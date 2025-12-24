Le Hellfest s'est imposé depuis longtemps comme le plus grand festival de musiques extrêmes en France, et comme l'un des plus emblématiques au monde. L'événement est devenu bien plus qu'un simple rassemblement musical : c'est une véritable institution, presque un pèlerinage. Pour de nombreux fans, c'est un rendez-vous sacré qu'on ne manquerait pour rien au monde, peu importe le prix ou la programmation. Le Hellfest, c'est aussi une communauté fidèle, parfois intransigeante, prête à défendre bec et ongles ses icônes contre toute critique extérieure.

Hellfest 2025 Pourtant, derrière l'engouement et la passion, les organisateurs - comme ceux d'autres grands festivals de metal - commencent à s'interroger sur l'avenir des musiques extrêmes. Une réalité s'impose : les têtes d'affiche vieillissent. Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest, entre autres, sont désormais rattrapés par le poids des années. Et cette transformation touche aussi le public. L'âge moyen des festivaliers, qui était de 26 ans en 2011, dépasse aujourd'hui les 39 ans. Les fans de toujours, comme les artistes qu'ils vénèrent, ne rajeunissent pas.



Face à cette situation, le Hellfest tente de renouveler son public. L'un des leviers activés ces dernières années est la communication numérique, avec un recours accru aux influenceurs, notamment sur TikTok. Cette stratégie vise une population jeune, entre 14 et 30 ans, dont le pouvoir d'achat permet - en théorie - d'assumer le coût d'un billet avoisinant les 400 euros, sans compter l'hébergement, les repas et les transports. Mais en réalité, ce prix élevé reste un obstacle non négligeable, surtout pour le public ciblé.



Cela étant dit, cette édition 2025 a montré qu'un pari pouvait être gagné : celui d'une programmation plus jeune, plus audacieuse. Turnstile, Knocked Loose, Whitechapel - autant de groupes qui ont su apporter un souffle nouveau à la scène et prouver que le Hellfest peut encore surprendre et se réinventer sans renier son ADN. Et le fest peut toujours compter sur une armée de bénévoles. Souriants, volontaires, ils ont répondu présents et ils sont l'une des pierres angulaires de la réussite du fest. Du personnel à chouchouter qui donne beaucoup malgré les conditions parfois difficiles.



Hellfest 2025 Le public, lui aussi, évolue. Si certains vétérans semblent délaisser le festival (les fans de oldschool, heavy, powermetal etc), les plus jeunes ne sont pas si nombreux à prendre la relève. On observe plutôt un recentrage autour des trentenaires et quadragénaires, une génération au pouvoir d'achat stable, mais pas forcément ouverte à toutes les branches du metal. Néanmoins, une chose est claire : cette nouvelle vague de festivaliers est curieuse, avide de découvertes et demandeuse de conseils. L'envie de s'immerger dans l'univers du Hellfest est bien présente, même si l'attraction des têtes d'affiche reste dominante.



Le festival lui-même continue de jongler avec les effets de cette affluence massive. Si la foule est bien là - parfois trop présente sur les Mainstages en soirée - la circulation reste fluide sur le site en dehors de ces moments critiques. Certains concerts sur les scènes secondaires, comme ceux de Knocked Loose à la Warzone, ont même bénéficié d'un public moins dense, ce qui a permis une expérience bien plus agréable. Le paradoxe est saisissant : les stars drainent les foules, mais c'est souvent loin des projecteurs que l'on trouve les prestations les plus intenses.



La question des headliners reste un sujet sensible. Muse et Linkin Park, en haut de l'affiche, ont suscité la controverse chez les puristes, accusés de représenter un metal trop grand public. Ce débat, un peu stérile, détourne pourtant de l'essentiel : la qualité des prestations car un headliner se doit d'être à la hauteur de l'évènement... Sur ce point, le bilan est mitigé. Korn a livré un show solide et millimétré, digne d'un statut « legacy » avec une setlist regroupant tous leur plus grands morceaux, ils ont définitivement effacé l'ardoise qu'ils avaient avec le Hellfest.. Scorpions, en revanche, a donné une prestation en demi-teinte, marquée par la fatigue évidente de ses membres. Linkin Park, handicapé par des problèmes de santé, a peiné à convaincre malgré la bonne volonté d'Emily, dont la voix d'ordinaire si marquante était visiblement affaiblie. Quant à Muse, si le concert fut techniquement correct, les problèmes de son durant la première moitié du set ont ruiné l'expérience pour beaucoup, dont moi. Le premier solo de guitare retentit rapidement, en tout cas, on l'a vu sur les écrans, car pour ce qui est du son, rien, un truc étouffé, plat. Ce qui a perduré et fini par me faire abdiquer au bout de trente minutes de concert. Vraiment dommage. Ce genre de déconvenue est difficilement excusable...



