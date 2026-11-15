Corentin a publié une thèse intitulée "Hellfest : un pèlerinage pour metalheads", il a développé une expertise profonde sur le monde de la musique extrême, ainsi que de nombreuses actions qui font de lui un interlocuteur indispensable à ce mag' centré sur les festivals !

Corentin Charbonnier Le metal et son univers t'ont servi de sujet pour développer tes connaissances universitaires. Tu es aujourd'hui un professionnel de l'analyse et un acteur important de cette scène, entre autres. Peut-on dire que, de par ton travail, tu redonnes au metal ce que cette scène t'a apporté dans ta construction en tant que professionnel ?

Je ne me sens pas du tout acteur "important", mais un acteur qui veut faire vivre sa scène, comme vous, comme beaucoup. Je me sens impliqué et espère être impliquant en continuant à analyser cette scène qui me fascine, avec mes collègues universitaires, que cela soit avec le Hellfest Lab, le collectif CRAME et mon futur laboratoire de recherche. J'ai toujours eu une approche anthropologique, en me confrontant et en m'immergeant sur le terrain et je conserve cette volonté de faire avec et pour le terrain, même si je suis aujourd'hui parti pour des recherches en sciences de gestion et du management, avec un programme de recherche porté sur les transitions sociales et environnementales... surtout du metal, comme tu t'en doutes. Je n'aurais jamais fait de recherche sans le soutien des festivals Hellfest et Motocultor puis aussi le Metal Cultures, la Firemaster, What The Fest, l'Omega Sound, le Mena... et surtout sans les milliers de passionnés qui répondent à mes enquêtes, et les acteurs de notre écosystème à savoir les labels, le management, les artistes, les attachés de presse et les médias bien sûr... C'est grâce à ce réseau d'acteurs et de partenaires que l'on peut faire de la recherche, c'est donc normal de vouloir transmettre les résultats aux premiers intéressés et c'est dans cette philosophie que j'ai choisi d'éditer ma thèse pour la sortir le moins cher possible, mais également faire des conférences, des expositions comme celle de la Philharmonie il y a 2 ans, et celle de Rochefort prochainement qui sera gratuite en plus, où que cela soit d'ailleurs, car je m'inscris dans une volonté que la culture soit accessible. Ça fait partie de mes valeurs, de vouloir agir à mon niveau et je ne suis pas un cas isolé quand tu vois les médias et orgas qui se donnent...

Après, je ne sais pas si je redonne autant que le metal m'a apporté, car ça fait quelques décennies que le metal m'apporte dans le pro et le perso, dans mes pratiques, musicales, photographiques, radiophoniques, de recherche... on y rencontre des gens formidables, d'un don de soi unique, même si ce n'est pas idyllique ni parfait. Donc je continuerai à faire au mieux, en soutenant les initiatives qu'elles soient locales comme les jeunes de l'Artificial Waves ou le projet culturel global de la Firemaster jusqu'à internationales...



Pour que nos lecteurs puissent appréhender la richesse et tout l'intérêt de ton travail, peux-tu nous expliquer ce qu'est un docteur en anthropologie, ce que son regard apporte, et l'importance de tes travaux dans l'analyse du présent pour penser le futur ?

Je ne saurai te dire si je suis seulement anthropologue car aujourd'hui je prône l'interdisciplinarité à travers mes terrains, mes recherches et avec mes collègues. Les rencontres il y a quelques années avec Romain Gandia et Emilie Ruiz, qui sont devenus des amis et co-auteurs, m'ont amené à me positionner dans les sciences de gestion et du management. J'ai toujours cette fibre anthropologique de m'immerger totalement sur le terrain pour observer, expérimenter, analyser, me confronter à la réalité de ce terrain, avec une méthodologie, des méthodes, un cadre théorique... ce cadre théorique a beaucoup évolué et va continuer d'évoluer. À titre d'exemple, l'anthropologie me permet d'aborder le metal comme une culture et les sciences de gestion et du management me permettent de l'aborder comme une industrie culturelle et créative, constituée d'acteurs avec une organisation et une économie singulières. Cela n'est pas antinomique, mais bien complémentaire. Beaucoup de passionnés et de bénévoles ne consomment pas que la musique live, il y a aussi les vinyles, les vêtements, les produits dérivés, les marques liées à la culture metal, l'art... De ce fait, il y a des angles variés d'analyses, de la recherche pour encore toute une carrière, pour plusieurs et bien plus ! Ça a donné l'idée d'un collectif metal, le CRAME, qui va avancer... J'ai incorporé la photographie à ce travail anthropologique dès les années 2000, non pas en tant que photographe de concert, ce que je me suis passionné à faire, mais également comme recueil de temps passé, permettant de donner à analyser le public, les infrastructures, l'organisation de la scène.

Je dirai donc "atypique" pour le travail, avec un axe sur l'étude de cette scène via le prisme des festivaliers et des organisateurs avec mes collègues de sciences de gestion et du management (Émilie Ruiz, Romain Gandia, Magali Malherbe...), une autre approche plus socio et anthropo sur l'identité des metalheads et territoire avec mes collègues de sciences sociales (Thomas Sigaud, Lise Bodin), un axe sur la santé des musiciens (Céleste Rousseau), une partie valorisation visuelle (Lisa Brault, WeReal - Jérémy Jouaud et Gabriel Weyrand), un axe sur l'identité pensée et perçue et le rapport à l'authenticité en littérature (Indrani Turton) et bien sûr une énorme approche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) des festivals et accessibilité et handicap (Cindy Pajot et le Hellfest Lab), un projet EOCC avec Pascale Haag à l'EHESS en lien avec le climat et le metal, des projets de patrimonialisation (Joffrey Deriaud/Firemaster et un projet PRIMUS), on continue les valorisations de type expositions avec Milan Garcin, Christian Lamet et les Fortifem avec lesquels je travaille à nouveau sur une exposition cette fois-ci de Rochefort "Tout n'est pas Sombre", les documentaires avec Unscene... Et le tout en restant ouvert à de nombreuses autres perspectives de recherche et de valorisation bien sûr, c'est d'ailleurs ça qui est stimulant : étudier le metal ne doit pas se résumer à une seule discipline ou méthode, on co-construit de manière pluridisciplinaire, avec des acteurs, même si aujourd'hui je vis parfaitement bien ma transition vers les sciences de gestion et du management.

