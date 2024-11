La horde des enfers est de retour pour la troisième fois dans Metal Space. Une histoire déjantée dans et autour de l'univers du Hellfest aux éditions Hellmoute. Nos trois héros irrévérencieux et décalés vont nous faire voyager aux confins de l'espace avec humour potache et culture métal dans une aventure qui se terminera par un concert d'anthologie.

Le Fenec par Pix Vengeur Déjà pour commencer, peut tu nous donner ton parcours ?

Mes débuts en BD se situent vers les années 80. Oui, j'ai un certain âge, même si je le cache bien. Je publie dans Rigolo quelques illustrations, dans Viper et le Petit Psikopat illustré. Mais j'ai du mal à en vivre à cette époque et les journaux ont tendance à fermer et ça devient compliqué. Je suis happé par l'industrie du jeu vidéo, puis dans la bulle Internet qui finit par exploser en France fin 90/2000. Enfin, je retourne à la BD débuts 2000, entre autres dans le Psikopat, Fluide Glacial, Spirou... Je dessine alors, suite à mon passage dans l'industrie du jeu vidéo, exclusivement sur ordinateur et ça décolle. Etonnant.



Fan de musique ?

Oui. Guitariste/chanteur surtout, je composai beaucoup à cette époque et faisais pas mal de concerts dans différents groupes. J'ai failli ne faire que ça, d'ailleurs, mais dans la musique à cette époque, il y avait trop d'intermédiaires... Intermédiaires qui avaient la fâcheuse tendance à s'emparer de votre travail pour n'en faire qu'à leurs têtes, alors ça m'a vite saoulé. La BD au moins, t'es seul face à un éditeur, c'est plus clair.



Tes 5 albums indispensables ?

Deep Puprple : Made in Japan. Le meilleur live du monde.

Motörhead : No sleep 'till Hammersmith. Le meilleur live du monde.

Led Zeppelin : The song remains the same. Le meilleur live du monde.

Nirvana : Nevermind.

Velvet Underground & Nico : l'album à la banane

Mais si tu me poses la question dans 12 minutes, je t'en donnerai d'autres...



Comment est né le projet Hellmoute qui en est aujourd'hui à son troisième tome ?

C'est Mael Nonet, l'éditeur de chez Rouquemoute et Fabrice Hodecent qui ont proposé un livre sur le Hellfest pour fêter les 15 ans à l'époque. Mais le rédac-chef de Rock Hard était déjà sur le coup. Et c'est Ben Barbaud qui a proposé à Mael une série de BD. Rouquemoute étant avant out une maison d'édition de BD. Alors on s'y est mis avec Jorge Bernstein, aidé par Fabrice.



Le premier album était plutôt "gentil", dés le deuxième on sent que cela devient beaucoup décalé et on a bien aimé. Comment s'est fait cette évolution ?

C'était totalement voulu. De la part de Ben Barbaud d'abord, qui voulait quelque chose d'accessible à tous. Alors on a tapé dans les "grosses machines du Metal" Metallica, Black Sabbath, Motörhead dont je suis fan absolu, Alice Cooper et d'autres groupes qui réunissent, en gros, toutes les grandes tendances au sein de cette musique qui est vraiment pluriel.



On en est au troisième volume, preuve que la BD a trouvé son public, peut-on s'attendre a un quatrième volet ?

Non, pas avec moi en tout cas. Ni Jorge d'ailleurs. Tu sais, réaliser 84 pages couleurs en à peine 7 mois, alors qu'il faudrait au moins 9 mois pour faire ça normalement, ça use pas mal. Surtout pendant 3 ans. Alors, on avait décidé dés le début de ne faire qu'une trilogie. Mais la collection continue avec d'autres. Rifo est déjà sur le coup avec son héros Hiroshiman qu'il emmène au Hellfest. Rifo est fan de Metal en plus, et les pages que j'ai eu la chance de voir sont vraiment magnifiques. Et d'autres viendront réaliser aussi des albums. Moi j'ai vaguement une idée aussi pour plus tard, alors pourquoi pas un de ces jours...



Tu es présent au metal corner pour la troisième année consécutive. Comment vis-tu ton Hellfest ?

Beaucoup de dédicaces pour ma part, et le midi, en mangeant, des concerts... Le soir aussi, avec pourquoi pas, de nouveau des dédicaces jusqu'à 11h20 parfois... Tu sais, c'est vraiment l'endroit pour dédicacer ces albums, et le public répondant présent à chaque fois, alors faut y aller. Les gens sont tellement gentils... Je reviens toujours complètement cramé du Hellfest... Et ce n'est pas forcément à cause du Fireball (rires).



Un mot sur le Hellfest et en particulier sur cette édition ?

Petit bémol, déjà l'année dernière j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de monde... Ils ont, en agrandissant l'espace avec la Valley, augmenté la jauge aussi apparemment, et là, je trouve que ça devient trop. Mais bon, cette année la Gardienne des Ténèbres était là, vraiment impressionnante, et les concerts ont vraiment été au rendez-vous : All Them Witches, Biohazard, Queens Of The Stone Age, Foo Fighters ... On s'est vraiment bien éclatés et bu un poil trop...



Le mot de la fin ?

Toujours le même : "They are Motörhead, and they play rock'n'roll".

On remercie Pixel Vengeur pour le temps qu'il nous a accordé et son super accueil. Retrouver ses dessins dans la trilogie Hellfest aux éditions Rouquemoute.