Malgré cela, certaines scènes ont proposé de vrais moments de grâce. La Temple, par exemple, a vibré sous les nappes atmosphériques d'Alcest, dont le blackgaze onirique a littéralement happé les spectateurs - un moment suspendu. La Warzone, quant à elle, a offert de belles surprises et un brin de nostalgie, notamment avec le projet mêlant Frank Carter et les Sex Pistols. Un mélange improbable qui, contre toute attente, a fonctionné à merveille.



Même si le public change, il reste curieux de découvertes bien que les grands noms des Mainstages aimantent ces néo-festivaliers, ceux qui arrivent à se détacher de l'effet d'attraction de ces headliners peuvent profiter de superbes sets d'artistes majeurs de la scène, même si leurs noms ne raisonnent pas encore dans les oreilles profanes.



Le Hellfest 2025, malgré une chaleur accablante et des ajustements encore perfectibles, reste une belle réussite. Il témoigne d'une scène qui, bien que secouée par le passage du temps, ne manque ni d'énergie ni de perspectives. Certes, certains styles historiques comme le death ou le black metal étaient moins représentés cette année, mais cela s'inscrit aussi dans une volonté de faire émerger de nouvelles tendances et de préparer la relève.





Hellfest 2025 Jeudi



Skindred

Toujours aussi explosif, Benji Webbe a retourné la Mainstage avec son ragga metal survolté. Le public a répondu au quart de tour, surtout pendant le légendaire "That's my jam". Skindred prouve encore une fois qu'il est un groupe de live taillé pour les grandes scènes, mais on l'attend plus tard dans la journée pour un set plus long.



Seven Hours After Violet

Cela fait quelques années que les festivaliers du Hellfest attendent System Of A Down... En attendant, ils ont pu découvrir le projet du bassiste : Seven Hours After Violet ! Les mecs prennent du plaisir à jouer, et c'est communicatif !



Misþyrming

Misþyrming était comme possédé. Leur black metal a enveloppé la Temple dans un sombre manteau de pensées ténébreuses. C'était envoûtant, une très belle découverte.



Slomosa

Les Norvégiens ont distillé leur desert rock glacial avec un flegme redoutable. Une vibe à mi-chemin entre Kyuss et Motorpsycho, hypnotique et brûlante. La Valley s'est laissée porter par ce stoner polaire et envoûtant.



Mental Cruelty

Une bien belle prestation deathcore, un genre qui tient une place de plus en plus importante sur la scène metal.



Hellfest 2025 Kim Dracula

À chaque édition, un artiste se distingue par l'originalité de sa musique, par sa singularité. Cette année c'est Kim Dracula qui a proposé un incroyable mélange de genres tout en gardant une cohérence artistique. Imaginez que vous mélangiez de la trap, du jazz, de l'électro et du metal extrême, le tout avec des morceaux parsemés de breaks et d'ambiances multiples appuyés par un chant multicolore. Je suis sûr que vous n'arrivez pas réellement à imaginer à quoi cela ressemble. Normal tellement le mélange est décalé. Cependant, cela vaut d'être écouté, encore et encore, pour vraiment réussir à s'imprégner de toute la subtilité et du génie de l'Australien. Je vous invite à écouter son LP A gradual decline in morale sorti en 2023. Pour l'anecdote, c'était aussi l'artiste qui a fait le plus de chemin pour venir au Hellfest puisqu'il vient de Tasmanie.



Airbourne

Show survolté et riffs à la AC/DC à gogo pour les Australiens en grande forme. Joël O'Keeffe a, comme toujours, parcouru la scène guitare à la main et cannette à la bouche. Un grand moment de rock'n'roll décomplexé et fédérateur, à l'ancienne.



Fit For An Autopsy

Un must deathcore pour le plus grand plaisir des amateurs de son puissant et de chant growl caverneux.



Chat Pile

Le chanteur, possédé, hurle la misère humaine sur des riffs lourds et étouffants. Un set dérangeant mais captivant, qui laisse une empreinte durable dans la Valley.



Ihsahn

Le maître norvégien a déroulé une setlist élégante mêlant black metal progressif et expérimentations. Entre intensité glaciale et sophistication, chaque morceau semblait taillé au scalpel. Ihsahn a conquis la Temple avec une classe absolue, loin des clichés du genre.



