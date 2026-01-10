Une review de festival dans un hors-série Festivals, c'est trop simple, tu ne trouves pas ? Alors pour revenir sur la deuxième édition du Heavy Week-End, je te propose non pas un air d'AC/DC, mais un ABCDaire.

Heavy Week-end ROTN A : Ambiance

Ça peut paraître cliché, mais quand on dit qu'il n'y pas de meilleure ambiance que dans les soirées metal, c'est pourtant vrai ! Tout comme l'an dernier, je n'ai pas eu vent d'une embrouille ou quoi que ce soit qui aurait pu ternir la bonne atmosphère du Heavy Week-end. Les déguisements en tout genre se mêlaient aux looks des plus délurés sous un déluge de décibels et des hectolitres de bière.



B : Bilan

Clairement positif. Au point que le festival se pérennise et s'apprête à s'installer comme un rendez-vous incontournable de l'agenda metal estival. Il faut dire que réunir 32000 spectateurs sur trois jours dont 16000 uniquement sur la journée du dimanche et accréditer 80 journalistes et médias (quasi exclusivement des Français, du fait du Rock Am Ring le même week-end), ce n'est pas rien !



C : Communication

Alors que la première édition, couronnée de succès, avait enthousiasmé organisateurs, médias et public (malgré quelques réajustements nécessaires et notamment en ce qui concerne la billetterie qui s'était retrouvée bradée quelques jours avant le début de l'évènement, entraînant des critiques émanant de ceux qui s'étaient procuré leur pass en amont du festival), certains ont pu craindre que cette deuxième édition ne voit pas le jour, l'orga ne communiquant pas sur la programmation et ne partageant sur ses réseaux que des rétrospectives de l'année 2024. Le mécontentement a laissé place aux railleries sur la toile, avant que ne soit dévoilée, assez tardivement, l'intégralité de l'affiche. Et ce du fait d'un concours de circonstance qu'Olivier Garnier (attaché de presse) a pu me révéler.

L'annonce de l'affiche a été tardive du fait d'un groupe qui devait être présent en tête d'affiche sur la soirée avec Dream Theater et qui longuement tergiversé sur différents points (et notamment pour une question financière) et qui finalement a décidé de ne pas venir. Ceci explique cela. Gageons toutefois que la communication de l'intégralité des groupes qui participeront à la troisième édition, et dans un premier temps des têtes d'affiche, soit réalisée dans de meilleurs délais !



Heavy Week-end ADRIAN VANDENBERG D : Dream Theater

Désolé, je n'étais pas au concert !



E : Éclectisme

Voir H : Heavy, mais pas que...



F : Festival ?

Peut-on considérer le Heavy Week-end comme un festival ? Compte tenu du nombre de concerts se déroulant sur trois jours (douze au total, quatre par journée commençant à l'heure du thé) et du fait de l'existence d'une seule scène, on pourrait chipoter sur la réponse. N'empêche que le format (qui ne semble pas avoir vocation à s'étendre au niveau notamment de l'amplitude horaire) est tout à fait agréable et laisse à penser qu'avec une scène secondaire (qui pourrait à mon sens trouver facilement une place sur le site) et une expérience encore plus immersive (création d'un market metal, animations par des sponsors ou même activités thématiques dans la ville en début de journée) permettrait aux "festivaliers" de vivre un week-end plein.



G : Gojira

Olivier Garnier (toujours lui) m'a indiqué lors de notre discussion qu'une tête d'affiche serait révélée en fin de soirée du dimanche par les organisateurs. Sauf erreur ou omission de ma part, cela n'a pas été le cas. J'ai beau avoir regardé dans la presse quotidienne régionale (L'Est Républicain, pour ne pas la nommer), pas d'indication non plus. Mais une allusion à Gojira dans ces termes "jj". Coïncidence ? Indiscrétion via un message caché ? Le groupe français, figurant dans le roadster de Gérard Drouot Productions (organisateur du Heavy Week-end), pourrait faire un sacré headliner. On en reparle l'année prochaine, ok ?



H : Heavy... mais pas que

Pour cette deuxième édition, le Heavy Week-end s'est ouvert au neo metal, au power metal et à la fusion crossover, sans se limiter au hard rock et au heavy metal, pierres angulaires de la première édition. Et c'est tant mieux !



