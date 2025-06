Depuis 2017, en Vendée, le festival DIY In Your Face célèbre l'univers punk rock et punk hardcore. C'est ainsi que le premier week-end de novembre, nous nous sommes rendus, avec près de 1500 festivaliers sur les deux soirées, à Saint-Hilaire-de-Loulay.

Dawn Dealers Après un accueil chaleureux de la part de l'organisation qui nous a accompagnés dans la visite du site, nous avons découvert une vaste salle avec une grande scène, et un bar à l'opposé. L'entrée spacieuse abrite un autre bar proposant près d'une dizaine de bières artisanales de qualité à des tarifs corrects. Un espace extérieur à la décoration très soignée regroupe la restauration tenue par les bénévoles et proposant des wraps maison y compris vegan. Bien abrités, les stands de merch des groupes proposent sweat, t-shirts, vinyles, CD et d'ailleurs, je ne tarderai pas à craquer pour un hoodie de Alea Jacta Est. Trois druides gaulois authentiques, souriants et débonnaires préparent leur mixture de vin chaud magique dans une hutte, semblable à celle de Panoramix, près d'une ancienne camionnette vintage très bien customisée délivrant des cocktails plus forts. Des sculptures en fer, rappelant un peu la déco du Hellfest, et un énorme brasero en fer travaillé nous réchauffera tout le long de ce week-end très froid. La décoration est vraiment soignée et le lieu est très agréable. À noter, et cela a son importance lorsqu'on reste les deux jours de festival sur place, que des toilettes extérieures ont été prévues sur le parking.



Fallen Lillies Les concerts débutent à 17h et ce ne sont pas moins de huit groupes qui vont se succéder chaque soir. Dawn Dealers ouvre le festival avec un post-punk engagé au son très typé années 80. Puis Fallen Lilies, premier des groupes 100% féminin présents sur scène ce soir, fait son entrée. Ce quatuor ne se prend pas la tête et n'a pas de style musical clairement défini. Elles sont sur scène pour s'amuser, pour partager, pour promulguer la cause des femmes. Le trio féminin de Shooting Daggers leur succède. Je retiens une chanson poignante sur le féminicide, avec une musique très orientée punk, rythmée avec des moments de breaks, une autre sur l'histoire du féminisme, "Notre histoire". Le groupe a une construction de chanson qui fait monter la sauce, des refrains à scander qui entraînent le public, qui est au rendez-vous, mais la qualité de voix de la chanteuse, qui n'est pas toujours juste, laisse à désirer. Puis, c'est au tour de Madam de monter sur scène. Trois jeunes femmes, une bassiste virtuose, une batteuse non moins talentueuse, une guitariste/chanteuse à la voix merveilleuse et vous obtenez un putain de groupe. Après une superbe intro à la violence exacerbée, Madam nous entraîne dans son univers au rythme survolté, tranchant, acéré, ponctué de breaks lourds et impatients. Elles ont le don de faire monter la tension pour mieux exploser ensuite. Le scream et le growl de la chanteuse sont fabuleux, parfois ponctués de paroles chuchotées du meilleur effet. Le pit s'est mis en branle et le public scande des refrains faciles à reprendre. Tout le monde semble sous le charme de ces 3 jeunes femmes charismatiques, profondément unies et complices, qui se lâchent complètement en fin de concert emportées par le public qu'elles ont conquis.



Toxic Shock Je me rends à l'extérieur faire une pause et discuter avec des amis de ce set qui m'a transportée. Je reviens dans la salle pour écouter Toxic Shock, mais comme souvent après une claque musicale, je ne parviens pas à me mettre dans l'ambiance que je trouve trop brutale. J'ai donc hâte de retrouver ce groupe lors d'un autre concert.

Nolive : là par contre, avec Toxic Shock, je retrouve une violence musicale qui me transporte avec un show de folie ! En témoigne son chanteur totalement investi qui nous offre une performance ultra physique allant jusqu'à s'ouvrir le crâne avec son micro !