Soft Play

Ex-Slaves, les deux Anglais ont mis le feu à la Warzone avec leur punk groovy et frontal. L'énergie est restée intacte, les pogos aussi : un bordel joyeusement anarchique. Un duo toujours aussi abrasif et fédérateur, parfait pour cette scène.



Jinjer

Tatiana a livré une performance vocale hallucinante, entre growls abyssaux et chant clair céleste. Un concert puissant et poignant, transcendé par l'énergie de la frontwoman. Et comme j'ai entendu dans le public : « Tu as une mère comme cela, tu n'attends pas qu'elle te dise une deuxième fois de ranger ta chambre... »



Rise Of The Northstar

Depuis quelques éditions, le Hellfest met en avant un groupe français en ouverture des headliners. Cette exposition est des plus agréables, d'autant qu'à chaque fois, nos frenchies relèvent le défi de main de maître. Cette année, ce sont les Parisiens de Rise Of The Northstar qui ont mis le feu aux Mainstages. Leur crossover mélangeant neo metal et hardcore a enthousiasmé les festivaliers et confirmé leur stature de groupe leader de la scène metal française aux côtés des Mass Hysteria, Gojira et Landmvrks (entre autres).



Whitechapel

Whitechapel a tenu le rôle de headliner sous l'Altar le jeudi. Un show XXL porté par un Phil Bozeman fantastique. Ils ont dés l'introduction de leur concert joué cartes sur table avec le surpuissant "Prisoner 666", premier titre de leur dernier LP. Bozeman et ses acolytes ont rappelé avec cet album qu'ils étaient les maitres du genre. Le frontman a hypnotisé son assemblée avec une puissance vocale ténébreuse sans égal. Pour moi, l'un des meilleurs dans le genre. Ils méritent largement une Mainstage, passage obligé pour exploser aux yeux du grand public qui reste bien souvent en place devant ces scènes pour attendre les headliners.





Vendredi



Sun

Sun et sa "brutal pop" ont réussi à remplir la Mainstage dès le premier concert du matin avec sa pop métallique originale et rafraîchissante.



Furies

Les Parisiens ont ouvert l'Altar avec un heavy metal sans compromis et à l'ancienne. Riffs aiguisés, twin guitars et puissance vocale : Furies frappe fort dès les premières secondes. Un démarrage 100 % old school, qui sent la sueur, le cuir et la ferraille. Un petit bémol : la programmation les a mis en face de Sun, ce qui nous a obligé à nous dédoubler sans profiter des deux sets...



Hellfest 2025 Morgarten

Inspirés par la légendaire bataille suisse de 1315, Morgarten mêle heroic fantasy et histoire helvétique dans un folk-black. Des soucis de sampler ont émaillé tout leur set à cause de la chaleur, mais les Neuchâtelois ont tout donné à coups de riffs tranchants et d'hymnes guerriers. Une chevauchée sauvage dès le matin, entre saga médiévale et fureur nordique, qui a un peu tourné à la Bérézina... « Et dire qu'on a préparé ce set depuis un an... les 30 minutes les plus dures de notre vie... », diront les Suisses dépités.



Cachemire

Cachemire a montré qu'il était l'héritier des grands du rock français.



Béton Armé

Hardcore francophone rugueux et engagé, Béton Armé a frappé fort sur la Warzone. Pas de compromis, juste de la colère et de l'énergie brute dans chaque riff. Une claque directe et galvanisante pour les amateurs du genre.



Charlotte Wessels

L'ex-chanteuse de Delain propose un metal gothique teinté de pop et d'émotions à fleur de peau. Sa voix ensorcelle la Mainstage 2, entre élégance sombre et puissance maîtrisée. Un moment suspendu, tout en contraste et en sensibilité.



Castle Rat

Avec leur esthétique rétro et mystique, Castle Rat fait revivre le heavy doom old school. Capes, épées, cote de mailles de la chanteuse et riffs incantatoires : l'expérience est autant visuelle que sonore. Une plongée dans un univers occulte et fascinant.



Amira Elfeky

Sous le soleil écrasant, Amira Elfeky a conquis la Mainstage 2 avec un metal hybride, viscéral et émouvant. Portée par des influences allant d'Evanescence à Deftones en passant par Lana Del Rey, elle mêle goth, nu et alt-metal avec une aisance bluffante..



Hellfest 2025 Last Train

Le rock incandescent de Last Train a embrasé la Mainstage avec une intensité rare. Chaque morceau est un cri de rage et d'élégance, porté par une ferveur totale. Une surprise sur cette Mainstage, mais avec un rendu live qui prouve qu'ils n'ont pas volé leur place à l'affiche du festival de Clisson (le jour de Muse et sur la même scène).