Heavy Week-end Mass Hysteria I : Iowa

Slipknot un dimanche soir à Nancy ? Presque improbable. Pourtant, les neuf (enfin, huit, on en reparlera plus loin) de Des Moines, Iowa, étaient bien là, en chair et en os, avec un son surpuissant et un jeu de lumières travaillé. Le public ne s'y est pas trompé en se déplaçant en masse le dimanche. La profusion de tee-shirts aux couleurs du gang masqué était assez impressionnante, et tout le monde se souviendra de ce concert incroyable. Je gardais un souvenir presque mitigé des derniers shows en festival auxquels j'ai pu assister, consistant en une espèce de bouillie sonore avec des pantins sur scène. Il en fut tout autrement à Nancy, et j'ai pris un sacré plaisir à voir (et entendre) le groupe dérouler une setlist qui avait de la gueule ("People=shit", "(sic)", "The heretic anthem"...) dans une ambiance survoltée. Bénéficiant d'un son aux petits oignons, Corey Taylor et sa bande sont en mode "patrons" malgré l'absence de Clown, pilier du groupe, pour raison familiale. Le percussionniste s'en donne à cœur joie sur des futs décorés d'une calandre de Rolls-Royce, les guitaristes sont en feu, et ce n'est rien à côté du spectaculaire Eloy Casagrande, ancien batteur de Sepultura et aujourd'hui pleinement associé à Slipknot. Puissance, rapidité et aisance résument à eux seuls la prestation XXL du batteur. Du grand Slipknot.



J : Jeunesse

Du public, il y en avait. 8000 personnes le vendredi, idem pour le samedi, et deux fois plus le dimanche (eh oui, tu sais compter, ça fait 16000). Parmi eux, beaucoup de jeunes. Normal, me diras-tu, compte tenu de l'affiche du dimanche ( ROTNS , Mass Hysteria, Slipknot). Sauf que pour l'avoir constaté, la jeunesse était aussi présente le vendredi soir, et en masse. Impossible de faire un ratio vieux/jeunes (bien que j'aime le calcul mental, j'avais d'autres chats à fouetter, et l'âge avançant, j'ai toujours tendance à reculer l'âge auquel je considère les gens comme vieux !), mais ça laisse tout de même à penser que les affiches avec des survivors (Europe, Saxon) ou des groupes plus actuels (entendre de ce millénaire ou fin des '90s pour les plus jeunes vieux d'entre nous) comme Powerwolf ou Slipknot attirent une nouvelle génération en recherche de sensations fortes (même si écouter PLN ou Maître Gims se révèle hardcore).



K : K 2000

Mais que vient faire Knight Rider, intemporelle série culte américaine, dans cet ABCdaire ? Comme il était difficile de trouver une lettre K, et que le génial générique de cette série a retenti en introduction du concert de Slipknot, il aurait été dommage de ne pas le souligner (la diffusion du générique, pas le fait que je n'ai pas trouvé d'autres mots en K).



L : Légendes

Je n'ai assisté qu'aux concerts de la soirée du vendredi (Saxon et Powerwolf) et à la journée du dimanche, délaissant les premiers concerts et l'intégralité du deuxième jour. À propos du samedi, et malgré un alléchant premier concert (voir la lettre W), les headliners (à savoir Europe et Dream Theater) ne me bottaient pas plus que ça, d'autant que j'avais déjà vu les premiers au Hellfest et les seconds au Sonisphere. N'empêche que réunir ces mastodontes et légendes du rock au sens large du terme (85 ans de carrière à eux deux, des millions de disques vendus...) est un sacré coup de la part des organisateurs.



Heavy Week-end NOTHING MORE M : Mass Hysteria

J'ai beau avoir une affection particulière pour les deux premiers albums parus au siècle dernier (ouuuuuuuh, le vieux !!!) et être moins emballé depuis que les guitares ont sacrément baissé de tonalité (ça fait un moment), je reste admirateur de la carrière du groupe et ne laisse jamais passer une occasion d'aller les voir dans mon fief nancéien. D'autant que le groupe semble avoir une affection particulière pour la cité ducale, la formation ayant fait quelques résidences d'avant tournée dans la SMAC L'Autre Canal, et Mouss demandant à chaque passage dans la ville si certaines personnes dans le public étaient présentes lors du concert de 1999 au feu Terminal Export. À chaque fois, je lève le bras en souvenir de ce show mémorable en compagnie des excellents Shovel. Qu'ils jouent en club ou en festival, devant quelques centaines de personnes ou des milliers de spectateurs, les cinq hystériques forment une machine de guerre qui n'a plus rien à prouver (ça fait bien longtemps) et qui prend un réel plaisir à échanger avec le public et à envoyer des missiles bien placés. Le métronome Rapha et le touche à tout Ryan forment une rythmique explosive, tandis que le duo de guitaristes enchaînent les riffs en mode uppercuts et Mouss scande ses punchlines. Setlist impeccable (quoi que trop avare en titres des premiers disques), prestation haut de gamme et communication positive, Mass Hysteria, trente ans de carrière mais toujours émerveillé de l'accueil qui lui est réservé, se régale sur la scène du Heavy Week-End... et nous aussi. Méga claque et maxi plaisir !!



