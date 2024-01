Il est souvent difficile d'attendre un an entre deux éditions du festival et toutes les demandes de places ne sont pas assouvies. Pour limiter les frustrations, de nombreux festival dont le Hellfest se sont lancés dans l'exercice du Warm up. Plus qu'un ersatz de Hellfest, un premier shoot pour attendre sa dose estivale.

Hellfest Warm Up 2023 "Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi !". Devenu le rendez-vous devenu incontournable de "l'expérience" Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts s'est arrêté à Paris le 20 avril. La tournée se compose de Pogo Car Crash Control et de Betraying The Martyrs avec des supports locaux. Pour Paris, cela sera Violence. Je m'étais fixé un sacerdoce : couvrir à la fois ce Warm Up et le Kicking Fest dans la Boule Noire "à côté"... 7 kilomètres dans la soirée pour essayer de ne manquer aucun groupe. Mais il était impossible de manquer une des deux soirées.

Me voilà arrivé devant le Moulin Rouge et un superbe bus aux couleurs du Hellfest 2023 soit bleu et noir qui viennent trancher avec le rouge du moulin, attraction phare de Paris. La machine du Moulin Rouge, ancienne Loco est décorée aux couleurs du festival. Etant donné qu'il s'agit de mon premier Warm up, je suis saisi par l'ambiance de Clisson qui a su se transposer dans la capitale. On se croirait presque au sein du festival, drapeaux, back drop, verre, merch, tout est présent. On croise les P3C en toute décontraction qui passent devant le bar puis Alexxx Rebecq et Ben Barbaud qui sont dans leur élément et accessible contrairement à la période estivale. Certains chanceux sont déjà en train de se faire tatouer des flash du Hellfest dans le salon improvisé à l'étage.

Ce qui fait la particularité de ce Warm up, c'est la première partie qui est réservée "aux locaux de l'étape", ce qui donne une teinture particulière à chaque soirée. Nos amis de Darcy pour la date de Rennes, les potes Eight Sins à Clermont ou encore Cleaver à Nancy par exemples.



Hellfest Warm Up 2023 : Betraying the Martyrs Pour Paris ce sont les nouveaux venus de Violence, même si leur pedigree accumulé dans leurs précédentes formations ne fait pas d'eux des débutants. En effet, Violence est la nouvelle formation de Niveau Zero (Frédéric Garcia, clavier-chant) qui s'est adjoint les services de Fabio Meschini à la guitare (ex- As They Burnet L'Esprit Du Clan), Morgan Sansous à la batterie (Henker) et John Kazadi au chant (Henker). Premier concert pour la formation et ils sont associés au Hellfest. il y a pire comme début. Le groupe a déjà quelques titres publiés mais la diffusion est encore restreinte. L'occasion d'une belle découverte et de faire découvrir leur musique aux afficionados du Hellfest. Le groupe réussit rapidement à se mettre la fosse dans la poche, notamment en arrivant masqués. Un set d'une demi-heure qui a envoyé sévère en électro métal. Avec des titres comme "I met the Devil" le groupe est pleinement dans son élément et le CV des musiciens ainsi qu'une préparation certainement minutieuse fait que ce set donne l'impression d'être l'apogée d'une tournée de 20 dates. Mais ce n'est, je le rappelle, que leur premier concert. L'ironique "Violence will not save you" à la fois par son côté éponyme mais également par le feu qui est mis dans la fosse est une autre démonstration du potentiel du groupe.



Avant de retrouver Betraying The Martyrs, Jimmy Clisson reprend la main pour son Air guitar contest. Le moment pour moi de me rendre à la Boule Noire pour le premier concert de The Eternal Youth dans la capitale.