Mon doctorat a permis d'appréhender le Hellfest de ses origines à 2015, le lieu de pèlerinage où il fallait avoir entendu parler et faire partie de cette scène pour accéder à l'information puis y accéder, aujourd'hui, le Hellfest remplit toujours cette fonction mais il en a acquis une nouvelle, il est aussi la porte d'entrée pour découvrir le metal, c'est intéressant de voir cette cohabitation entre les publics que l'on abordait avec mes collègues Sigaud et Bodin lors du colloque de l'ISMMS l'an passé, surtout que nous avons cette chance de travailler avec le festival et ses équipes, nous menons nos enquêtes quantitatives et qualitatives. C'est avant tout un laboratoire d'analyse avec un pôle RSO innovant... en plus de toutes les innovations en deux décennies par les équipes. Les analyses menées sur le rapport au territoire (Ruiz/Gandia/Bodin/Sigaud) où se déroulent les festivals apportent des pistes pour le futur de ces derniers, tout comme l'importance de la prise en compte de la responsabilité sociétale des organisations (Ruiz/Pajot). Cela permet à la fois de faire un état des lieux de ce qui a été/est devenu et permet aussi de penser des orientations stratégiques pour le futur.

Cette année, je réalise également une recherche portée via le Metal Social Club avec de nombreux partenaires de la tech (Octo/Leboncoin/Believe), nous étudions le lien entre les fonctions dans des entreprises de la tech et la passion pour le metal, ce sujet, au delà d'être intéressant et stimulant, sera particulièrement utile pour les partenaires socioéconomiques, que cela soit pour la prise en compte de leurs salariés, de leur singularité...



Si tu ne devais retenir qu'un élément particulier dans ta façon de travailler ?

Si je devais vraiment, vraiment, retenir un aspect spécifique de mon approche, c'est que j'ai la chance d'avoir persévéré à analyser mes terrains avec mes partenaires. Je ne fais pas de la recherche pour faire un article "clickable" ou d'effet d'annonce : les terrains sur lesquels je travaille s'inscrivent dans la durée, nous construisons une relation de confiance avec les acteurs socioéconomiques, avec le Hellfest depuis 2006, avec le Motocultor depuis 2011, avec les prêteurs des expositions... C'est une chance incommensurable de pouvoir travailler avec ces terrains, avec un respect mutuel et des données qui nous confions ou que nous créons. À ce jour, je pense que nous manquons encore de temps pour tout traiter, et c'est une belle histoire qui s'écrit aussi en confiance avec nos collègues chercheurs et des artistes des équipes. C'est assez drôle de se dire, qu'au-delà de nos clivages théoriques, on s'est tous trouvés reliés par cette même passion, et ça donne lieu à des publications de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas. Avec le recul, j'ai la chance d'avoir fait ces rencontres et d'avoir pu mener tout ça et je commence à me demander comment faire tenir toutes les envies de poursuite dans la prochaine décennie.



Corentin Charbonnier On voit aujourd'hui que les festivals de musique traversent une crise larvée profonde, qui pourrait bien redéfinir complètement leurs modes de fonctionnement et les propositions actuellement faites aux festivaliers. Le rapport du Centre National de la Musique évoque une crise financière. Pour toi, quel est le tableau de la situation actuelle ?

Le metal, qui avait une économie spécifique avec les quelques grands noms qui en vivaient bien et la majorité qui restait un peu "underground", est devenu, un genre parmi tant d'autres. Bien que cela soit déjà le cas dans d'autres pays, la France a longtemps été perçue à la traîne sur sa représentation du metal et l'année 2024 a été une année "hors norme", avec un Hellfest toujours aussi sollicité et sold out, accueillant des personnes nouvelles au milieu des anciennes, un passage plus que remarqué aux JO de Gojira, une expo à la Philharmonie, ce qui restait inespéré en France il y a encore quelques années. D'un coup, le metal est sorti de ses carcans, devenant fréquentable, acceptable, du moins pour une part. On retrouve le metal dans des chaînes de magasin pour tout public, comme cela est déjà le cas depuis longtemps aux USA, le luxe continue de l'employer comme source d'inspiration, le cinéma aussi... Et tu vois le changement de paradigme dans le luxe où le metal n'est plus "hors norme", dans le cinéma qui est passé d'inspirant à films pour metalheads, aux jeux vidéos où tu as une section "pour fans de metal"... Bien qu'il soit impossible de fédérer toute la scène, ses acteurs et ses innombrables sous-genres, on a pu voir une attention portée à cette musique par des médias généralistes en plus des médias "metal". Il y a aussi une volonté de certains acteurs de rendre la culture metal "légitime", chacun a sa façon et avec parfois la recherche de soutien institutionnel, parfois non et surtout avec une forme d'acceptation différenciée par le public : veut-on ou non s'ouvrir ? Et je ne m'extraie pas de l'équation au regard des expositions et documentaires menés. Je suis acteur de cette scène et avec des valeurs et idées à défendre, mais avant tout cela questionne : est ce que cela ne va pas faire que certains styles seront légitimes pour le grand public, d'autres pas du tout... Et pour autant la réception culturelle n'est à ce jour pas beaucoup questionnée : si en Norvège la seconde vague du black metal est dans un musée d'état, à l'année, en France, ce n'est pas le cas, aux USA, la scène est sanctuarisée entre le Rock'n'Roll Hall of Fame, le Hard Rock Café... ce n'est pas le même rapport muséal. De ce fait, même si le metal est international, les distinctions persistent, il serait intéressant d'aller questionner les amis d'Arka'n Asrafokor du Togo ou Nawather de Tunisie qui va faire son premier Motocultor cette année... Les difficultés existent partout et sont différentes.