Les géniaux Birds in Row leur succèdent avec leur style bien à eux. Ce n'est pas tout à fait du punk, ce n'est pas non plus du hardcore, c'est du Birds in Row. Leur musique est technique, très travaillée, tour à tour violente et posée, mais toujours puissante et riche en émotions. Alea Jacta Est vient ravager un public déjà bien survolté. Des pauses seront même nécessaires pour évacuer blessés et personnes trop déchaînées. Le rouleau compresseur du hardcore bien français des Toulousains, qui n'a rien à envier aux groupes outre-Atlantique, vient nous tabasser à base de riffs bien vénères, d'une batterie surpuissante, de vocaux rageurs qui trouvent leur apothéose dans leur célèbre "Decem" qui clôture le concert. Nous arrivons au 8ème concert et la salle commence à se vider. Le public est fatigué et aussi pas mal alcoolisé. Je plains les Portugais de Devil in Me qui clôturent cette première soirée et qui demandent à plusieurs reprises "are you drunk ?". Je suis, moi aussi, fatiguée et malgré une belle prestation du groupe, je finis par jeter l'éponge pour aller rejoindre Morphée.







Alea Jacta est Retour au In Your Face pour cette deuxième soirée, la salle a été nettoyée sommairement, le sol colle à mes docks, cela sent encore la sueur et la bière éventée, une salle de concerts punk/hardcore quoi ! Il est 17h et Bunkun, fier des ses plus de 25 ans d'existence, nous emmène dans son hardcore sans prise de tête. C'est basique et bien exécuté, c'est gras, ça tâche : ça tombe bien, on est là pour ça. Ils cèdent la place aux punks de Jetsex qui me laissent hébétée et dépitée. Il n'y a pas de doute, les mecs s'éclatent sur scène, le public, très peu nombreux, malgré les incitations du chanteur, beaucoup moins. Musicalement, c'est du punk des années 70/80 plus ou moins bien exécuté musicalement et totalement malmené par un chanteur au look de comptable, à la voix encore plus fausse que la mienne (et ce n'est pas peu dire), finissant de faire fuir les quelques spectateurs courageux en les aspergeant de bière...

Nolive : hé Gab, en même temps, si tu chantes juste et que tu joues bien, c'est plus du punk... mais bon, là, c'est vrai qu'il y avait du level !



Lion's Law Je m'octroie donc une longue pause, profitant de la déco de l'extérieur. Burning Heads (que l'on ne présente plus) reprend les rênes du festival et, fort de son expérience, rameute les festivaliers dans la salle avec son punk mélodique. Reformé depuis 2023, le festival a le plaisir de recevoir Mass Murderers et son punk/hardcore survolté qui finit de dynamiter le pit. Autre groupe d'expérience, venus d'Amsterdam, les coreux de Vitamin X débarquent sur scène avec leur HxC fleurant bon les années 80. Un set d'une vingtaine de chansons en 45 minutes s'il vous plaît ! Autant dire que le rythme est effréné et que ça transpire dans l'assistance. Le punk n'étant pas mon style préféré, contrairement au public présent qui s'éclate complètement, je commence à saturer. C'est alors que les premières notes de oi! de Lion's Law attaquent les festivaliers déchaînés. Je jette définitivement l'éponge, ce n'est vraiment pas ma came.



Slope Attendant impatiemment Slope, je déambule au merch, papotant à droite, à gauche. Enfin, c'est au tour des Allemands ! Quelle merveille ce groupe ! J'admire la dextérité et le talent du guitariste qui réalise des riffs prodigieux. Le chanteur est également exceptionnel et je me laisse emporter par leur style personnel, mélange de hardcore et de punk dont les riffs et le phrasé rappellent irrésistiblement les Red Hot Chili Peppers. Une petite pépite à écouter et à revoir sans modération ! Les Canadiens de Comeback Kid viennent clôturer cette édition 2024 du festival In Your Face. Ils nous délivrent leur hardcore mélodique, teinté de punk avec des guitares acérées, des moments de grande violence et une voie puissante qui nous fait scander leurs refrains. Bref, un somptueux final !



In Your Face, c'est terminé pour cette année et l'heure est au bilan : un super festival, une organisation au top, une déco soignée, un espace suffisant, des bénévoles agréables et sympas, une restauration maison, de la bière de qualité et diversifiée à tarifs attractifs. On peut regretter l'espace un peu exigu de l'extérieur qui ne permet pas de placer quelques bancs et un coin PMR qui aurait eu son utilité dans la salle.

Un grand merci à Morgan pour son accueil, sa disponibilité, son souci de notre confort, à l'ensemble de l'organisation du In Your Face, qui est le fruit de trois associations du bocage vendéen, Septif Rock, Réglisse asso et Los Herbos Crew, ainsi qu'aux sympathiques bénévoles. À l'année prochaine !!!

Photos : Nolive