N : Nothing More

Inconnu au bataillon me concernant, Nothing More sera mon coup de cœur de cette édition. La description qui en avait été faite dans le programme du fest ne m'enchantait guère, mais les quarante minutes allouées à la formation texane sont passées comme une lettre à la Poste. Peinturluré sur l'ensemble du haut du corps (de loin, on aurait pu croire à des tatouages !), son chanteur/meneur de troupe Jonny Hawkins fait le show (et même le chaud, selon une expression bien utilisée en Lorraine) tandis que ses camarades délivrent un metal alternatif (ou metal moderne, fais ton choix) en continu. Avec son backdrop imposant et après une intro country suivi d'un sample inquiétant, la messe est presque dite en ce milieu d'après-midi dominical, au cours duquel le public a décidé de venir tôt pour ne pas louper une miette de tous les concerts : le premier morceau, "Carnal" (issu de l'album du même nom paru en 2024), se la joue neo metal très mélodique avec des soupçons de boucles électro (= tube imparable). L'ensemble est énergique. "House on sand" est méga lourd tandis que le public mange dans la main de Hawkins qui lui fait faire n'importe quoi avec les bras. "If it doesn't hurt", avec son intro à la RATM , symbolise à lui seul la puissance spectaculaire développée par le quatuor. Hawkins crie son amour au Heavy Week-end pendant l'intro du lourd "Stuck", et même si je trouve la performance assez saisissante, je commence à avoir ma dose du metal moderne en deuxième partie du set. À noter toutefois l'excellent "Jenny" (dédié à sa sœur) et l'aérien/pop/metalcore "Go to war", au cours duquel le guitariste et le bassiste apportent avec beaucoup de classe leur voix pour seconder le chanteur. Le final "This is the time" verra la même paire guitariste/bassiste terminer le concert dans le public avec Hawkins. Encore une fois, pas ma tasse de thé sur le papier, mais très bonne surprise et moment très agréable passé en compagnie du groupe.



Heavy Week-end POWERWOLF O : Organisation

Pour une deuxième édition, les organisateurs du Heavy Week-End ont apporté quelques améliorations au niveau des infrastructures et de la diversité de la restauration. Pour avoir arpenté les allées du festival et malgré une grande affluence le dimanche, tout était fluide et les temps d'attente aux bars et stands de merch (disséminés un peu partout sur le site) semblaient tout à fait acceptables.



P : Portables

Mais bon dieu, lâchez vos putains de portables en mode vidéo quand vous êtes à un concert !! Ça devient insupportable, d'avoir une nuée d'écrans devant soi et surtout, on ne profite de rien ! C'était le coup de gueule (d'un presque vieux).



Q : Qualité de l'accueil média

On n'en parle pas toujours, mais il faut reconnaître qu'un bon accueil média, ça peut faciliter la tâche des journalistes et photographes (surtout pour ces derniers qui font sans cesse des allers-retours entre le front stage et l'espace média alloué à cet effet). La zone média est en retrait de la zone concert (ce qui permet de ne pas "subir" constamment le plein volume) avec tables, chaises, connexion Internet, transats, et un buffet apéro/boissons fraîches/sandwiches de qualité, et ce tout au long du week-end. On peut dire qu'on est gâtés !



R : Rise Of The Northstar

Deuxième groupe à fouler la scène ce dimanche (et première formation française !), ROTNS se présente sur scène sans masque, mais avec une déco de scène soignée rappelant les thèmes japonais (typo en mode manga, faux cerisier nippon). Malgré ma bonne volonté, je ne suis pas parvenu à entrer dans l'univers du groupe, qui mélange des influences diverses et variées comme Body Count, Suicidal Tendencies et tous ces groupes de néo sous accordés. Sur le papier, ça pouvait éventuellement me plaire, mais je décroche très vite au show des Parisiens qui, visuellement, me rappellent l'excellent groupe L'Esprit du Clan. N'empêche que même si je ne m'y retrouve pas, il est incontestable que le groupe est puissant et sait tenir en haleine un public qu'on croirait intégralement acquis à sa cause.