En France, on a assisté également à une mutation des fonctionnements et de la communication autour des évènements allant vers une forme de "normalisation" des pratiques : présence/omniprésence des réseaux sociaux, des créateurs de contenus qui couvrent le metal dont certains sont professionnalisés dans le metal et des passionnés dévoués alors que d'autres font du metal comme ils feront la pub d'une marque X ou Y la semaine suivante ou un festival généraliste. Sauf que les budgets alloués sont conséquents et les budgets comm' ne sont pas extensibles, cela a entraîné une baisse de la presse papier et de ses financements, il y a aussi l'arrivée de nouveaux formats, dont certains évoluent avec leur société et innovent... peut être qu'ils seront la piste pour l'avenir, à l'image de Hard Force qui revient en numérique et en format hybride, ceux qui résistent en webzine depuis des décennies, t'en es un bon exemple avec W-Fenec... : un format numérique que tu emmènes avec toi... à l'heure où certains veulent revenir en papier qui est complexe. Il ne faut pas oublier qu'on est sur l'économie de l'attention pour faire très rapide et sur des nouvelles pratiques de captation de l'attention des "consomm'acteurs" puisque ce terme que j'ai emprunté est la réalité du metal : nous sommes autant acteurs que consommateurs. Il n'est pas ici de raison de critiquer, mais de l'analyser. En parallèle, cette évolution impacte sur une scène qui, souvent précaire, peut "popper" via ces nouveaux médiums de communication et ces nouvelles techniques de commercialisation. Je prends l'exemple de la programmation, en dehors de structures professionnelles, nombreux sont ceux qui misent sur le nombre de followers ou abonnés sur Spotify parfois Deezer, vues Youtube, Insta, Tik Tok, FB. Sauf que cela ne fait pas la potentialité d'un groupe sur un territoire, rares sont les structures qui vérifient d'où viennent les auditeurs, ce qui ne correspond donc pas forcément à leur territoire, styles écoutés, et artistes programmés. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons réalisé de nombreuses enquêtes avec des festivals : avoir une connaissance fine et objectivée de leurs publics et liens au territoire, cela offre une objectivation des données et des faits, avec une méthodologie rigoureuse. Le métier de programmateur devient complexe... Il y a un aspect de professionnalisation qui n'existe que peu sur le metal, la professionnalisation se fait surtout par le bénévolat et l'expérience du bénévolat, parfois en passant dans une école de formation professionnelle telle que les Formations d'Issoudun qui permettent de se confronter au cadre législatif, apprendre des éléments essentiels à l'exercice de sa fonction, mais ce n'est pas la majorité. Si le modèle économique du metal se normalise, c'est aussi en se professionnalisant que cela va permettre de voir cette scène évoluer, et pour se professionnaliser, il faudra des cours avec des enseignants et des professionnels de terrain, pas juste une intervention ponctuelle sans connaître les particularités de cette scène. Après, je ne discrédite pas les festivals qui sont pour la plupart d'entre eux tenus par des bénévoles qui donnent leur temps, leur âme à faire de la culture sur leur territoire. En plus, ces derniers sont confrontés à des coûts devenus très importants : coûts de déplacement, comme nous les vivons tous, coûts de prod', coûts de comm'... Et à cela t'ajoutes des nouvelles offres "qui vont t'aider ou te donner les clés de la réussite" qui communiquent bien, mais dont les résultats ne sont à ce jour pas attestés dans les faits. Bref, le contexte est complexe, et les coûts de plateaux des groupes ont également beaucoup augmenté, avec une forme de spéculation boursière : ça ramène tant de personnes... est-ce que c'est comparable ? Ça c'est un vaste débat... et des pratiques liées à une économie de marché qui n'est pas si spécifique, de structures qui ont des salariés... en fait, tu retrouves souvent des bénévoles en bout de ligne, à l'orga, des groupes et des structures qui ont des charges, beaucoup de groupes bénévoles qui paieraient pour jouer... et même si certains le dénoncent, cette pratique existe encore avec des "degrés de pratiques" : vente ou non de merch', place ou non dans le tourbus... et on en passe. L'encadrement de ces pratiques n'est pas effectif à ce jour, puisque c'est encore tabou. Et le tout pèse généralement sur l'équipe d'organisation d'un festival et sur les groupes en développement. Car il n'y a pas de professionnalisation des artistes metal non plus, ni dans les métiers nécessaires, il n'y a pas de spécialisation metal... Et n'oublions pas que si les groupes français peuvent avoir des cachets "plus bas" pour avoir leur nombre d'heures requis et être intermittents, c'est une spécificité française, les coûts des groupes internationaux explosent car ils n'ont pas la même législation dans leurs pays respectifs et perçoivent la scène comme une économie. Je me rappelle de nombreux entretiens réalisés sur la perception de la musique : c'est un plaisir, c'est un travail, c'est une économie... Et bien oui, pour un groupe qui n'a pas d'assurance santé/chômage/intermittence, la perception d'une tournée est de facto avant tout économique, ce qui s'entend.

Maintenant, il faut aussi questionner le public. L'acte d'achat est devenu complexe, peut-être en raison de la place de la culture dans la société et des budgets que le public peut lui accorder, mais également en fonction de l'augmentation de l'offre. Les grands concerts remplissent encore car l'acte d'acheter le ticket est corrélé à d'autres facteurs comme la symbolique d'assister à un concert de X groupes, l'expérience festivalière proposée par le lieu d'accueil. Ok, en allant à Paris, la salle importe moins que la prog, mais les concerts locaux pâtissent du manque de structures, de l'envie de la SMAC locale de soutenir cette scène. Il y a 10 ans, le mémoire de Sam Mauree le démontrait bien, et si vous allez en festival, qu'est ce que vous voulez trouver sur place ? Par exemple, proposer des concerts acoustiques, des expositions, des conférences, on ne parle pas forcément de budgets exorbitants, mais qu'est-ce qui fait vivre une "bonne" expérience en festival ? Les concerts sont une chose, mais les à côtés pèsent dans la balance. Et on ne peut pas limiter les "à côté" à faire tourner le bar, même si c'est une activité perçue comme rentable pour la structure, il faut pouvoir proposer autre chose. Et quand on voit la quantité d'artistes graphiques, peintres, artisans, photographes... on a un champ des possibles qui est vaste... Et eux aussi sont des artistes et doivent être valorisés, même si on ne les voit pas... enfin, logiquement pas s'ils bossent bien et qu'ils ne justifient pas leur pratique pour être dans l'action... sur scène... Car c'est également un élément complexe à prendre en compte : tu as un public qui paie pour voir un spectacle et si tu vois plus la camera ou le photographe que l'artiste, l'expérience festivalière est entachée... Le festivalier reste entre guillemets pour reprendre une citation d'un célèbre directeur de festival "notre premier actionnaire".

Aujourd'hui, ça n'empêche pas certains groupes de faire 2 sold out dans un Stade de France avec des tarifs relativement hauts, et il suffit de voir la bataille pour les places pour Céline Dion encore récemment pour voir que ce n'est pas lié qu'au metal, les aspects uniques et symboliques justifient l'acte d'achat. À cela, il faut adjoindre l'écosystème des salles de concerts, principe de base du marketing mix : prix/produit/promotion/positionnement... Tant que les places se vendent, il n'y a pas de raison de baisser les prix. Certaines salles ont des valeurs et préservent des tarifs accessibles, d'autres ont des logiques de rentabilité subies ou souhaitées. D'un autre côté en festival, vu que les prix des groupes ne peuvent pas tous être assumés, cela nécessite de se rabattre sur ceux qui sont atteignables, et pour se "rassurer", il y a une sorte de mise sur les valeurs "sûres", que l'on voit souvent tourner un peu partout et de ce fait, les progs peuvent tendre à se ressembler et le consommateur se doit de choisir le lieu, entraînant que l'achat ne va plus être corrélé qu'à la programmation. Le Hellfest en est le parfait exemple. Ses tickets sont vendus sans la prog, l'expérience prime. Le Motocutor commence à avoir le même retour c'est à dire que vivre ce festival finistérien, dans ce territoire breton, est devenu un axe majeur de développement et l'affiche est diversifiée, il y a aussi des vrais aficionados du Motocultor . On voit les commentaires sur les jauges : on veut vivre un très grand fest, un fest "à taille humaine", qui est quand même très tributaire de ce que tu as vécu et d'où tu vis. L'adjectif "grand" n'est pas utilisé de la même façon si tu vis dans une mégalopole que si tu vis dans une zone rurale. D'autres festivals leur emboîtent le pas et ils ne font pas que du metal. Si on pense naturellement à des festivals électro comme Tomorrow Land, je pense à celui qui est à l'interstice dans sa programmation, le V'n'B Fest. Il y a les concerts, le spot, le territoire, la bière, évidemment, et une expérience.

