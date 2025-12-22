Les Parisiens férus de musique indépendante connaissent forcément le Garage Mu, au moins de nom (le Garage MU était une salle/labo créatif du quartier de la Goutte d'Or avant le déménagement du collectif MU qui le gérait). Un évènement référence depuis 2016 situé à la Station - Gare Des Mines, lieu transdisciplinaire et social isolé dans des anciens locaux de la SNCF au bord du périph' du côté de la Porte d'Aubervilliers. Cette année, l'affiche (sur deux jours) était internationale au moins par ses deux têtes : le duo australien Party Dozen et le duo amstellodamois Spill Gold.

C'est une coïncidence à peine croyable. Cette année, les deux têtes d'affiche du Garage Mu Festival étaient deux de mes plus gros coups de cœur de 2024 : Crime in Australia, le dernier Party Dozen, et Spill Gold avec son excellent Highway hypnosis, sorti en 2020 et qui a fait l'objet des "Disques oubliés" du Mag #62. Évidemment, je n'ai pas réfléchi bien longtemps pour faire des pieds et des mains pour m'y rendre. Surtout que le lieu (et les gens qui le peuplent) y sont particulièrement sympas. Deux soirées, deux ambiances, une salle intérieure (contrairement aux débuts où la scène se trouvait dehors et sur un autre endroit du site). La première est rock/(post-)punk/garage/noise, la deuxième est plutôt synth-punk/pop/hypnotico-kraut. Et pour partager ces bons moments, un(e) cop(a)in(e) par soirée. Que demander de mieux, surtout avec cette belle ouverture d'esprit artistique qui n'a rien d'étonnant venant du collectif MU, l'organisateur, très talentueux pour dénicher des artistes avant qu'ils soient (re)connus et jouent dans des salles plus mainstreams aux prix souvent moins abordables (là comme ça, on pense à Ditz, Metz, Lambrini Girls, mais aussi à Jeanne Added qui a fait l'un de ses premiers concerts au Garage MU). Malgré son emplacement, les soirées finissaient étonnamment tôt, loin des habituelles "rock party" d'antan. Les temps ont bien changé, le public aussi au passage, et on sent fortement que l'orga a dû faire face à certaines contraintes désormais usuelles. Courage à tous les acteurs culturels parisiens underground pour garder ces lieux aussi attrayants.





Jeudi 26 juin 2025



Les Bruxellois de Warm Exit ouvrent le bal de ce Garage MU Festival de manière ascendante. D'abord par une ambiance sombre et pesante à base de paroles scandées, de trompette sous acide et autres effets multiples, qui va progressivement se muer en un post-punk batârdisé ultra tendu. À l'image de cette soirée électrique, haute en énergie et en folie, Warm Exit va s'avérer être à la hauteur, si ce n'est meilleur, que leur Ultra violence sorti il y a déjà un an et demi. On n'a pas forcément reconnu tous les morceaux de ce premier album, mais si la scène est un laboratoire et une inspiration pour le quartet (les nappes de claviers apportent vraiment un plus), nul doute que leur deuxième album sera excellent.



Une bonne mise en bouche suivie par deux garnements de Birmingham vêtus de noir rassemblés sous le nom de Gans. Un batteur et un bassiste, tous deux chanteurs, qui ont fait forte impression, scéniquement parlant. Leur musique est un parfait combiné de rock brut qui va droit au but pour faire danser la foule. Bref, pas vraiment original, ça envoie du riff entendu 1000 fois, ça braille dans le micro comme les Anglais savent le faire, mais c'est foutrement efficace. Le duo nous offre même une reprise un peu pétée (paye ton chant faux dégueulasse !) du "War pigs" de Black Sabbath. Leur show est tellement intense qu'on a l'impression qu'il n'a pas duré très longtemps. C'était surement vrai, et ce n'est pas plus mal au final. Il fallait garder de l'énergie pour Party Dozen.



Jetlagué, le duo australien - mené par le batteur et multi-instrumentiste Jonathan Boulet et la saxophoniste Kirsty Tickle - n'avait pourtant pas l'air d'être très perturbé tant leur prestation a été époustouflante. Venu défendre l'excellent Crime in Australia, Party Dozen débute avec la puissante "Judge hammer", histoire de mettre tout le monde d'accord. Un titre qui met en avant les qualités indéniables de saxophoniste de Kirsty et de son chant atypique amplifié depuis le micro de son instrument. Les deux vont s'assurer d'équilibrer la setlist pour tracer un voyage sonore aux ambiances diverses et variées dans lequel on retrouvera la vélocité de "The worker" et "Party dozen", la coolitude de "Coup de gronk" et "Fruits of labour", l'intensité de "Bad news department", la lourdeur de "Wake in might", et le final étouffant de "The iron boot". On aura même droit à une reprise super intéressante du "Ghost rider" de Suicide. Une démonstration de force des deux côtés de la scène, avec une mention spéciale à Jonathan pour la synchronisation des samples et de son jeu de batterie spectaculaire. On gardera longtemps en mémoire la dernière partie de cette première soirée intense et réussie.