S : Saxon

Dire que je suis un inconditionnel du groupe britannique serait mentir. Mais affirmer que je me régale de les voir en concert n'est pas exagéré. Je suis arrivé à la fin du show de Battle Beast qui précédait le concert du quintet en place depuis... 1978 ! Le show que j'avais vu en 2013 au Hellfest (pour défendre l'excellent 20ème album studio Sacrifice) m'avait carrément emballé, et leur programmation a été l'unique raison de ma présence sur le festival le vendredi. Le groupe se présente depuis quelques années déjà avec Brian Tatler (Diamond Head) à la guitare en remplacement du vétéran Paul Quinn et cela n'altère en rien le rouleau compresseur qu'est Saxon. Ce pionnier du NWOBHM (avec Iron Maiden et Motörhead, excusez du peu) est en tournée pour présenter son dernier album Hell, fire & damnation. C'est d'ailleurs sur les sonorités de l'intro de cet album que le groupe prend possession de la scène et la pyrotechnie est déjà de sortie. Sur fond de vidéos illustrant ses titres, (bombardier, voitures de course...), le groupe déroule un set impeccable devant un parterre de fans très réceptifs et non moins communicatifs. Les hits s'enchaînent ("Heavy metal thunder", "Strong arm of the law") et les vestes à patches sont de sortie sur scène (lesdites vestes récupérées dans le public) pendant "Denim and leather". Le bouquet final composé de "Wheels of steel" (avec ses riffs bien aiguisés et au cours duquel le chanteur Billy Byford lance en "facebook live" un wall of death), un épique "Crusader" et l'explosif "Princess of the night" achèvera un public qui en aurait bien repris une louche. Pour cela, le groupe donne rendez-vous à Paris en septembre pour une nouvelle fête encore plus incroyable avec au programme l'interprétation de l'intégralité de l'album Wheels of steel. Mais avant ça, il va falloir se remettre de ce concert que je qualifie sans contestation possible d'excellent !



Heavy Week-end Saxon T : Têtes d'Affiche

Elles ont été longues à être dévoilées (voir lettre C) et peut-être moins à mon goût que celles de la première édition (et notamment cette incroyable journée du dimanche réunissant Ayron Jones, Tom Morello, Alice Cooper et Judas Priest), mais on ne peut que louer les efforts de l'organisation pour diversifier les styles (voir lettre H) et proposer ce qui se fait de mieux dans le genre. Dream Theater, Powerwolf, Slipknot, pour les connaisseurs et les afficionados, c'est propre ! Il faudra juste penser à les annoncer plus rapidement pour la prochaine fois, ok les gars ?



U : Universel

Qu'il soit moderne ou à l'ancienne, qu'il soit joué en Mi ou en Ré (et même si Do voire en Si), qu'il soit festif ou proche d'être dépressif, qu'il soit fougueux ou parfois mielleux, en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue, le langage du metal reste et restera un langage universel. Et c'est tant mieux !



V : Veste à patches

Dans le concours du groupe à tee-shirt, Slipknot, Mass Hysteria et Powerwolf étaient majoritairement représentés. Sans oublier les masques et autres costumes en hommage aux Knot. Mais la veste à patches tenait la corde, avec plus ou moins du bon goût. Qu'elles soient naissantes ou vieillissantes, avec des groupes d'aujourd'hui et (surtout) d'hier, les vestes à patches étaient légion à Nancy en ce début juin. On pourrait croire que c'est passé de mode, mais en fait, non !



W : Wings of Steel

Si tu as bien suivi (je n'en doute pas un instant), tu sais que je n'étais pas présent lors de la journée du samedi. Je n'ai donc pas vu Wings of Steel sur scène. Mais j'ai eu vent, de la part de quelques connaissances, d'un set irréprochable du combo étiqueté metal 80's. À suivre...



X / Y / Z : Zénith

Bien que sceptique l'an dernier sur l'endroit où se tiendrait le Heavy Week-End, j'évoque à nouveau les qualités de cette enceinte en mode open air qui bénéficie d'un son et d'une visibilité de grande qualité. Alors oui, c'est bétonné et il n'y pas d'espace vert. D'accord, le parking est en mode "enfer" quand il s'agit de sortir avec son véhicule. N'empêche que l'infrastructure existante est idéale en matière d'organisation (loges, backline à stocker, gradins...) et au risque de me répéter, la qualité du son est optimale pour du plein air. Il serait difficile de déménager à un autre endroit tant le site bénéficie de nombreux atouts.

Bonus : R pour remerciements : l'équipe GDP/Heavy Week-end, Olivier Garnier, Nicolas Keshvary et Marie d'Emm.

Photos : Marie d'Emm.