Les futurs festivaliers doivent donc être captés en fonction de leurs profils. À un certain âge, le camping, c'est moins adapté, mais prendre la voiture, ce n'est pas la meilleure des idées, il faut voir aussi les attentes des publics en terme d'accès, de sécurité, d'encadrement, de service, ce n'est pas pour rien que l'on parle de servicisation dans les festivals... Il y a des attentes et des besoins.

Enfin, on pourrait questionner les modèles des festivals, entre indépendants et associatifs comme le Hellfest, le Motocultor , le Firemaster et presque tous dans le metal en France, et des structures aujourd'hui qui achètent ou investissement les festivals. Mais soyons honnête, le consommateur reste l'élément clef : Où va-t-il ? Qu'est-ce que ça engendre ? Consommer les productions d'un groupe, qu'est-ce que cela soutient : la salle ou le groupe ? Aller voir un groupe éloigné de tes convictions, qu'est-ce que cela implique en terme de symbolique et de légitimité ?

La crise financière est donc liée à des facteurs multiples, je ne me permettrai pas d'aborder les festivals hors metal, n'étant pas du tout expert, car il y a aussi des modèles économiques différents, et nous allons malheureusement vite voir l'évolution de la situation pour la scène metal, car si tu ne peux plus te payer les gros noms, est-ce que tu vas programmer plus de groupes émergents, ce qui favorise l'arrivée d'une nouvelle scène, mais peut sembler plus risqué ? Est-ce que la jauge sera un facteur ? Car on voit que les festivals qui sont les mieux cités sont les rassemblements intermédiaires, c'est à dire entre 3 et 25000 personnes, est ce que ce sera le modèle à l'avenir ?

Et puis, il y a des groupes aussi, avec des convictions et des valeurs, cela va peut être faire bouger les lignes. J'ai un profond respect pour Landmvrks qui travaille avec son territoire, tout comme les Cavalera et les Duplantier qui travaillent en famille avec un attachement à leur territoire. Il y a des groupes engagés avec des enjeux de lutte qui ne vont peut être pas fédérer l'ensemble des sous-genres ou de la population, et donc peut être pas la scène, donc potentiellement moins rentables pour une orga, mais qui porteront des valeurs et des idées dans les festivals où ils se produiront. À travers ses multiples facteurs, il convient aussi de questionner les volontés des organisateurs : pourquoi faire un festival et comment le rendre attractif ?



Corentin Charbonnier Quelles sont les propositions, les orientations d'avenir, qui semblent les plus pertinentes pour garantir un avenir à la musique live ?

Je ne suis ni devin, ni apte à garantir quoi que ce soit... mais il faut s'appuyer sur l'existant et continuer d'observer. Ça va compléter ta précédente question. Je prêche pour ma paroisse, mais surtout parce que j'en ai la plus intime conviction, connaître son public et son territoire est une priorité absolue. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu ne fais pas sens avec ton public ciblé et les habitants et structures de ton territoire, cela complexifie la tâche. Et ce n'est pas les trois questions liées à l'achat de ton pass qui permet de connaître un public malheureusement, sans méthode...

On voit la galère des festivals qui n'ont pas de préventes, et qui communiquent dessus, cela pose de nombreuses questions : que proposes-tu à ton festivalier ? Est-ce qu'expliquer que tu vas te prendre un four pire que le bingo dans la fête du coin va faire venir des festivaliers ? J'entends parler de "communauté" autour des festivals, oui enfin, c'est valable pour le Hellfest, le Motocultor et quelques autres, mais il faut aussi voir le principal motif de venue qui est la prog... Tu peux tenter la guerre d'ego ou la compèt' de selfies... pas sûr du tout qu'il y ait une communauté au sens anthropologique... Donc peut être que la prog' ne répond pas aux attentes. Et, à force de répéter que c'est la catastrophe, est ce que les acteurs économiques ne vont pas te demander de payer 70% au lieu de 30 ou 50% d'acompte à l'avenir ? Est-ce que le public ne va pas se lasser ou attendre encore plus la dernière minute pour être sûr d'être remboursé en cas d'annulation ? J'observe ces difficultés en questionnant vraiment comment l'avenir, pour les orgas, pour les professionnels et les acteurs économiques et pour les festivaliers, où parfois il y a une forme de culpabilisation. Ce qui est sûr, c'est que cette tension va amener à des solutions de plus en plus radicales, potentiellement une nouvelle augmentation pour pallier les festivals qui vont annuler, une reconfiguration des acteurs économiques a minima qui sera liée à la reconfiguration de la consommation des passionnés, des assurances ou coûts annexes... Car un festival, c'est aussi des entreprises, des intermittents, des salariés directs et indirects, qui ont besoin de ces activités pour vivre... Et les festivaliers, qui sont souvent de plus en plus vieillissants, ont également d'autres préoccupations dans une société comme la nôtre tels que la famille et les enfants, le prix du diesel... ou du gazole (rires).



Il faudrait innover ?

La question de l'innovation est importante. Proposer toujours la même recette à tendance à lasser dans une société où les individus sont sursollicités. Il y a un juste milieu à trouver entre rassurer son public ou s'assurer un public avec un artiste qui correspond aux attendus, et proposer des groupes que tu ne penserais pas voir en tant que festivalier. Les programmateurs du Hellfest et du Motocultor font un super travail à ce sujet depuis quelques années. Bien sûr, leur économie est plus stable que les petits événements, mais il y a une prise en compte de la diversité des genres qui est observable : Wargasm à leurs débuts, Arka'n Asrafokor, Les Batards du Roi cette année à la Purple, Nawather au Motocultor ... Bien sûr, quand tu es sur une plus petite jauge, il faut oser proposer quelque chose de neuf avec une plus petite part dans la prog'. C'est ce qu'à fait l'Omega Sound l'an passé avec Arka'n Asrafokor et Kamala et ce qu'ils réitèrent cette année avec Karen Dio, Mimi Barks, Ice Chemicals...

