Cet été, nous avons voulu prendre la route et explorer 4 festivals totalement différents. Voir ce que la scène française propose, avec les avantages et les inconvénients de chacun (à notre avis) afin de vous en faire un retour et vous donner envie, autant que possible, de prendre la route à votre tour. Nous avons donc visité quatre festivals.

Hellfest 2024 Le Hellfest

L'incontournable mastodonte, le plus gros, le plus beau, à l'affiche la plus incroyable. Le Hellfest, c'est 70 000 festivaliers et visiteurs jour sur un espace de 127 hectares pour 38 millions d'euros de budget et accueillant 182 groupes venus du monde entier. C'est aussi un décor grandiose avec des structures permanentes et des œuvres artistiques qui vous propulsent dans un autre monde. Vous êtes en immersion pour une expérience globale au pays des musiques extrêmes.

Lorsque vous vous rendez pour la première fois au Hellfest, vous êtes tout simplement ébahi. C'est immense, des décors superbes dans tout le site, une organisation millimétrée, une profusion de groupes de tous les styles, tous les pays, il y en a pour tous les goûts.

Le revers de la médaille, c'est la foule omniprésente. On peine à se déplacer entre les scènes très éloignées les unes des autres le site étant tellement vaste. C'est usant, pénible et on se retrouve souvent à assister à un concert coincés les uns contre les autres. Les longues files d'attente, pour les toilettes, pour le merch, pour pour boire, manger. Victime de son succès, le Hellfest attire moins les fans de musique extrêmes que les novices, avides de découvrir "l'ambiance et les décors" de ce festival très médiatisé. Peu aux faits des wall of death et autres circle pit, la foule des festivaliers est moins enthousiaste, plus poussive devant les scènes qu'auparavant. Le Hellfest est LE festival à faire au moins une fois dans sa vie... si vous parvenez à obtenir un pass.



Le Rock a Block

Petit festival local de 1200 personnes dont vous avez certainement un corollaire à côté de chez vous. Ce sont forcément des groupes moins connus, moins clivants mais vous y découvrirez des pépites. L'ambiance est conviviale, familiale, une organisation au top dans un cadre bucolique et cocoon. Vous êtes comme à la maison avec des copains.



Le 666

2500 âmes sous un soleil de plomb durant trois jours et une affiche incroyable de 29 groupes pour un festival de cette taille. Deux scènes en alternance dont la particularité rare est d'octroyer une pause de 15 minutes entre chaque groupe, ce qui permet à chacun de se reposer les oreilles et la tête, d'apprécier pleinement un groupe, sans louper un seul concert. Un site à taille humaine, où on est toujours bien placé pour assister aux set des groupes sans marcher sur son voisin, et gros plus : on voit la scène du bar ! Des bénévoles heureux, disponibles, prêts à rendre service vous assurent un grand confort. Des foodtrucks en nombre, mais on regrettera l'absence d'un stand plus light ou vegan pour les amateurs, des toilettes propres et suffisantes pourvoiront aux besoins les plus élémentaires. La formule 3 jours est un plus : vous ne terminez pas sur les rotules.

Victor, le créateur de ce festival de taille modeste s'offre le luxe d'inviter les plus grands : on notera cette année la seule date française de Testament, la présence des Ukrainiens de Jinjer, les Suisses de Zeal and Ardor ou encore les Californiens de Terror qui ont cotôyé Lofofora, Benigthed, Akiavel et la scène française émergente.



Motocultor 2024 Le Motocultor

Surnommé depuis toujours "le petit frère du Hellfest" avec cinq fois moins de festivaliers (54 000 participants sur 4 jours) mais proposant une affiche très haut de gamme, le Motocultor devient le festival de référence des fans de musiques extrêmes déçus de l'évolution du Hellfest. Depuis deux ans, nous y retrouvons tous les amis perdus de vue qui ne souhaitent plus s'y rendre. L'organisation, tant décriée les années passées (et nous l'avons malheureusement expérimenté) s'est, depuis son déménagement à Carhaix, retroussée les manches pour offrir quatre jours de bonheur à ceux qui leur ont fait confiance. Même si tout n'est pas encore parfait, l'évolution est fulgurante et le résultat plus qu'acceptable. 110 groupes sur 4 jours avec 4 scènes différentes dont 2 MainStage dans un espace limité mais suffisant pour que chacun puisse se déplacer sans difficulté et assister correctement aux concerts. Des groupes de haute volée comme Meshuggah, Lionheart, Architects, Igorr, Opeth etc.. des groupes internationaux et venant parfois de très loin comme les Japonais de Broken by the Scream, de nombreux groupes américains comme Clutch sans oublier la scène française très bien représentée. Des moments de pure délire, parce qu'on ne se prend pas au sérieux avec Bernard Minet ou Didier Super cette année. Vous l'aurez compris le Motocultor devient un incontournable pour les amateurs de musique extrêmes.



Chacun peut trouver le festival qui lui convient, selon ses goûts musicaux, son budget, son état physique, son besoin de convivialité. Ainsi s'achève notre petit trip estival, nous écrivons ces lignes avec une pointe de nostalgie mais, heureusement, les concerts et festivals de la rentrée pointent le bout de leur nez! Promis, on ne vous oubliera pas et on vous racontera.