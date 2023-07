Cette année, on a anticipé ! Comme on savait qu'on ferait un "Hors Série Hellfest", on a préparé le travail en amont... Et même si on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, après de longues journées de boulot, on te livre 666 pages sur l'édition 2023 du festival ! Depuis le tremplin Voice of Hell jusqu'aux MainStages en passant par le Warm Up, le market, les DJs, le Cult, la HellStage... on te propose un voyage au festival de l'Enfer. Pour accompagner les 3 récits, tu trouveras des centaines de photos et une vingtaine d'interviews dont celles de Violence, Jimmy Clisson, Svinkels, Locomuerte, Ludwig Von 88, Kamizol-K, Tsar, Silmarils, Syndrome 81, Nostromo, Acod, Pamlee, Gorod, Scarlean, The Dali Thundering Concept, Rise Of The Northstar, Beyond The Styx, Crisix, Corentin Charbonnier, Laurent Karila, 20 Seconds Falling Man, Pascal Gueugue... Si ça te plaît, n'hésite pas à partager !

Oli