Le metal a souvent soutenu les changements sociaux comme Lofofora, dès les années 90 en France. Désolé Reuno, je sais que tu n'es parfois pas fan que je dise que Lofo, c'est du metal... ou bien RATM , Suicidal Tendencies par ailleurs... Devenir plus inclusif dans le metal est aussi un axe de développement, la présence des femmes dans l'écosystème metal est massif aujourd'hui, dans le public comme sur scène : plus de 40% du public au Motocultor l'an passé... on est loin de ce qui était "raconté" il y a 20 ans. Et on est loin des médias généralistes qui te dressent un portrait noir sur la peur des femmes de venir en festival, ou que les festivals metal sont pleins de gens nauséabonds. Mais bon, ce n'est pas parce que nous parlons d'enquêtes que nous parlons de méthodes rigoureuses, ni même de méthodes. Et sur scène, ça stagne encore pas mal, il n'y a pas que les frontwomen... à tous les postes sur scène et en dehors, la diversité de genre est importante. En étant plus inclusif, le metal se porterait certainement mieux, on le voit, avoir des valeurs permet un engagement. Si l'écologie le permet, avec le soutien emblématique de Gojira, Savage Lands, Heaven Shall Burn, Architects dans des causes incontestablement nécessaires, l'écologie jouit généralement d'une acceptation sociale. Donc il faut continuer, mais ce n'est pas la seule bataille que la scène metal peut mener. L'asso "Les poulettes" se bat depuis plusieurs années pour faire des sacs pour les femmes dans le besoin, la Iggy Foundation à Phoenix, portée par Max et Gloria Cavalera, se bat pour les familles dont les enfants naissent diabétiques, le Mena qui fait bouger la Tunisie... Il y a des beaux projets, impossibles de tous les citer, assez peu valorisés et médiatisés et pourtant ils sont importants pour démontrer des engagements de la scène. Alors oui, comme certains artistes le disaient dans les années 2000 aux USA, prendre parti c'est perdre une partie du public et de ses revenus, mais en même temps, le metal ne plaira jamais à tout le monde, ça me rappelle cette citation de Dikkenek : « Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. » Quelque part, même si le metal est devenu une culture à part entière, la variable économique est présente... et bien sûr, cela dépend de quelles valeurs sont défendues, je ne suis pas sûr que le metal doivent devenir plus clivant par exemple.... Tant pis si l'on fâche certains acteurs quand on agit pour une "noble" cause, le metal porte des enjeux qui méritent d'être entendus, cela changera aussi de la médiatisation du metal qui est souvent liée à la programmation entachée par un groupe peu défendable/indéfendable, au choix, ou pour un fait divers d'un groupe de personne restreint, ce qui est loin d'être représentatif de l'ensemble de la scène, de ses acteurs et de ses passionnés.

Cela rejoint aussi l'éducation à la culture, qui est un axe valorisé par les institutions et qui n'est pas souvent fait. Il faut se confronter à ce qui existe pour découvrir et développer ses connaissances et compétences, cela évitera de rester sur les représentations de la scène, d'un groupe, d'un sous-genre... Mais quand on parle d'éducation à la culture, il faut une programmation des intervenants, un projet, un sujet, et une planification. Tout le monde n'est pas enseignant et peut se targuer d'intervenir devant n'importe quel public... ce qui n'est pas un élément rassurant par ailleurs, puisque cela sous-entend que l'on doit, pour les orgas et programmateurs, s'entourer de spécialistes et non d'opportunistes.



Il faut donc mieux communiquer ?

La communication est un point essentiel, si tu apprends quelque chose avec l'anthropologie, c'est la démarche d'interculturalité : observer et interagir avec les acteurs de différents territoires, échanger sur les pratiques, co-construire et apprendre, pour comprendre et enfin agir. Si tu le fais avec l'envie de faire vivre la scène, de permettre à la culture de continuer d'exister dans des lieux qui n'étaient pas initialement identifiés pour au préalable, c'est bien entendu un plus. C'est ce que je pratique en tout cas depuis des années, sans faire adhérer qui que ce soit, à savoir d'essayer de comprendre ce qui se joue avec, d'une part, les enjeux des structures, les envies des publics et faire vivre la scène, avec des acteurs et un collectif de chercheurs. Car encore une fois, on ira plus loin dans la réflexion et les projets à plusieurs que seul, en s'ouvrant sur les pratiques, plutôt qu'en la scindant, plutôt qu'en faisant contre ceux qui font, dans cette culture qui nous lie et cette dévotion que l'on a envers cette scène, même si nous sommes dans l'interaction humaine et qu'il y aura toujours des egos. Le metal n'est pas et ne pourra jamais appartenir à quelqu'un ou une structure, c'est une galaxie de genres et avant tout d'individus, avec des liens plus ou moins forts, plus ou moins éloignés les uns des autres avec des valeurs et des idées qui différent et qui co-existent parfois entre eux lors des festivals, parfois dans des microcosmes plus spécifiques le reste de l'année. À mon sens, les projets que je mène ne sont et seront jamais parfaits, mais je les mène et essaye d'y intégrer les personnes de bonne volonté. Les expos sont faites pour le public metal ou non et les artistes, avant tout. Faire un projet culturel n'a de sens que pour l'émotion qu'il procure et l'envie de le partager. Il faut savoir rester humble et en même temps être réaliste, faire de la culture, c'est magnifique. Ne pas en vivre n'est pas forcément un échec, être à l'équilibre est déjà une belle réussite. Tous les organisateurs bénévoles et leurs bénévoles sont à applaudir : ils ont choisi de faire, et pour ceux qui arrivent à se salarier (enfin), bravo !

Et puis, je terminerai en rappelant que les apports de la RSO sont primordiaux aujourd'hui. Un évènement n'est jamais 100% écolo, nous polluons en allant faire d'autres choses, mais l'important est de continuer à se questionner ce que l'on peut améliorer, tout comme l'inclusion, la réduction des déchets et des violences (VHSS). Quelques pistes de réflexion pour finir : Est-ce que l'intérêt c'est aujourd'hui de vouloir être nombreux pour montrer que l'on est "fort", une sorte de pensée populationniste liées aux stratégies de développement des festivals ? Où est-ce que l'événementiel qui implique le territoire avec des jauges raisonnables n'est pas aussi une réussite sociétale à l'image de ce que propose très intelligemment What The Fest à Montpellier ? Plus globalement, se poser des questions et partager, n'est ce pas intrinsèque à faire culture ? Continuons de supporter les initiatives locales comme l'on peut.