Vendredi 27 juin 2025



La deuxième et dernière soirée est un peu plus freestyle, il y a moins de points communs entre les artistes présents hormis le fait que la gent féminine soit majoritaire sur scène. Et ça commence par une performance. Alors, on n'est pas contre ça du tout, mais celle de la polonaise Siksa a tourné du ridicule (c'était le but, justement) jusqu'au profond malaise. Ce spectacle, dont on soupçonne qu'il ne soit qu'une simple et mauvaise improvisation, met en scène une jeune femme provocante, extravertie et mal fagotée (ce faux cul extrêmement bombé est surement le truc le plus drôle, certain voyant au contraire une tentation bien raciste, façon "black face" mais avec le derrière...). Cette dernière, se baladant dans le public, est accompagné d'un mauvais bassiste (l'instrument est un prétexte, cela aurait pu être un violoncelle ou un clavier) censé l'accompagner, et baragouine des logorrhées en polonais avec un faux rythme. Siksa joue avec l'audience, une communion s'installe avec les quelques dizaines de personnes restées auprès elle, mais cette dissonance avec le reste de la prog' ne nous motive pas à rester continuellement. Un groupe d'airs et d'harmonies sérieusement composés aurait mérité de jouer à leur place et contenter un public qui ne demandait que ça.



D'ailleurs, ça n'a pas loupé car dès lors que les Lyonnais de eat-girls (sans majuscule, selon la volonté du groupe) ont investi les planches de la Station, les gens se sont tout de suite sentis un peu plus concernés et sont venus en nombre. Il faut dire que le très jeune trio (sont-ils majeurs ?) a des atouts avec sa synth-pop bricolée et froide. Rappelant un peu le charme hypnotique d'Heimat, les ondes new-cold-wave d'eat-girls nous ont envouté assez vite, d'autant plus avec ce petit côté pop juvénile qui les caractérise bien, contrairement à d'autres formations naviguant plus ou moins dans ces eaux-là (Strasbourg, Scorpion Violente, Bound By Endogamy, Ventre De Biche, Eye...). Le trio séduit par sa simplicité, des rythmiques de boîte immuables avec des évolutions mélodiques qui touchent instinctivement, à l'image de "Trauschaft". Les Lyonnais ont fait honneur à leur premier album, Area silenzio, sorti en novembre 2024 sur le label allemand, Bureau B (Heldon, Martin Rev (Suicide), Faust, Dieter Moebius...). Ce dernier a eu du nez sur ce coup-là, car en live, ça fait le taf !



Place à la tête d'affiche attendue de ce dernier jour (un troisième n'aurait pas été de trop, surtout pour un samedi soir) : Spill Gold. Le duo d'Amsterdam est venu présenter Zaza, son dernier album sorti chez Teenage Menopause Records il y a plus d'un an. Un album pas vraiment à la hauteur de Highway hypnosis selon moi, étant moins sensible à leur concept pop/mélodique au détriment du travail percussif. Bien sûr, cela s'est ressenti assez vite sur le live, mais Nina (batterie/pads) et Rosa (synthés/machines/chant) savent y faire en matière de spectacle vivant. Leur kraut-pop se diffuse très bien dans l'air de la Station-Gare des Mines, à la vue de ce public en transe qui se dandine de gauche à droite à chaque temps. L'amalgame entre chant, notes et percussions est mieux valorisé sur scène. C'est le gros avantage de jouer live, et on profite pleinement de ça, et du travail de façonnage de son des musiciennes en direct. Le duo sait nous embarquer entre ombres et lumières, une dualité qui rappelle The Knife par moments, ou plus récemment les Néo-Zélandais de Half Hexagon. Du début jusqu'à la fin, on ne quitte pas le devant de la scène, c'est dire tout l'amour que l'on porte à Spill Gold. Le show se termine, le temps de penser à prendre un dernier verre avant de partir pour nous remettre de nos émotions qu'on est déjà gentiment chassé du lieu... C'est le seul bémol à noter de cette édition du Garage Mu Festival, avec le fait qu'on n'ait pas pu se restaurer un peu sur place. Mais c'est une tout autre histoire.

Merci à Thomas du Collectif MU.



Photos : Yun (Instagram : @dvidedsouls) / De haut en bas : Party Dozen / Warm Exit / eat-girls / Spill Gold