Tous les ans, on profite du Hellfest pour faire un tour dans les coulisses avec notamment l'interview d'un bénévole. Cette fois, c'est Baptiste responsable du bar de la Fanzone qui se prête au jeu des questions réponses en deux temps, avant et après cette édition.

Hellfest Baloo Déjà pour commencer, peux-tu te présenter et nous raconter ton histoire commune avec le Hellfest ?

Moi, c'est Baptiste AKA "Baloo", 31ans tassé. Je suis bénévole au Hellfest depuis 2015

J'ai commencé par faire de l'accueil festivalier puis nettoyage des toilettes pour continuer sur le bar et depuis la double édition je suis un des 3 responsable "Bar" de la FanZone... Anciennement "Hellfest Cult". Je suis aussi prestataire avec mon entreprise pour le montage et démontage, d'ailleurs toujours sur l'espace Fanzone.



Tu peux dire ce qu'est cette Fanzone ou tu exerces en temps que bénévole ?

La Fanzone, c'est un lieu ultra diversifié car le matin vous pouvez venir prendre votre p'tit dej' au calme, venir prendre un apéro avec de petits concerts acoustiques à la mi-journée, chiller pour ceux qui le souhaite l'après-midi à l'ombre sur un transat, et venir profiter de concerts et d'after jusqu'au petit matin ! On propose aussi des soins tels que la réflexologie, massage, kiné, ostéo et même un tatoueur et un barbier ! Un bar Licence IV et une partie snack, et évidement des toilettes auxquels j'attache un soin particulier surtout à leur propreté !



Quel est ton rôle en qualité de bénévole ?

Mon rôle en tant que responsable "Bar" est de veiller au bien être des festivaliers et de mes équipes, à la propreté de la zone, aux différents réassorts de boissons. Je suis là aussi pour répondre aux interrogations diverses et variées de chacun.



Quels concerts et animations sont prévus pour cette édition 2024 à la fanzone ?

Le programme est en cours de validation...



Tu as vu le festival grandir, comment le vis-tu de l'intérieur ?

En effet, il y'a eu énormément de changements, en terme d'infrastructure je n'en vois que du positif, le festival apprend chaque année et s'améliore pour le plaisir et le confort de chacun. Personnellement, ce n'est pas un point sur lequel je prête une grande attention, car au moindre temps libre j'essaie de filer dans le pit ! (rires)



Tu va surement aller voir quelques concerts. Lesquels attends-tu avec impatience ?

Je l'espère bien oui ! J'ai hâte de profiter avec The Interrupters, BioHazard, Suicidal Tendencies évidement et j'aimerai découvrir Scowl le dimanche.



Après le festival, on a donc de nouveau poser quelques questions à Baloo...

Comment c'est passée cette première saison pour la fanzone ? Quel bilan en fais-tu ?

Ce premier festival pour la Fanzone s'est très bien passé, les festivaliers étaient contents de découvrir la zone, beaucoup de belles surprises. Il y a évidement des ajustements à apporter pour améliorer l'expérience des festivaliers, mais globalement bilan plus que positif !



Doit-on s'attendre à des évolutions pour la fanzone l'an prochain?

Je ne sais pas, seule la prod peut répondre à cette question.



Quel est ton regard sur HF 2024 et tes coups de coeur de cette édition ?

Pour le peu de temps passé en "off", je n'ai pas vu de files d'attentes (exit le Sanctuary), j'ai surtout passé un moment de pur plaisir pour The Interrupters !!! J'ai pu aussi contempler le travail fait sur la magnifique Gardienne des Ténèbres, et un bon Pit sur Suicidal Tendencies !



Il y a des groupes que tu aimerais voir ou revoir à la prochaine édition ?

Pourquoi pas les amis de LocoMuerte, mais sinon un bon gros Lionheart sur Warzone ! Et il y'a les petits de Rage Behind qui méritent un passage, allez écouter !

On remercie Baloo d'avoir pu nous accorder un peu de temps et pour la visite de la fanzone, un espace chill de repos au milieu de la chaleur de l'enfer du Hellfest, qui se transforme en after à la fin des concerts pour prolonger l'expérience.

Photo : Nolive