Tu évoquais déjà l'évolution des moyens de communications en lien avec les nouvelles technologies en 2015 dans ta thèse, on constate qu'il y a eu des changements profonds à ce niveau là. Personnellement, je pense que la nouvelle communication propose quelque chose de différent et de complémentaire aux médias classiques. Cependant, on voit un glissement qui tend à pousser un certains nombres d'acteurs traditionnels vers la sortie. Quel bilan fais tu de ton côté sur l'explosion des réseaux sociaux, des créateurs de contenus et des influenceurs, ainsi que de leur place dans le monde de la communication des festivals ?

La société change, les pratiques de consommation aussi et de facto celles des médias également. La thèse a 10 ans, effectivement, tout a évolué, et vite. Pour l'instant, il me semble difficile d'affirmer ce ce qui va se passer. Il reste quelques beaux médias papiers, d'excellents webzines et médias numériques... mais on voit qu'il y a une porosité des acteurs. Sur le web, beaucoup de médias de type webzine existent et disparaissent depuis deux décennies, parfois parce que les acteurs n'ont plus le temps, parfois parce qu'il y a d'autres priorités, mais également parce que fidéliser autant de bénévoles qui donnent de leur temps n'est pas toujours simple, ça reste un contrat social. En parallèle, tu as beaucoup de "créateurs de contenus" qui émergent depuis l'époque de Youtube, même si ce n'est pas le même format. Ce qui est questionnant, c'est que quand tu ouvres un magazine ou un webzine, tu trouves un article et des photos signées... Chez les photographes par exemple, Nidhal Marzouk, Nicko Guihal, Tetralens, Eric Canto, Stéphane Birlouez, Lisa Brault... et même lors des publications des groupes... enfin logiquement. C'est la même pour les artistes graphiques et les rédacteurs... tu signes ton article. Et tu connais ces personnes par leur travail, pas forcément par leur tête. Aujourd'hui avec les réseaux, tout passe par la mise en scène de soi et de sa vie numérique souvent subjuguée... Le produit vendu ou la proposition faite, passe par l'image de soi, et le contenu est adapté à la demande, court, parfois sans source, et parfois sans contenu de fond car il faut aussi animer pour ne pas disparaître. Je ne sais pas qui je vais décevoir en écrivant ça, mais ce n'est pas la même logique de faire vivre son art et sa création, qu'elle soit littéraire ou artistique, que de miser en premier lieu sur son image. Au delà les mécanismes de dopamine engendrés, et des risques d'addiction, domaine sur lequel le Professeur Laurent Karila sera bien plus expert que moi, ce besoin de validation sociale est déjà questionnant, pour aujourd'hui comme pour l'avenir. Car, bon, ton espérance de vie sur les réseaux n'est pas la même, ta façon de devoir créer un contenu régulier, voire omniprésent non plus, et si tu veux être présent, de facto tu n'as pas le même temps à créer ton contenu ni à le réfléchir, et tu n'abordes pas les mêmes sujets, ni avec la même profondeur... Nous ne sommes donc pas sur les mêmes propositions, ni sur les mêmes attentes chez les récepteurs de l'information. Quand tu ouvres un webzine, un magazine, un journal, tu n'y es pas là pour deux secondes clé en main, tu prévois un temps, il y a une forme d'engagement qui n'est pas la même quand tu allumes Instagram ou TikTok, zapper n'est pas plus complexe qu'un coup de pouce ! Pour autant, il faut voir que ce n'est pas la même chose, ni le même métier, mais qu'il y a une audience pour.

Corentin Charbonnier Ce qui n'est pas perceptible et ce qui n'est pas identifiable / calculable avec des vrais données objectivées, c'est l'effet : est-ce que les influenceurs jouent un rôle sur les taux de remplissage de concert ou autre ? Clairement, pour faire de l'annonce telle la télé à son époque, cela fonctionne. Pour autant, telle la télé, tu paies souvent ton encart publicitaire ou ta promotion... Pour avoir réalisé plusieurs enquêtes, on me répond souvent, s'ils ont un code promo, on voit l'effet. Certes, mais est-ce que tu l'as eu car tu es un follower du créateur, ou est-ce que tu l'as topé sur un site de code, tu l'as reçu par un autre biais... là l'information et l'utilisation ne permettent pas de retracer l'engagement ni de l'avérer. Les formats courts répondent à l'économie de l'attention, mais ils ne répondent pas à ceux qui veulent développer leur culture metal, et historiquement le metal n'est pas qu'une façade, mais peut-être seront ils aussi la porte d'entrée dans le metal ? Maintenant, il n'y a pas de données chiffrées, et lors de plusieurs observations de concerts et en festival, on découvre des personnes qui sont en stress car ils doivent faire une vidéo avec un artiste qu'ils ne connaissent pas du tout, ils filment un concert sans savoir si le groupe est important... j'ai un exemple avec Exodus... marquant ... et ainsi de suite. Car s'ils sont rémunérés, ce qui doit être indiqué, tout comme les rémunérations indirectes, c'est à dire les cadeaux doivent être indiqués, et là, tu peux être sûr que ce n'est pas le cas dans la grande majorité des cas, car le cadre juridique n'est pas connu de tous, et il y a surtout un intérêt à ne pas les connaître et à ne pas l'indiquer pour les consommateurs. Le hashtag "merci machin", bah non, ce sont des avantages en nature... Ton coffret vert à bougies avec au milieu un LP : déclaration BIC !

