circuit que le nôtre. On connaissait surtout leurs roadies. J'ai trouvé ça très punk, ça m'avait surpris, car quand tu écoutais à la radio, ça faisait vraiment balloche, et sur scène c'était punk."



Minuit est déjà passé, et une partie du public jette l'éponge. J'en aurais bien fait de même, la fatigue se faisant gravement sentir, mais il n'était pas concevable de quitter les lieux sans avoir assisté à quelques morceaux de Gérard Baste & The Slip Squad. Le trio (G Baste et Monsieur Xavier des Svinkels et Djar One au microphone et aux platines) se retrouve à entamer son set devant un parterre assez clairsemé, et c'est bien dommage car comme dirait ce cher Xanax a.k.a Xavier, ça blagote pas avec la qualité ! Le son n'est pas exceptionnel, mais le flow est là, aussi incisif et percutant qu'à l'âge d'or du Svink. Prince Gérard répète à qui veut l'entendre qu'il est content d'être là, et entre deux hommages à Nikus Pokus, Monsieur Xavier bave son amour pour les Bad Brains et assure le flow sur "Le Svink c'est chic" ou "Maître Kanter", tandis que Djar One caresse les feutrines comme il se doit. "Cereal Killer" est rageur, "Rapido" est rigolo tandis que "Dizy" casse la baraque. Plus de cinquante balais au compteur mais Baste est toujours le roi du game. Un passage un peu plus tôt dans la soirée aurait peut-être eu plus d'effet. C'est fourbu mais bien satisfait de ma soirée que je quitte les lieux en prenant d'ores et déjà rendez-vous avec le festival à la fin du mois de mai. Toujours sur le site de Dommartin-lès-Toul.



"C'est une réelle volonté de rester sur le même site. Des études de sol sont en cours de réalisation et des travaux de consolidation des terrains pour éviter l'accumulation d'eau et mieux drainer les terrains au moment du printemps."



Et du coup Marion, quel est ton coup de cœur pour l'édition d'été ?



"Survival mode de Riles. Écoutez ce nouvel album de Riles qui est incroyable. Cet artiste a une prestance et un univers de dingue ainsi qu'une identité visuelle hyper forte tout en véhiculant un important message."



Rendez-vous au printemps avec une programmation diversifiée pour fêter comme il se doit les vingt ans du festival.

Merci et coucou à Marion Portevin, les bénévoles du Jardin Du Michel, Yann, Thib' et les Sheriff, Baste et Monsieur Xavier, Julien et les Dirty Fonzy, Fournaise, Minmin, Lucas, et un maxi merci à Marie d'Emm de My Rock Revolution pour ses photos de qualité !