Le Hellfest est déjà un marathon, mais quand on aime, on ne compte pas ! Alors, on s'est lancé dans l'aventure du "Off" organisé par le Leclerc de Clisson. Le "Off" est devenu une partie intégrante du Hellfest, à tel point que l'organisation du festival lui a attribué une nouvelle appellation : Hellfest Le Off by Leclerc Clisson.

Something animal Hellfest Le Off by Leclerc Clisson 2025 Joel Bats Hellfest Le Off by Leclerc Clisson 2025 M&O Office Agency nous a proposé une belle programmation et les festivaliers ont, une fois de plus, répondu présent. D'ailleurs, certains ne viennent à Clisson que pour le "Off" et découvrir cette scène où l'on peut dénicher de petites pépites qui ne manqueront pas d'intégrer la programmation du fest internationalement reconnu dans les années à venir. La programmation est dense : 35 groupes sur deux jours ! Et parmi ces groupes, certains sont sortis du lot.



D'abord Joël Bats, le groupe de HxC originaire de Saint-Nazaire, qui nous a délivré un set énergique et remuant qui a enthousiasmé l'assemblée. On notera la participation des membres de LocoMuerte qui sont montés sur scène pour un feat du plus bel effet. On a aussi beaucoup aimé Red Gordon qui développe un crossover solide et cohérent, mêlant nu-metal et metalcore. Une belle découverte. On remarque un regain pour le nu-metal de la part des jeunes générations et le plus bel exemple de cette édition, c'est le set de Turndown. Un moment fun et rafraîchissant en totale communion avec son auditoire.



Death Structure, Atlas Asher et March of Scylla confirment qu'il faudra compter sur eux à l'avenir dans la scène metal française. Le Hellfest Le Off by Leclerc Clisson a une fois de plus assuré le show et nul doute qu'il est devenu un incontournable de la semaine clissonnaise. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors d'une précédente édition, la direction nationale de E.Leclerc a pensé que la page Facebook du Leclerc de Clisson avait été piratée tellement le nombre de vues avait explosé. En fait, il ne s'agissait que des retombées suite à un article d'un grand média US.

On ne peut que remercier toutes les équipes du Leclerc Clisson, qui ont mis les petits plats dans les grands, et Alex Saba de M&O pour cette programmation aux petits oignons, avec en maître de cérémonie Harold Barbe qui a animé ces deux jours de festival sous une chaleur d'enfer.

Photos : Nolive