Le problème est la porosité des termes employés aujourd'hui : influenceurs ? Créateurs de contenus ? Journalistes ? ... Oui, on le lit parfois ! Pourtant, nous sommes beaucoup d'individus à avoir appartenu à un média plus traditionnel et on se nommait "journalistes bénévoles" car nous étions conscients de ne pas avoir le statut de journaliste, qui est un métier encadré. On ira compter et rencontrer la vingtaine de journalistes sur les grands fests qui ont leur carte de presse... Bien sûr, être journaliste amateur n'est pas du tout discréditant ou discrédité : nous faisons vivre la scène depuis l'époque des "fanzines" par envie de partager leur passion. Aujourd'hui, on a donc cette porosité de statut, que l'on retrouve aussi à d'autres endroits comme chez les photographes par exemple. Il ne suffit pas de prendre un SIRET pour être "réellement photographe" : quelle expérience? quelle formation ?, quelles productions artistiques autres que sur les réseaux ?, quel processus dans ton expo ? y a-t'il une idée ou une mise en avant de soi ? quel but et proposition ? Il n'est pas question de critiquer les autodidactes, car nous avons des artistes aussi bien dans la musique que le graphisme qui sont divins, mais il convient de se questionner sur le statut que l'on se donne et pourquoi nous avons besoin d'un statut et surtout de questionner sur quoi il repose. On est beaucoup sur une époque de "je suis" plus que "je fais" ou "j'ai fait". Quand on a fait l'expo avec Milan, un jour, on a rencontré à la Philharmonie quelqu'un qui a exprimé devant toute l'équipe être le "Monsieur Metal" qui connaissait tout... je cherche encore ce qui peut justifier ce titre... Alors oui, on a vu des mutations d'influenceurs, de créateurs à "média", sauf que leur économie n'est pas celle d'un média, ni le contenu. Il y a des agents pour les influenceurs, prêt à développer des économies plus que de managers de groupes pour développer la scène... On a vu des personnes qui se disent photographes faire de très belles photo instagrammables qui, si tu regardes de plus près, ne sont pas vraiment super quali... Cela questionne. Et peut-être que la réception du public est à prendre en compte, si l'assemblage de 3/4 photos pas nickel capte l'attention du public suffit, et des filtres pour faire comme sur une pellicule de 1965, alors il faut comprendre que certains le fassent. Ce sera jamais exposé en grand format, mais peut être que ça finira comme du street art ? Va savoir... et pareil pour les formats courts avec un contenu peu construit... En attendant, ça scinde le milieu, entre ceux qui ont fait leurs "classes", ont bossé pour en arriver là, ceux qui débarquent et dont l'économie suit par ailleurs, tu reçois presque plus rien si tu es en presse, alors qu'il y a 20 ans, tu recevais des trucs fous pour faire la promo, et pendant ce temps les "nouveaux arrivants" reçoivent des petits packaging par des boîtes intermédiaires... On a vu des sorties d'album misant que sur des personnes hors milieu ou arrivées depuis 1 an, on en a qui pense qu'ils vont écrire des livres en se prenant comme experts ou encore des documentaires, comme si c'était facile... Mais tu sais, c'est plus large et symptomatique que ça. De nombreux chercheurs font aujourd'hui des autobiographies, reposant sur leurs vies, leurs œuvres, alors que nous avons encore tant à faire et à produire dans les recherches... Ce besoin d'exister pour et par soi n'est pas nouveau, mais il est devenu exponentiel avec les réseaux sociaux. Mais vu que c'est une mode, une "trend", et que le système sature, la question n'est pas tellement l'existence, mais ce qu'il en restera. Sur Youtube, tu avais pas mal de créateurs de contenus longs, et tu vois Nota Bene est toujours là à proposer des formats longs et, en même temps, il intervient avec d'autres médiums. Il a pris son temps de construire des choses et de faire les choses bien et en profondeur... Ce qui est difficilement palpable aujourd'hui, c'est de se croire légitime partout en si peu de temps qui m'alerte.

Pour moi, la responsabilité de la place qu'on leur donne, c'est à la fois les consommateurs, et les organisateurs : est ce que nous avons besoin de consommer cela ? Et est-ce que les organisateurs ont besoin de ça ? Et là, tu rentres dans la logique : l'oeuf, la poule, la poule, l'oeuf... t'as des gens qui débarquent pour aller en fest, t'as des fest qui les appelle pour grossir leur comm', seul le consommateur fera bouger les lignes. C'est comme quand j'entends les critiques sur certains animateurs TV, oui je suis d'accord que c'est dangereux et qu'ils sont puants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 millions de personnes qui regardent... La c'est pareil, tant que t'as des gens qui les "follow", t'auras des festials pour compter dessus. Mais si ton public a plus de 35 ans, comme c'est souvent le cas, tu remarques que les influenceurs ne sont là que pour une chose, qui est d'attirer un nouveau public ou un public plus jeune... Mais comme le disait J. Dujardin dans 99F : « Quand à force d'économie, vous réussirez à vous payer la voiture de vos rêves, je l'aurai déjà démodée. » Là, on mise sur des personnes qui ne parleront pas aux prochaines générations vu l'hyper-sollicitation des jeunes d'aujourd'hui et les "effets de mode shein consommables".

Enfin, dernier point, mais c'est mon côté engagé dans des pôles RSO : on essaie de limiter la pollution dans nos fests... nos lieux de culture... mais ces créations sont un crime pour la planète. Ça pollue à mort, surtout que l'on voit l'IA pour les sous-titres qui ne sait pas écrire metal sans mettre un accent, dans les "modifs des vidéos"... ll faudrait aussi avoir une pensée globale sur notre pollution numérique car un magazine numérique, allez, c'est 30 Mo, moins qu'une vidéo ou du papier, et ça se recycle sauf si tu collectionnes... Est-ce qu'en tant que festival ou organisateur, nous n'avons pas aussi un rôle sur le nombre d'invités qui génèrent des contenus numériquement polluants ? Bien sûr, ils sont invités, mais c'est aussi de notre responsabilité de savoir que nous créons de la pollution indirecte et un partage de photo ne prend pas la même place que la vidéo, de sa création à la diffusion. Même nous personnellement, nous avons à trouver un équilibre entre notre exposition et notre consommation de ressources sur les réseaux.



Penses tu que les médias traditionnels vont réussir à survivre à ces changements ? Quelle place les médias traditionnels peuvent-ils occuper dans un monde qui devient saturé par une information qui semblent n'être devenue qu'un simple objet de consommation ? Je pense notamment à TikTok qui, à l'utilisation, n'est finalement qu'une coupure pub perpétuelle...

On a grandi avec de la pub dans les films (Apple/Windows/Nokia...), de la pub dans les jeux vidéos (Coca Cola dans FF9), et nous avons quand même consommé, un peu en imitant, en nous distinguant... Il y a plus de pubs sur les RS que nous n'avons jamais consommé, mais ce sera pareil, imitation, distinction... et peut-être un peu d'innovation... L'économie des RS est intéressante, il faut analyser le phénomène car les médias traditionnels ne reposaient pas que sur des multinationales souvent étrangères. Il y avait un écosystème connecté d'acteurs, et aujourd'hui malgré la facilité d'accès à l'information, la connexion entre les acteurs est différente : est-ce que les nouveaux médias connaissent les codes et les fonctions de l'écosystème, les attachés de presse, les bookers, les labels ? L'an passé, un nouvel arrivant à lunettes dignes de Philippe Manoeuvre m'a expliqué comment faire un festival en deux minutes car il connaissait tout... au delà du toupet dont il faut être capable de faire preuve, et de l'assurance, c'est comique... Moi j'ai pensé à Wayne's World 2, mais il n'avait pas la réf... comment tu bookes un groupe ? Tu l'appelles et il viendra. Mais c'est bien sûr... Donc on a tellement fait croire qu'on pouvait tout faire, qu'on se sent capable de tout faire, sans apprendre, c'est singulier... À côté, tu as aussi des médias qui résistent, mais qui ont gardé la vibe 80's, ça va être complexe car ton public a vieilli, il se raréfie... Désolé tous, mais si nos mythes fondateurs disparaissent, il y a aussi certains de nos congénères qui ont passé l'arme à gauche...

