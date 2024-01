L'année dernière Crisix a failli annuler son concert sur la scène principale parce que leur batteur a été testé positif au Covid, cette année ils sont au Hellfest Cult, prêts pour les balances quand ils sont appelés sur la Mainstage pour remplacer Incubus et porter à 3 le nombre de shows sur une seule journée en ajoutant leur prestation à l'Extreme Market ! Ils étaient partout et sont ici aussi.

Crisix au Hellfest 2023 Vous avez joué sur 3 scènes en 2023, ESP, Main stage et vous avez clôturé le festival au Hellfest cult, quel concert a été le meilleur ? Et 3 concerts en une journée, vous êtes proche d'un record...

Oui c'était une journée de folie, je pense que les 3 concerts étaient très différents les uns des autres, donc je pourrais dire que nous avons expérimenté tous les types de concerts : du concert privé intime à ESP, à la plus grosse foule devant laquelle nous avons joué, sentant toute cette énergie venir à nous et revenir vers les gens, et enfin, mais pas des moindres, le format club du Hellfest Cult où les gens sont devenus fous et où nous avons senti cette énergie dans nos visages comme un concert de punk old school.



Vous avez préféré jouer en 2022 ou en 2023 ?

Cette année ! 2023 a été le meilleur moment parce que nous étions tous les 5, profitant enfin de l'expérience. Aucun d'entre nous n'a dû être remplacé cette fois-ci ! Je pense qu'après le stress d'arriver sur la scène principale en si peu de temps, nous nous sommes sentis assez détendus lorsque nous avons joué devant cette mer de gens. C'était comme si nous avions joué dans des stades pendant des années.



L'année dernière, si je me souviens bien, vous avez fait le Warm Up avec Tagada Jones, et Job a joué de la batterie. Il n'a appris les chansons qu'en écoutant le CD... Qui est le meilleur batteur : Job qui a sauvé votre concert en 2022 ou Javi ?

Javi est et sera notre batteur pour toujours. La connexion que nous avons est d'une autre planète. Job est l'un des musiciens que je respecte le plus. C'est un être humain formidable et son engagement, comme tu l'as vu au Hellfest 2022, était incroyable. Lorsque nous lui avons demandé de jouer les morceaux, il a été honnête avec nous et nous a promis de faire de son mieux. Il écoutait les chansons en boucle, une fois après l'autre, jusqu'à ce que sa copine le force à aller se coucher parce qu'il avait besoin de repos pour son propre bien. Un engagement à l'état pur. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il était le meilleur remplaçant.



Crisix au Hellfest 2023 Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert que vous alliez remplacer Incubus ? Javi était-il le plus heureux ?

J'ai reçu ce coup de fil vers 17 heures d'un organisateur du Hellfest qui m'a dit ceci : "BB, écoutez-moi attentivement ... Pouvez-vous rassembler le groupe et être sur la scène principale dans 40 minutes ?" Et j'ai dit quoi ? Laissez-moi demander au groupe (rires). Bien sûr, nous n'avions pas à réfléchir, juste à bouger nos fesses aussi vite que possible jusqu'à la scène principale. Nous avons été guidés par un pilote de Kart du Hellfest qui nous a amené jusqu'à la scène principale en empruntant la route la plus rapide entre les labyrinthes du festival. Et bien sûr, le Karma a fait que Javi était assis sur le kit de batterie.



Quel a été le meilleur line-check ?

Le line-check a été rapide comme un requin, facile et sans problème. Heureusement, rien n'a échoué, tout s'est bien passé et le plus important : on a joué à l'heure.



Quelle était la meilleure scène où jouer ?

Bien sûr, la scène principale a quelque chose d'unique. 50 000 personnes qui vous regardent plus ou moins, c'est fou. Et si vous arrivez vraiment à vous connecter avec eux, le flux d'énergie pendant le concert est incroyable. Les gens veulent s'amuser, et même s'ils ne vous connaissent pas, vous faites de votre mieux pour que tout le monde ait l'impression de faire partie du spectacle et de passer un bon moment, c'est ce qui fait la différence. Lors de ce concert, beaucoup de gens ont découvert Crisix et la plupart d'entre eux ont aimé le plaisir que nous avions sur scène. Nous sourions.



Quel a été le meilleur public ?

Le concert de 2023 a été le meilleur à tous points de vue.



Quelle a été la meilleure chanson à jouer ?

J'ai adoré jouer "Ultra thrash" parce que c'est une chanson sur laquelle j'aime descendre dans la fosse et jouer avec le public. Mais cette fois-ci, la mission était plus difficile : se retrouver au milieu de cette mer de gens. J'y suis parvenu, mais le seul moyen d'y retourner était de faire du crowdsurfing, ce que j'ai beaucoup apprécié, mais je me sentais parfois comme un morceau de viande, tout le monde voulait attraper mon pied, mes jambes ou mes bras (rires). L'autre chanson que j'ai appréciée est "Antisocial" de Trust, les gens se sont connectés à cet hymne français, et je l'ai ressenti lorsque je l'ai chanté dans la partie du concert où nous échangeons les instruments entre nous.



Crisix au Hellfest 2023 Aviez-vous déjà prévu de jouer "Antisocial" ou est-ce que c'était improvisé ?

Nous avons joué cette chanson plusieurs fois pendant notre Hellfest Warm-Up Tour avec Tagada Jones. Lors de ces concerts, Niko, leur chanteur m'a montré comment le prononcer correctement et il a joué la chanson avec moi sur scène. C'est mon professeur de français. Nous n'avons donc pas hésité au moment de jouer la chanson puisque je me souvenais déjà de toutes les paroles "presque" parfaitement (rires)... il y a encore beaucoup à apprendre en français !



Quel a été le meilleur circle pit ?

Le meilleur circle pit a été celui où je jouais de la guitare au milieu de la scène avec tous les gens autour de moi qui tournaient en rond ! C'est dingue !



Quel a été le meilleur wall of death ?

Pendant notre chanson "G.M.M. (The Great Metal Motherfucker)". Les gens sont devenus vraiment fous avec ce wall of death. Nous avons des vidéos sur notre compte instagram qui sont absolument démentes. Allez-y jeter un coup d'œil.



Le meilleur backstage ?

Nous n'avons pas eu le temps d'apprécier les backstages (rires), nous avons juste eu le temps de courir directement vers la Mainstage ! Mais d'après les années précédentes, les backstages du Hellfest sont parmi les meilleures. Les artistes sont toujours bien traités.



Quel est ton meilleur souvenir ?

Mon meilleur souvenir est toutes les images capturées dans mon esprit de toute cette mer de gens qui nous crient dessus et qui s'amusent. Ils nous ont apporté tout leur soutien au groupe qui a sauvé le spectacle sans autre prétention que de s'amuser sur scène et de faire en sorte que les gens s'amusent avec eux.



Le mot de la fin ?

Merci de nous avoir donné l'espace pour exprimer ce voyage fou. Nous sommes de retour en France cet été pour jouer dans d'autres festivals comme le Plane'r Fest, le Motocultor Fest et le Festival 666. Alors venez nous dire bonjour, on va bien s'amuser !

Merci au groupe pour s'être prêté au jeu de l'interview et d'avoir accepté avant même d'avoir été appelé sur la main stage. Merci à Alexxx du Hellfest Cult et surtout merci à BB Plaza pour sa disponibilité.

Photos : JC Forestier