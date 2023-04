Alors qu'on pointait le bout de notre museau, on a été accueilli à bras ouvert à l' IguanoRock , c'était presque logique qu'une idylle naisse entre deux bestioles peu courantes... Le papa de l'Iguano, c'est Rosario, retour vers le futur !

Il y a 25 ans, tu organisais des concerts, des festivals, tu bossais à Dour, tout ça en plus de ton boulot, ça te manque ?

J'ai un vide énorme. J'ai gravité dans la musique dès mes 15 ans. Mauvais musicien, j'ai pu aider, à mon échelle, des groupes au niveau du management et booking. Et de fait, des belles opportunités ! Dour, bénévole pour le RockBeach à Ostende et la création de l' IguanoRock que je préparais seul.



Tu avais accès à Internet ?

Oui. C'était les balbutiements et j'utilisais celui du boulot... (rires) Mais cela a été un outil fou. Une ouverture. Et il y avait Myspace qui permettait d'écouter des groupes...



Tu te souviens de ta première rencontre avec Oli ?

Physiquement, je dirais à Dunkerque aux 4 Ecluses lors d'un concert... Mais on a échangé par mail assez rapidement. Il a été un soutien énorme pour ma communication. Je lui ai soumis mon projet et bim ça a collé.



Tu as croisé beaucoup de groupes, pour lequel, tu as un souvenir particulier ?

Dès fois, des souvenirs me reviennent et je me dis "ah, je les ai vus sur scène ou croisés"... Stuck Mojo par exemple, je les vois pour la première fois au Canada en première partie de Machine Head, eux-mêmes vus une semaine avant en première partie de Slayer à Bruxelles. Stuck Mojo a pu venir à Dour et Riverside Festival et à chaque fois The Duke me réservait un super accueil. Il n'y a que la musique qui permette cela.



Plus de 20 ans après, il y a prescription, tu as une anecdote qui peut être enfin déclassifiée ?

Qu'une ??? Comme un catering saccagé à 4 heures du matin par mes amis lillois : Out, Unswabbed, Stéphane Buriez et Hervé Coquerel ? Une fin de festival et grosse déconne, je me retrouve tondu... Sinon, il y a aussi le stress lors de l'accueil de The Ramones, une demande de plus de 100 kg de glaçon était prévue dans leur rider. Et les moyens de l'époque ne permettaient pas de stocker cette quantité... Et là, cata ! Le manager exige de voir les 100 kg sinon pas de prestation... Finalement, dans l'urgence la quantité est trouvée et arrive un des membres, il prend deux glaçons qu'il glisse dans ses santiags, s'en va sur scène et restent 99,900 kg de glaçons en train de fondre durant son show.



Est-ce que je peux dire que tu as "changé de vie" ?

Je suis parti depuis 2016, vivre à Béziers. Une autre vie.



Quelle place occupe la musique désormais ?

J'en écoute beaucoup, tous les jours. Mais les orga, le lien avec les artistes me manquent.



Tu crois que le W-Fenec existera encore dans 25 ans ?

Oui, je l'espère. Cet esprit inégalable, l'ouverture musicale et cette force de dénicher les nouvelles tendances. J'espère dire à mes p'tits-enfants : « Tu vois, ce webzine, j'ai vieilli avec... »

Merci Rosa !

Oli