Lion's Law

Fer de lance de la scène oi! parisienne, Lion's Law a livré un set furieux et fédérateur. Chœurs scandés, énergie punk et esprit de révolte : la Warzone a vibré au son de la rue. Un grand moment de fraternité rugueuse, notamment lors de l'hommage à Carl de Komintern Sect avec qui la formation parisienne partage deux membres.



Kittie

De retour après des années d'absence, Kittie a prouvé que sa rage est intacte. Leur nu-metal teinté de goth et de death a fait trembler la scène avec une force renouvelée. Un comeback puissant, mené par des musiciennes toujours aussi habitées, malgré les différentes épreuves auxquelles elles ont du faire face.



Epica

La grandiloquence symphonique d'Epica a trouvé un écrin parfait sous le soleil de la Mainstage 2. Simone Simons, impériale, alterne chant lyrique et énergie metal avec aisance. Un show majestueux, entre orchestrations épiques et headbang millimétré.



Les Garçons Bouchers

Pour la séquence nostalgie made in France, Les Garçons Bouchers avec leurs concert hommage à François Hadji-Lazaro, ont ravivé la flamme du punk français des années 80. Ils sont heureux de jouer ensemble et d'offrir au public un de ces moments de joies musicales. Cela se voit et c'est communicatif. Le public était tout sourire.



Hermano

Si on ne devait retenir qu'un groupe sur la Valley, ce serait sans conteste Hermano. Encore un tour de force du Hellfest qui a pu accrocher la bande de John Garcia, grand absent de la scène clissonnaise depuis 9 ans... Des riffs blues lourds, du groove dans le chant, des rythmiques hypnotiques... Un délice !





Samedi



Lunar Tombfields

La scène française s'est plus que distinguée et à trouver son public avec des artistes de qualité. Au rayon black metal, les Lunar Tombfields confirment qu'ils faudra compter sur eux.



Witch Club Satan

Le groupe de black metal féministe norvégien a fait sensation sous la Temple avec un show théâtral haut en couleurs. Un moment super fun tout autant que spirituel et occulte.



Post Control

Le groupe de crossover thrash punk hardcore britannique nous a donné une prestation énergique et joyeuse devant un parterre de coreux venus en nombre pour en découdre dans le pit de la Warzone.



Spy

J'attendais beaucoup de Spy qui nous offre ses productions avec beaucoup de parcimonie. C'est avant tout un groupe de live qui ne laisse que des cendres derrière eux tellement ils mettent le feu là où ils passent.



Grima.

Le groupe de black metal nous a transporté dans la toundra désolé et glacial des plaines russes avec son black hypnotique. Un grand moment.



The Ocean

The Ocean a communié avec son public en imposant ses sonorités à la fois lourdes et groovy pour le plus grand bonheur du public présent.



Deafheaven

Les Américains nous ont offert leur univers mélangeant post-black, blackgaze et shoegaze. Un chant puissant, des riffs stridents coupant des rythmiques hypnotiques. Les Californiens semblent arriver à maturité et la foule a été conquise. Leur musique est à la fois puissante et subtile. Un des meilleurs concert de cette édition.



Turnstile

La formation de Baltimore étaient plus qu'attendue après avoir annulé sa venue en 2022. Elle a depuis son dernier passage en plein après-midi pris une telle ampleur qu'elle est devenue un headliner incontournable de la scène punk hardcore. Preuve en est : tous les pontes de la prod du Hellfest étaient dans le pit photo pour assister au concert aux premières loges ! Et le groupe n'a pas déçu, loin de là. Pour beaucoup c'était même LE concert de cette édition. Ils ont nettoyé les oreilles du public avec leur hardcore que j'aime qualifier de groovy. Le groupe s'inscrit résolument dans un son moderne au point d'être devenu un véritable phénomène outre-Atlantique.





Hellfest 2025 Dimanche



Tsar

Sur la scène Altar du Hellfest, Tsar déploie un spectacle captivant centré sur Le Baron, personnage mystérieux et décalé incarnant le pouvoir. Entouré de ses quatre acolytes, serviteurs aussi dévoués que potentiellement manipulateurs, il incarne une satire inversée de nos mœurs sociales. Le set mêle théâtralité et critique, invitant le public à décrypter les jeux d'influence d'une figure haut placée. Une performance intrigante qui mêle musique et mise en scène pour questionner le pouvoir et ses dérives.



Black Bile

Black Bile a frappé fort avec son metal abrasif et ténébreux, puisant dans le sludge, le doom et la noirceur industrielle. Un set lourd, viscéral, transcendé par une présence scénique hypnotisante. Un des coups de cœur du Hellfest.