Il y a surement un juste milieu à trouver, entre nouvelles pratiques et anciennes, les faire évoluer en apprenant les uns des autres, comme confier la partie numérique à des personnes qui maîtrisent les "nouveaux codes", mais intégrées à des équipes qui connaissent "historiquement le fonctionnement". Déjà parce que dans le metal, il y a des passionnés qui connaissent tellement l'histoire des groupes et de la scène que nous avons beaucoup à apprendre d'eux et parce qu'il est nécessaire qu'il y ait une transmission. Nous avons la chance de pouvoir encore patrimonialiser tout ce qui existe... Quand j'ai fait ma thèse, et même encore lors de l'expo à la Philharmonie, on se rend vite compte qu'il n'y a pas qu'une histoire du metal, mais plusieurs et qu'il faut croiser... Aujourd'hui, il me semble nécessaire de conserver les écrits, de faire de la recherche sur le metal, de penser l'avenir, car nous risquons d'avoir nous aussi de la ré-écriture historique, d'oublier des éléments symboliquement marquants : un concert d'anthologie ou une prise de parole en faveur d'une population, tout comme ne pas oublier les dérives de certains... La consommation de formats extrêmement courts risque d'entraîner un déficit de connaissances chez les passionnés, contrairement aux générations précédentes qui se replongeaient dans les prémices des années 1960 jusqu'au début des 90... Chat GPT et consorts ne va pas nous remplacer les recherches historiques, journalistiques... et ne va que montrer un résultat en cachant la forêt...



Corentin Charbonnier On manque de sources fiables pour documenter cette scène ?

Pour moi, il y a quelques très beaux livres en France, comme à l'étranger, sur la scène metal, mais il manque beaucoup d'écrits qualitatifs sur le metal, des biographies de groupes faites avec les groupes et pas sur l'interprétation et le ressenti à posteriori de datas froides journalistiques : "Moi fan, j'ai écrit sur"... Il y a un manque de rigueur qui se lie à cette "selfisisation" de la société : se représenter prévaut sur le contenu... De ce fait, ceux qui veulent de l'information iront encore lire les médias, les webzines, iront creuser et ne se contenteront pas de playlist éditées par des multinationales, auront un comportement d'achats pour soutenir la scène locale. Mais pour ça, il faut que la lecture reste une priorité dans nos institutions, pour construire un esprit critique, et là, je prêche pour mes collègues de sociologie, même si aujourd'hui faire réfléchir te permet d'être assimilé à "moche, mal coiffé et aigri"... Il faut aussi garder un certain "niveau" d'analyse, ce qui permettra de garder une relation de confiance entre les médias et les lecteurs, derrière le terme "média", il y a quand même une diversité de médiums de qualité plus que disparate, c'est un peu à l'image de la presse généraliste d'aujourd'hui, même si, du fait d'une économie plus précaire pour le metal, nous ne sommes pas tous contrôlés par des milliardaires. Mais on a aussi les mêmes travers : certains médias, de peur de perdre leur audience où leurs accès, ne font plus un travail de terrain et font tout pour avoir une position dominante dans un festival, auprès d'un groupe, d'un label... Chacun ses choix, nous avons présenté des groupes à l'histoire controversée lors de l'expo à la Philharmonie car ils font partie de l'histoire de cette scène et nous ne pouvions cacher les "zones sombres". Sur la nouvelle expo, plus petite et restreinte, au regard du sujet, les groupes controversés ont été mis à l'écart... Si le discours ne le justifie pas, je ne vois pas l'intérêt de mettre en lumière certains groupes... pour autant, je rêverais d'avoir plus de places pour mettre en lumière plus de groupes que j'adore et qui feraient sens.

Libre à chacun de savoir ce qu'il consomme et ce qu'il produit. Pour moi, la presse a encore la chance d'être libre en France, cela devrait être aussi la source d'une diversité des opinions et pas d'un échelonnage d'albums notés ⅘ ou 8/10 et de concerts "tellement bien, vu qu'on était invités". Et de l'autre côté, nous avons aussi un effet nouveau : non seulement le metal ne s'est pas fédéré et continue d'être soumis à ses représentations, mais en plus, nous observons depuis quelques années des articles qui tirent à boulet rouge sur la scène metal, venant de médias généralistes. Si certains articles permettent de faire avancer le débat sur certains points, un bon nombre sont accusateurs avec une absence de recherches et preuves.... De ce fait, le metal, en ne prenant pas toujours position, offre la possibilité à ceux qui sont extérieurs à l'écosystème de prêcher la bonne parole et discrédite l'ensemble des passionnés. Et dans cette scène metal, nous observons aussi des réactions nouvelles, d'acceptation de positions radicales, qui étaient moins affichées il y a encore dix ans... Il suffit de voir certains commentaires où il y a souvent plus de "rageux" que de personnes qui "amènent à réfléchir ou à construire". Mais après tout, il ne faut pas oublier que nous sommes avant d'être des metalheads, tous membres d'une société...



Comment tu vois l'avenir ?

Si je devais faire un point rapide, je dirais que pour les médias radiophoniques et audios, les nouveaux supports sont existants, il y a des radios qui ont bien pris le pli du numérique, comme Nova. Pour les médias textuels, il y a certainement des choses à faire, des zones d'innovation. Pour les réseaux sociaux et autres innovations numériques, il faudra compter avec et ne pas se battre contre, cela ne sert à rien... Les labels ont perdu contre le tape trading, la gravure de CD, Napster, Emule, le torrent, mais où le système économique a super bien fonctionné : c'est de rendre l'abonnement pour une plateforme audio plus simple que de pirater un album... Même si les groupes ne s'y retrouvent pas... À nous de composer avec. L'éducation à la culture et à la lecture reculant, l'écrit semble de plus en plus délaissé... Et enfin, nos associations ont le mérite d'exister, ce qui permet une gouvernance intéressante et prônant le débat, les projets communs, nos médias peuvent être associatifs et donc se construire avec des valeurs engagées.

Si le metal est aujourd'hui sous le feu des projecteurs, rien n'atteste qu'il deviendra une musique comme les autres. Les influences hip hop et électro de ce qui est attribué comme du "modern metal" ne fera peut être pas sens dans 10 ans et peut être qu'une partie de cette scène se diluera dans des styles plus généralistes, alors que d'autres persévèreront et créeront les nouvelles identités metal où se recentreront vers des styles plus extrêmes qui resteront hors des radars : black metal, grindcore, brutal death...

Merci Corentin !

Photos : Nolive