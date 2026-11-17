Le dernier week-end de mai s'est déroulée la troisième édition du Fury Dance au Zinor de Montaigu. Impossible de trouver meilleur moyen pour lancer la saison des festivals qu'un petit festival DIY, porté à bout de bras par une bande de passionnés.

Fury Dance 2026 Ordem Le site reste toujours aussi agréable, avec une scène en plein air bordée d'arbres et des structures DIY qui apportent de la couleur à l'ensemble : fresques peintes sur des palissades faites maison, ambiance chaleureuse... Fury Dance 2026 Blood Command On est aussi dans un festival aux prix très abordables. Bref, tout est mis en œuvre pour attirer le plus grand nombre dans un cadre convivial. Chaque année, Max, le programmateur du festival, propose une affiche pour cet événement orienté punk-rock et hardcore. Cette année encore, il nous a surpris par la qualité de sa programmation, pour un festival qui accueille moins de 1500 festivaliers par jour.



Le premier jour est traditionnellement consacré au punk-rock et au post-hardcore, avec une belle part faite aux groupes locaux. Trouble, Violent Sadie Mode, puis Fluffy Machine ouvrent le bal et dynamisent l'assemblée avec un punk-rock frais et juvénile qui trouve son public de fans de ce mouvement. Puis, vient le moment où Tusky casse les codes du genre. Leur set, énergique et plein de nuances musicales, voit les Bataves dépoussiérer le style en empruntant sans complexe des notes au post-hardcore et au HxC. Les Anglais de Knives poursuivent cette logique de chamboulement des genres avec un post-hardcore créatif, mêlant puissance brute et émotion sombre. La touche de saxophone ajoute une pointe d'exotisme à l'ensemble. C'était presque magique, ce concert. Une belle introduction avant l'entrée en scène des Norvégiens de Blood Command. Les pensionnaires de Bergen restent un groupe inclassable, mélange de punk-rock, de disco et de pop-metal. Ils savent prendre leur auditoire à la gorge, l'attraper et faire communion avec lui. Un brin de folie s'est emparé du Zinor avec ce set déjanté, vivant et entraînant. Cette première soirée fut une vraie réussite.









Fury Dance 2026 Who I am Place au hardcore et à sa violence cathartique pour le deuxième acte. Certains pourraient penser qu'une journée entière de HxC pourrait avoir un côté redondant... C'est mal connaître Max et sa fine oreille de programmateur, ainsi que la richesse d'une scène qui a multiplié les sous-genres. Les Français sont mis à l'honneur lors de la première partie de journée avec Frontstab, Insurgent, Kibosh et Ordem. Nos frenchies ont fièrement défendu la "french touch" avec des prestations de qualité, qui ont vu les premiers two-steps soulever la poussière du Zinor. Nous sommes tombés sous le charme de Soulprison, groupe originaire de Stuttgart. Un HxC moderne porté par un frontman ultra-énergique, un déchaînement de violence avec des riffs metal stridents et rapides qui retournent les festivaliers. Le deuxième groupe qui nous a marqués, ce sont les Hollandais de State Power, qui ont su mélanger à la perfection le HxC et le heavy pour nous offrir des compositions mêlant mélodie et puissance, pour la joie de tous. Ce fut un moment superbe. La soirée s'est poursuivie sous cette impulsion de violence créative.



Les Canadiens de Cancer Bats - excusez du peu - entrent en scène. Une des valeurs sûres de la scène HxC. Leur set mélange sourires et énergie. Il se dégage de ce groupe une forme de joie juvénile qui dure malgré les années qui passent. Un superbe moment. Les Anglais de Grove Street ont fait preuve de virtuosité avec un HxC groovy et virevoltant. La soirée touche à sa fin, et Who I Am entre en piste avec un parterre de fans tous acquis à leur cause. Le groupe nous démontre que la France a des groupes capables de rivaliser avec les meilleurs. Originaires d'Angoulême, Who I Am est, depuis quelques années, une formation qui compte de plus en plus sur cette scène. Leur dernier album est d'ailleurs plutôt convaincant, et leur HxC métallique est des plus efficaces.

Merci à toute l'équipe du Zinor et à Max pour l'accueil et l'invitation.

Le Zinor n'a d'ailleurs pas fini de faire parler de lui puisque l'association vient de racheter les murs à la municipalité de Montaigu et compte bien faire perdurer l'esprit DIY, si cher à la scène punk-rock/HxC française.

Photos : Nolive