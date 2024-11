La dernière date du Warm Up du Hellfest s'est tenue à Nantes, à la Warehouse, le premier week-end de mai. Un moment attendu qui nous place dans l'ambiance du Hellfest et annonce que les portes de l'enfer vont bientôt s'ouvrir : Hellfest is coming soon !

Warmup hellfest 2024 La soirée concerts a été précédée d'une après-midi d'activités au Ferrailleur animée par DJ Pamlee, DJ officiel. Des tatouages gratuits du célèbre H étaient proposés, Fabrice Hodecent et Pixel Vengeur dédicaçaient leur trilogie de BD consacrée au Hellfest pendant qu'Harold Barbé assurait l'animation. Lorsque nous sommes arrivés fort tard en raison de contraintes professionnelles, la terrasse connaissait encore une belle affluence.



A peine le temps de faire le tour des lieux et de saluer les copains qu'il était déjà temps de nous rendre à la Warehouse. En effet, le premier concert débutait à 19h30 avec Stinky.

Stinky, groupe de hardcore des Pays de la Loire, entraîné par son frontman Clair, nous a déroulé un set survolté et rageur comme il sait si bien le faire. Le public est devenu lui aussi survolté : ça y est la soirée est partie !



stinky Ten 56 a ensuite enchaîné avec son superbe chanteur tatoué Aaron Matts issu du groupe disparu Betraying the Martyrs. Groupe parisien de deathcore qui allie un rythme syncopé aussi lourd qu'un char d'assaut, un scream puissant, une batterie démentielle, il nous a entraîné dans une frénésie infernale qui a enflammé le public.



Benighted a clôturé la soirée avec son rouleau compresseur de brutal deathcore survitaminé. Mâtiné de grind, son ryhtme syncopé alternant riffs rageurs et une batterie assénant des parpaings à la vitesse d'une mitraillette, Benighted a déchaîné le public.



Malgré la qualité des groupes présentés et contrairement à l'année dernière, la Warehouse était loin de faire le plein. Est-ce en raison d'une affiche non consensuelle ? Ou bien de la redondance des groupes ? Ten 56 avait déjà été programmé à la dernière soirée Warm Up. Alors que Stinky et Benighted se sont produits ces derniers mois également au Ferrailleur de Nantes...



Benighted Nous avons eu l'heureux hasard de rencontrer French Kiss au détour d'une bière dans la partie terrasse si agréable de la Warehouse. French Kiss, champion de air guitare, double champion de France, vice champion du monde en 2022, animait les périodes entre les groupes en remplacement de Jimmy Clisson, champion de France actuel, qui n'avait pu se libérer pour l'occasion. Ce fut un réel plaisir de le rencontrer car nous avions été très touchés par le documentaire tourné avec son fils sur leur road trip jusqu'en Finlande pour son apprentissage de la air guitare. C'est un film émouvant, poétique, drôle, sincère que nous vous encourageons à découvrir en replay sur France Télévisions "French Kiss goes to Oulu". Le public a pu profiter d'un très beau stand de merch Hellfest consacré au Warm Up ainsi qu'aux groupes présents avec notamment des vinyles collectors.

Nous avons passé une très belle soirée car ces groupes sont représentatifs du style de métal que nous adorons. Un grand merci à la production Hellfest, à la Warehouse et au Ferrailleur de nous avoir permis d'assister à cette dernière date de ce Warm Up.

Photos : Nolive