Amputé de l'un de ses chanteurs, Rui, c'est Julien Lebon de Atlantic Chronicles mais aussi de Early Maggots qui prend un des deux chants. Le groupe vu il y a quelques années avec leur précédent chanteur n'a rien perdu de son aura. La setlist est assez équilibrée entre les albums Silver lining, The resilient et Breathe in life. Julien et Victor donnent l'impression d'avoir toujours chanté ensemble et l'absence de Rui est à peine perceptible pour ceux qui ne sont pas des fans hardcore du groupe. Victor est toujours aussi présent avec son clavier (qui finira explosé au sol comme pour reproduire une certaine pochette des Clash...) et n'hésite pas à chanter en se faisant porter par la foule. La dernière fois que je les avais vus, c'était au mondial du tatouage à la Villette et le combo n'a pas perdu en énergie. La salle est désormais chauffée à blanc pour accueillir P3C . Mais il faudra attendre une autre vague de Air Guitar, temps pour moi d'aller saluer les Not Scientists à quelques lieues de là.



Hellfest Warm Up 2023 : Pogo Car Crash Control Les Pogo Car Crash Control sont venus ici pour présenter leur dernier album et 10 titres en seront joués. Le groupe a déjà conquis le public avant même de monter sur scène. Me voilà de retour à la Machine, étant passé devant la box photo du Hellfest pour conserver des souvenirs de la soirée (les photographes sont rarement sur les photos, autant en profiter). Le groupe avait retourné la Warzone l'année dernière et ce n'est pas une salle moyenne parisienne qui peut les effrayer. Il y a cela d'étonnant avec ce groupe que quoi que l'on puisse penser de leurs albums, ils sont définitivement un groupe de scène, donnant tout. La fondatrice du mouvement "more women on stage/backstage" n'y est pas pour rien. Elle sait occuper la scène comme ses acolytes tout en haranguant la foule. Autant vous dire qu'avec un téléobjectif qui a posé un RTT pour la soirée et les pogos, prendre des photos n'a pas été chose aisée... Il faut inévitablement prendre du recul pour ne pas finir en morceaux. Du recul, c'est aussi l'occasion de retrouver des têtes connues du label Athome et de papoter autour d'une bière. 3 titres de Tête blême dont 2 dans le trio final, "Tête blême" et "Qu'est-ce qui va pas ?" finissent d'achever le public qui en a eu pour son argent et comme tout bon addict, sa dose pour patienter jusqu'en juin. Le temps surtout de soigner les bleus et de reprendre des forces...



Cinq jours plus tard, la machine Warm Up a débarqué du coté de Nancy, à L'Autre Canal pour être plus précis. Ce n'est pas la première fois que la Cité Ducale accueille les équipes du Hellfest, et on peut le comprendre. Le public est en effet au rendez-vous, et le hall de la salle a été parfaitement configuré pour recevoir stand de tatouage, karaoké (avec un morceau des Burning Heads pour échauffer les esprits) et stand de merch. Je (Gui de Champi) n'allait donc pas rater le passage de la caravane Hellfest !



Question musique, le plateau Betraying The Martyrs/Pogo Car Crash Control est en grande forme avec des prestations de qualité, comme JC a pu l'évoquer ci-avant. En bonus, le trio Cleaver de Commercy (presque des locaux, donc) a eu la lourde tâche (ou le privilège, c'est selon) d'ouvrir les hostilités avec son mélange de metal, de punk et de death. Bénéficiant d'un bon son et de lights généreuses, le trio a fait le taffe avec une alternance de chant lead entre le guitariste et le bassiste. Bien qu'un cran en dessous des prestations des têtes d'affiche, le groupe (avec un jeune batteur dans ses rangs) mérite une oreille attentive et j'aurai plaisir à les recroiser prochainement lors du festival Watt en Bar le 25 août prochain à Bar le Duc avec les Wampas, Ludwig Von 88, Mass Hysteria et les Burning Heads. Tu noteras que j'ai réussi, en deux paragraphes, à citer deux fois le nom du quintet orléanais. La magie du fanzinat.

JC : Merci à Tangui et Cartel concert pour l'accréditation, merci à P3C et Ben pour nos échanges.

Gui : Merci à Elo d'Agence Singularités, Marie d'Emm et aux équipes de L'Autre Canal.