Calcine

Quatuor français adepte du "metallic hardcore" puissant influencé 90's/00's, Calcine a plongé la Warzone dans un chaos sensoriel contrôlé. Une des belles claques comme cette scène du Hellfest sait en donner sans prévenir.



Blood Command

Découverts avec notre rubrique Carousel Feeling, les Norvégiens naviguent entre punk hardcore et nu metal avec une énergie folle et une bonne humeur communicative.



Gouge Away

Emmené par une Christina Michelle incandescente, le post-hardcore de Gouge Away est à la fois urgent, tendu et émotionnel. Entre rage punk et sensibilité indie, le groupe a capté l'instant avec justesse. Un mix entre la Warzone et les Pixies qui a inspiré leur nom.



Novelists

Le metalcore progressif des Parisiens a conquis la Mainstage 2 avec technique et émotion. Entre breakdowns massifs et refrains mélodiques, ils ont trouvé le parfait équilibre. Une prestation carrée et galvanisante, pas forcément mon style de prédilection, mais un smile visible et un set carré.



Black Gold

Un chant rageux, des riffs toniques, un beat assassin avec une touche de groove. Un délice.



Lorna Shore

Lorna Shore a enflammé la Mainstage après avoir été headliner sur l'Altar en 2023. Le show était très solide avec de la pyro et un son ultra puissant appuyé par le chant de Will Ramos, charismatique frontman du groupe. Les festivaliers ne se sont pas trompés et ils étaient nombreux à suivre la prestation des Américains.



Hellfest 2025 Gutalax

Les rois du goregrind festif sont venus, ont beuglé, et ont tout sali. Entre costumes absurdes, humour scato et blast beats implacables, Gutalax a mis la Altar sens dessus dessous. Un show burlesque, crade et jouissif, pour ceux qui aiment le grind avec le sourire... et surtout un raccourci pour aller chercher la queue du pit photo pour Shaârghot...



Shaârghot

Mi-cérémonie post-indus, mi-opéra cyberpunk, Shaârghot a offert une performance théâtrale unique. Costumes apocalyptiques, riffs martiaux et narration immersive ont envoûté la Temple. Une messe noire futuriste dont personne n'est ressorti indemne.



Kylesa

De retour après des années de silence, Kylesa a réinvesti la Valley avec leur sludge psyché envoûtant. Les murs de guitares et autres nappes hypnotiques ont recréé leur ambiance si particulière. Un comeback puissant, salué par les fans de la première heure.



Refused

Il y a des concerts qui ne se loupent pas comme la dernière apparition de Refused. Ce groupe est maintenant une légende et les vocalises du bondissant et énergique Dennis Lyxzén vont nous manquer. On regrettera peut-être une programmation un peu trop tôt sur la Mainstage pour un concert d'adieu qui méritait plus.



Walls of Jericho

La Warzone a définitivement intronisé Candace Kucsulain comme la grande prêtresse du hardcore. La frontwoman de Walls of Jericho a mis à genoux son assemblée avec son énergie débordante, la violence de son scream et son HxC pur et dur, sans concession.



Jerry Cantrell

Le concert de cette édition !!! Peut être le seul dont j'ai pu profiter totalement... Le maître d'Alice in Chains a livré un concert sobre et profond, entre morceaux solos et classiques revisités. Accompagné de mon ancien "coloc" Greg Puciato, les deux ont su recréer les harmonies du groupe le plus sous-estimé de la période grunge... Leurs voix et les riffs ont flotté sur la Valley avec une élégance mélancolique. Un moment suspendu, chargé d'émotion et de respect.



Knocked Loose

Le groupe de hardcore beatdown a défendu son dernier album fait de breaks sombres et profonds qui contrastent à merveille avec la voix criarde si particulière de leur frontman Bryan Garris. Leur concert a été pour beaucoup "le concert" de cette édition. Évidemment, encore faut il être sensible à ce genre musical. La seule déception, c'est que l'on s'attendait tous à l'apparition de Poppy pour le feat sur "Suffocate". Mais, apparemment, cela n'était pas à l'ordre du jour. Ce qui est bien dommage, mais sans surprise, vu l'attitude de diva de l'américaine lors de ce festival.

On remercie Hellfest Production, ainsi que l'ensemble des bénévoles pour cette nouvelle édition très réussie. On remercie aussi toute l'équipe de l'espace presse du Hellfest et surtout Elodie de l'Agence singularités pour nous faire vivre cet événement sans nul pareil.



Photos : Nolive